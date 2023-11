„W swoim wczorajszym orędziu prezydent Andrzej Duda wskazał na fundamentalne zasady, którymi powinien kierować się Parlament X kadencji. Poza kwestiami formalnymi do tej pory obowiązywał tzw. dobry obyczaj w związku z wyborem członków Prezydium Sejmu i Senatu. Wczoraj został on wyrzucony do kosza” - dodał Dworczyk, nie odnosząc się jednak do tego, że posłowie PiS, w tym sam były szef KPRP, głosowali przeciwko kandydatom do prezydium z KO, Lewicy i PSL.



Agnieszka Ścigaj: Ja nie widzę uwag w stosunku do marszałek Elżbiety Witek

Dworczykowi w rozmowie z Radiem Kraków wtórowała Agnieszka Ścigaj. - Jestem trzecią kadencję, pierwszy raz widzę sytuację, w której miejsce w prezydium dla największego klubu wskazują członkowie innych klubów - mówiła posłanka PiS, która w 2015 roku do Sejmu dostała się z listy Kukiz'15, a cztery lata później - z listy PSL. - Partie demokratyczne, które walczyły o zmianę w parlamencie, mówią o poszanowaniu obywateli, ale chcą wybierać reprezentanta do prezydium największemu klubowi w parlamencie - utyskiwała.



Czytaj więcej Polityka Lubnauer: PiS powinno mieć reprezentanta, ale Witek psuje parlamentaryzm Przegłosowaliśmy, że będzie sześciu wicemarszałków Sejmu, więc jest miejsce dla przedstawiciela PiS, największego klubu w Sejmie. Marszałek Witek jest po prostu jedną z tych osób, które postrzegamy jako silny element psucia parlamentaryzmu w Polsce. Jest kilka elementów, które składają się na to, ze pani Witek nie gwarantowałaby rzetelnego reprezentowania Sejmu i prowadzenia obrad sejmowych - powiedziała w rozmowie z Michałem Kolanką Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna.

- Ja nie widzę uwag w stosunku do marszałek Witek. Zawsze komuś coś się mogło nie spodobać, ale to takie pretesty. Zaczynanie kolejnej kadencji, która miała być podobno inna, od takich sytuacji? To kłamstwo - podkreśliła Ścigaj.



- Marszałek Witek, oprócz tego że uzyskała rekordowy wynik indywidualny – blisko sto tys. wyborców zdecydowało się zagłosować na nią – jest przede wszystkim doświadczonym parlamentarzystą. Jest osobą, która była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu po 1989 roku. Ale polityków opozycji to nie obchodzi - krytykował w Radiu Gdańsk Andrzej Śliwka, dotychczas wiceminister aktywów państwowych. Jego zdaniem KO, Trzeciej Drodze i Lewicy „zależy wyłącznie na tym, aby wprowadzać taką nerwowość, a te słowa o demokracji, o szacunku, szybko prysły”.

- Szymon Hołownia, który został wybrany na marszałka Sejmu, w swoim wystąpieniu opowiadał o tym, co planuje zrobić. Mam takie wrażenie – i na sali co chwilę pojawiał się szmer – że zabrakło jeszcze tylko obietnic związanych z „owocowym czwartkiem”. A zapomniał o istocie demokracji, która jest w Sejmie i o tym, że to nie politycy innych partii będą decydowali, kto będzie wicemarszałkiem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Bo głosowanie, czy zachowanie takie, że największa partia w parlamencie nie ma swojego przedstawiciela w prezydium, jest rzeczą skandaliczną i dotychczas niespotykaną w naszej historii po 1989 roku. I to też pokazuje, jak wyglądają prawdziwe intencje polityków obecnej opozycji - ocenił elbląski poseł PiS.