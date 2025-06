Maciej Gdula rezygnuje z członkostwa w Nowej Lewicy. „Z żalem i poczuciem porażki"

Gdula zauważa, że „względną współpracę na Lewicy udało się utrzymać zaledwie kilka miesięcy", a obecnie Lewica nie ma wspólnej strategii.

" Potem nastąpiły podziały i spory, które są problemami samej Lewicy, ale są także symptomami kryzysu współpracy w całej koalicji. Pokusa wygrywania kosztem innych okazuje się silniejsza niż odpowiedzialność i poczucie wspólnych celów" - podsumowuje polityk działania Lewicy.

Przyszłość koalicji rządzącej? „Ciężko wyobrazić sobie taką współpracę”

Gdula podkreślił, że przez lata swojej działalności był wierny dwóm zasadom: "zachowywania różnic" oraz "budowania współpracy w ramach bloku demokratycznego". To właśnie ta strategia, jak zaznaczył, przyniosła partiom Koalicji 15 października zwycięstwo w wyborach 2023 roku. Jednocześnie zaalarmował, że "schodzenie z tej drugiej zasady,[tj. współpracy] nie jest mądre" i przyniosło już negatywne konsekwencje w postaci porażki w niedawnych wyborach prezydenckich.

Wyraził też poważne wątpliwości co do przyszłości całej koalicji: "Jeśli różnice i nowe osoby są problem w jednej formacji, to ciężko wyobrazić sobie także współpracę w całej koalicji".

Oświadczenie kończy się podziękowaniami dla wszystkich współpracowników, z którymi autor "walczył o lepszą Polskę", oraz życzeniami powodzenia: "Trzymam kciuki, żeby Wam się udało!".