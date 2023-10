„Naste” emerytury to polityczna przynęta...

Gdy w 2019 r. rząd PiS wprowadzał „trzynastkę” tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie krył, że jest to przynęta dla starszej części elektoratu, dla którego sprawy unijne nie są na tyle istotne, by pofatygowali się do lokali wyborczych i głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Także 14. emerytura, którą w tym roku PiS nieprzypadkowo wprowadził na stałe tuż przed wyborami, nosi znamiona korupcji politycznej.



W planach były dalsze polityczne „dopalacze” – w ferworze kampanii prezydenckiej w 2020 r. Andrzej Duda obiecywał kolejne „nastki”, aż do 24. emerytury włącznie. Ktoś musi powstrzymać to szaleństwo.

Nie dość, że „nastki” kosztują krocie, to deformują system emerytalny. 13. wypłacana jest wszystkim po równo, nawet jeśli ktoś w całym życiu płacił składki ZUS przez pół roku i dostaje emeryturę groszową. Z kolei 14. jest wypłacana z progiem dochodowym spłaszczającym strukturę emerytur. Dlatego mogą się czuć oszukani ci wszyscy, którzy pracowali w ciągu zawodowego życia dłużej (lub odprowadzali wyższe składki), chcąc mieć wyższe świadczenie. „Nastki” zmniejszają zatem motywację do dobrowolnego przedłużania życia zawodowego, co ma być alternatywą dla podwyżki wieku emerytalnego.

... ale nie dla młodych wyborców

Czy politycy zdecydowaliby się na zamianę 13. i 14. emerytury na ich dwukrotną waloryzację? To lepiej zabezpieczałoby finansową przyszłość seniorów, bez demolowania systemu emerytalnego. W klasie politycznej pokutuje jednak przeświadczenie, że wyborcy są łasi na prezenty. Wątpię jednak, by młodzi ludzie, którym zawdzięczamy rekordową frekwencję 15 października, liczyli na „naste” emerytury. Ich raczej interesuje dostęp do mieszkań na wynajem, na co też potrzeba pieniędzy. Dlatego, Szanowni Politycy, może przestaniecie korumpować emerytów?