Mam wrażenie, że to był początek jego końca. Przestała go interesować gospodarka, a zaczęła władza. A skoro władza, to pozycja w partii. A skoro pozycja w partii, to ideologia. Z Ludwiga Erharda przedzierzgnął się w politruka. I w takiej roli startował w ostatniej kampanii.

Morawiecki: od fachowca do politruka

Morawiecki od dawna nie wychodzi z roli propagandowego plakatu, powszechnie identyfikowanego z coraz bardziej komicznymi obietnicami na wyrost. Szczyt sukcesów osiągnął w tym roku. Chwilami można było mieć nawet wątpliwości, czy nie zapomniał, że wciąż jest premierem. Bo z jednej strony nikt go z obowiązków premiera nie zwolnił, z drugiej jak zdarta płyta powtarzał partyjny komunikat wyborczy o Niemcach i niemieckości Donalda Tuska.

Tak, mam świadomość, że próbował być prymusem. Perfekcyjnie wpisać się w strategię kampanii. Ktoś mu napisał tę rolę, a on tylko po tysiąc razy dziennie ją odgrywał. Tyle że było to zrozumiałe dla wąskiego kręgu ekspertów. A większość Polaków pytała, czy ten człowiek zwariował, że wszystko, od świtu do nocy, kojarzy mu się z Tuskiem? Czy to gra w pomidora? Prywatna obsesja?

Cóż, pisałem już na tych łamach, że PiS, przesadnie rozbudzając emocje, sam zafundował sobie klęskę. Zamiast mobilizować własny elektorat, uruchomił elektorat przeciwników. Popełnił całą serię błędów, z których jednym z największych była wiktymizacja lidera opozycji. Ów teatr nienawiści uruchomił odruch sprzeciwu, współczucia i obrony. A Mateusz Morawiecki zagrał w tym spektaklu główną rolę, przechodząc do historii tak kuriozalnymi tekstami, jak choćby oskarżenie, że Tusk chce zrobić w Polsce Lampedusę.

Jaka będzie przyszłość pana premiera? Widzę ją dość słabo. Do roli eksperta powrotu nie ma. W partii też pewnie rozumieją, że jest zgraną kartą. Za chwilę bardziej niż politycznym aktywem stanie się dla PiS obciążeniem wizerunkowym. W kręgach opozycji jest persona non grata. I pewnie stanie się obiektem brutalnych rozliczeń.