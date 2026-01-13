Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie pytania odpowiada ustawa o uwolnieniu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe?

Jakie role odgrywają Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz spółki Skarbu Państwa w kontekście uwolnienia gruntów?

Jakie są możliwe sposoby wykorzystania gruntów pozyskanych z KOWR-u przez gminy?

Jakie ograniczenia i szczegóły przewiduje bieżąca wersja projektu w porównaniu do poprzedniej?

Jakie są perspektywy dla budownictwa mieszkaniowego związanego z sektorem publicznym i prywatnym?

Jakie są opinie ekspertów dotyczące wpływu projektu na rynek mieszkaniowy?

Najistotniejszą barierą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest niedostateczna podaż gruntów. Cena ziemi stanowi już jedną piątą kosztów budowy. Dlatego inwestorzy czekali na ustawę, zwiększającą ich dostępność, zwaną podażową. Jej projekt Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamieściło na RCL w lutym zeszłego roku, ale nie był procedowany. W piątek pojawiła się jego nowa wersja.

Zgodnie z nią KOWR ma sporządzić wykaz nieruchomości, którymi zarządza, a które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Następnie minister odpowiedzialny za budownictwo, za zgodą ministra rolnictwa, będzie mógł przeznaczyć je pod realizację inwestycji mieszkaniowych. O nieodpłatne przekazanie nieruchomości będą mogły wystąpić gminy, jeśli same będą zainteresowane budową mieszkań na pozyskanym gruncie. Druga opcja to ustanowienie na tej nieruchomości przez gminę użytkowania wieczystego na rzecz społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub spółki gminnej. Warunkiem dla każdego z tych podmiotów jest budowa mieszkań na wynajem.

Projekt przewiduje też trzecią możliwość. Gmina będzie mogła sprzedać pozyskaną z zasobów KOWR-u nieruchomość, pod warunkiem, że rozliczy ją w ramach ustawy „lokal za grunt”. Regulacja ta pozwala gminom przekazywać w ramach rozliczeń grunty deweloperom w zamian za mieszkania, które ci zbudują. Na ok. 2500 gmin rok temu z tego rozwiązania korzystały cztery.

W przygotowanym przez MRiT projekcie znalazły się bezpieczniki. Gdyby gmina nie zrealizowała w ciągu 5 lat od przekazania jej gruntu inwestycji, przez co projektodawca rozumie oddanie budynku do użytkowania, KOWR ma prawo zażądać jego zwrotu w całości lub w części.