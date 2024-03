Najprawdopodobniej też nie zostanie w pełni przedłużone zamrożenie cen prądu, obowiązujące z kolei do końca czerwca – z sygnałów dochodzących od decydentów wynika, że odmrożenie cen może być stopniowe.

Co złego to nie ja? Dlaczego Adam Glapiński już ogłosił pokonanie inflacjia

Niemniej i odmrożenie VAT, i cen prądu w jakimś stopniu przełoży się na ogólny wskaźnik inflacji. Przestanie też na jego korzyść działać efekt statystycznego punktu odniesienia – szczyt inflacji rok temu mieliśmy w lutym, potem ceny już nie rosły dynamicznie.

I właśnie dlatego, że czeka nas jej recydywa – choć nie tak dynamiczna jak w przeszłości – szef NBP Adam Glapiński zabrał się do celebrowania zwycięstwa. By w przyszłości móc powiedzieć: co złego to nie ja.