Przejmując elektorat Samoobrony i Ligii Polskich Rodzin, Kaczyński odciął korzenie swojej partii

Czy dałoby się więc zachować te rzeczy dobre, które zrobił PiS, bez tego całego radykalizmu, tendencji do budowania demokracji nieliberalnej, bez wszystkich tych zamordystycznych pomysłów i wojny z mediami? Otóż nie. Bo to właśnie się stało cechą wyróżniającą Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach. To był kierunek, który tej partii nadał Jarosław Kaczyński. To był właśnie element transformacji PiS z umiarkowanego ugrupowania centroprawicowego w formację narodowo-populistyczną. I to produkt odkrycia przez Kaczyńskiego mechanizmów masowej polityki tożsamości.

Dlaczego PiS ma dziś twarz Mejzy i Mateckiego a nie Dorna i Ujazdowskiego

Polityka tożsamości opiera się na totalnej polaryzacji, na zabieganiu o poczucie dumy, na godności i przedstawianiu przeciwników nie jako konkurentów do władzy, którzy mają inny pomysł na organizację życia publicznego, ale jako zagrożenie dla naszej tożsamości, dla polskości, religii czy dla całej zachodniej cywilizacji. Opiera się na opowieści o tym, że państwo trzeba odbić, ponieważ zostało porwane przez złe elity, że trzeba reprezentować prawdziwych Polaków, którzy zaczynają się czuć mniejszością we własnym kraju.

Jarosław Kaczyński świadomie odrzucił umiarkowaną centroprawicową politykę, uznając, że prawdziwe emocje może wywołać w społeczeństwie tylko masowa polityka tożsamościowa w wydaniu prawicowym. Przejmując elektorat Samoobrony i Ligii Polskich Rodzin, Kaczyński odciął korzenie swojej partii. Nie jest więc przypadkiem, że dziś PiS ma bardziej twarz Dariusza Mateckiego, Roberta Bąkiewicza, Łukasza Mejzy niż inteligencki sznyt takich postaci jak śp. Ludwik Dorn, Kazimierz Ujazdowski czy Paweł Kowal.

Zatem nie: nie da się wyobrazić sobie PiS, który byłby normalną partią prawicową, bez tych wszystkich szaleństw i radykalizmów, które doprowadziły wreszcie do tego, że musiał oddać władzę, choć wygrał wybory. Bo ta polityka dla 35 proc. społeczeństwa jednak wciąż okazała się atrakcyjna. PiS przeszedł w ostatnich kilkunastu latach przemianę, której dziś nie da się cofnąć. A jego elektorat dopomina się tego, by było jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej radykalnie, jeszcze bardziej histerycznie, z jeszcze wyższego C, z jeszcze większą emfazą. A jeśli tego nie dostanie, poszuka kogoś, kto zaspokoi rozbudzony głód emocji gdzieś indziej.