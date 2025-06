Te uczelnie pomagają zrealizować marzenia o karierze w todze

Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego. Zdawalność na aplikacje prawnicze jest więc najważniejszym wskaźnikiem w naszym rankingu.

Ważnych informacji na ten temat dostarcza każdego roku analiza przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku została ona zaprezentowana w marcu podczas jubileuszowej, 15. konferencji MS z dziekanami wydziałów prawa, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Zainteresowanie aplikacjami prawniczymi wzrosło

Z danych przedstawionych przez MS wynika, że w 2024 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiły 5584 osoby, które ukończyły 59 polskich uczelni (27 publicznych i 32 niepublicznych) oraz 9 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 3988 osób, czyli 71,4 proc. kandydatów. Natomiast spośród 5592 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2024 r., do egzaminów przystąpiło 2658 osób. Z analizy wynika, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami w poprzednim roku wzrosło i wyniosło ok. 47,5 proc.

Najlepsze rezultaty, podobnie jak w latach poprzednich, osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 90 proc. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 80,9 proc. Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego – 80,6 proc. i Uniwersytetu Warszawskiego – 80,5 procent.

Spośród absolwentów uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Aż 77,6 proc. z nich pozytywnie zdało egzamin.