Na antenie Radia Plus europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił o wyniku wyborów, które dały zwycięstwo opozycji. Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) dysponują w Sejmie bezwzględną większością.

Ryszard Czarnecki: Kaczyński był, jest i będzie naszym liderem

Czarnecki zapytany został między innymi, czy prezes PiS będzie miał wystarczająco siły i energii by poprowadzić partię do kolejnych wyborów. - Jarosław Kaczyński był, jest i będzie naszym liderem - powiedział europoseł PiS w Radiu Plus. Jak dodał, Kaczyński jest osobą, która „scala Prawo i Sprawiedliwość, a jego rola jest kluczowa”.

Polityk zapytany został także, czy Jarosław Kaczyński przestanie być szefem partii oraz o to, czy pamięta słowa Kaczyńskiego, który mówił, że ta kadencja na stanowisku prezesa PiS jest jego ostatnią. Polityk stwierdził, że pamięta te wypowiedzi. Zaznaczył jednak, że decyzja w tej sprawie należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Europoseł Czarnecki: Czy nam się uda stworzyć rząd? To się okaże

– Najpierw próbę stworzenia rządu podejmie PiS, bo jak sądzę, prezydent Andrzej Duda będzie szanował ten obyczaj. Właśnie przed chwilą skończyłem pisać artykuł na ten temat, rzeczywiście koalicja z Konfederacją i PSL to jest to jedyna w praktyce możliwość, bo trudno sobie wyobrazić naszą koalicję z Polską 2050 czy z Lewicą – stwierdził Ryszard Czarnecki w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno sprawy” Radio Plus.