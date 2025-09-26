Rzeczpospolita
Prawo
Koniec z przekazywaniem Kościołowi gruntów? Eksperci mają wątpliwości co do planów posłów

Posłowie zaproponowali przyjęcie przepisów, które uniemożliwiałyby przekazywanie Kościołowi państwowych gruntów. Eksperci nie są zgodni, czy takie rozwiązanie to najlepszy sposób na zakończenie tej praktyki, zwłaszcza, że umorzone zostałyby nawet trwające już postępowania.

Publikacja: 26.09.2025 09:04

Koniec z przekazywaniem Kościołowi gruntów? Eksperci mają wątpliwości co do planów posłów

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kontrowersje budzi propozycja posłów dotycząca uniemożliwienia przekazywania Kościołowi państwowych gruntów?
  • Jakie są argumenty ekspertów przeciw całkowitemu uchyleniu przepisów dotyczących przekazywania nieruchomości?
  • Dlaczego usunięcie przepisów o nieodpłatnym przekazywaniu gruntów Kościołowi jest uznawane za kontrowersyjne?
  • Jakie problemy związane z aktualnym systemem rekompensat dla Kościoła były wskazywane przez Najwyższą Izbę Kontroli?
  • Jakie stanowiska prezentują różni eksperci w kontekście planowanych zmian w przepisach dotyczących dysponowania mieniem kościelnym?
  • Dlaczego przyjęcie nowelizacji ustawy bez konsultacji z Kościołem może być uznane za niezgodne z konstytucją?

– W mojej ocenie propozycja jest zbyt radykalna. Całkowite uchylenie przepisu umożliwiającego przekazywanie gruntów i nakazanie umorzenia wszczętych już postępowań godzi w zasadę państwa prawa – uważa adw. Rafał Dębowski, wspólnik w kancelarii Dębowski i Wspólnicy sp. k. i ekspert od prawa nieruchomości. Jak argumentuje, jeśli państwo zobowiązało się do określonych ustawą świadczeń, to z chwilą złożenia wniosku osoba prawna Kościoła uzyskała „ekspektatywę prawa własności nieruchomości”.

Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi chcą zmiany ustawy o stosunku państwa do Kościoła. Koniec z przekazywaniem gruntów; będzie umorzenie trwających już postępowań 

Usunięcie przepisu umożliwiającego nieodpłatne przekazywanie Kościołowi – a raczej jego „jednostkom prawnym”– ziem zabranych przez władze PRL, to, zdaniem ekspertów, zmiana, która będzie miała ogromne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych. W środę projekt umożliwiającej to nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła autorstwa posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi ukazał się na stronie Sejmu.

W jego uzasadnieniu powołano się na wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli, które pokazały nieprawidłowości w kwestii dysponowania tego typu mieniem. Mec. Dębowski przyznaje, że choć rozumie intencje stojące za projektowanymi zmianami, to przypomina, że celem nieodpłatnego przekazywania gruntów jednostkom prawnym Kościoła była chęć rekompensaty za jego mienie, pozostawione poza granicami państwa po II wojnie światowej.

Adwokat: jedną ustawą nie można wyrzucić do kosza praw nabytych, za wnioskami stoją realne przesłanki

Adwokat jest przeciwny radykalnemu „cięciu” trwających już postępowań, które według niego powinny zakończyć się na zasadach obowiązujących w chwili składania wniosków – obojętnie, jaki ostatecznie będzie ich wynik. – Jedną ustawą nie można wyrzucić do kosza praw nabytych, bo za takimi wnioskami stoją konkretne, realne przesłanki ubiegania się o przyznanie nieruchomości. Jeśli system rekompensat daje pole do nadużyć, to uszczelnia się przepisy, a nie zrywa z zasadą rekompensaty za majątki, które pozostawiono poza granicami – uzasadnia mec. Dębowski. – Tu zaś w sposób radykalny proponuje się likwidację podstawy prawnej takich roszczeń – dodaje.

Ekspert za nietrafiony uznaje argument, jakoby to właśnie Kościół katolicki dostał ich najwięcej, bo – jak przypomina – wciąż ma on też najwięcej wyznawców.

– W demokratycznym państwie prawa to właśnie państwo powinno zapewnić rekompensatę za utracone mienie, tak jak to było z tzw. mieniem zabużańskim. Mam wrażenie, że w tej sprawie w grę wchodzi zwykły populizm i działanie dla poklasku, a nie rzeczywista chęć uszczelnienia przepisów – uważa.

Prezes Fundacji Dobre Państwo o przepisie umożliwiającym przekazywanie gruntów: wyeksploatowany i korupcjogenny 

Zupełnie inaczej kwestię zmian postrzega Witold Solski, prezes Fundacji Dobre Państwo. Jego zdaniem kluczowy przepis, „zakwalifikowany” do uchylenia, „w praktyce umożliwia np. grupie wiernych tworzenie bytów, czasem fikcyjnych, wchodzących w prawa tzw. kościelnej osoby prawnej, która nawet kilka razy może starać się o pozyskanie gruntów”.

– Wystarczy, aby zgłosiła się do biskupa, że chce prowadzić działalność pożytku duchowego, np. charytatywną, i że potrzebuje do tego nieruchomości – wyjaśnia.

– Na podstawie historycznych ustaleń i wyliczeń wnioskuje wówczas o przyznanie np. 15 hektarów. Potem je sprzedaje i przy składaniu kolejnego oświadczenia znów zostaje z niczym, więc wojewoda – na podstawie przepisu – może ponownie, drugi lub trzeci raz, przekazać jej grunty – precyzuje ekspert.

– Przepis ten uważam za wyeksploatowany i korupcjogenny, bo aparat państwa nie ma żadnych instrumentów ochronnych, aby temu zapobiegać. Argument, że nie wszyscy nadużywają prawa, jest argumentem w rozmowie o niczym, ponieważ nawet za pojedyncze wyłudzenie płacą wszyscy podatnicy – podkreśla.

Przyjęcie ustawy bez umowy z Kościołem będzie niezgodne z konstytucją? Ekspert nie ma wątpliwości 

Zdaniem dr. Marka Strzały z Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmodyfikowanie przepisów tak, jak zaproponowali to posłowie, nie rozwiąże problemu braku pełnego rozliczenia przejęcia mienia wspólnot religijnych przez Skarb Państwa po 1945 r.

– Majątek ten do dziś nie został w całości ani zwrócony, ani w pełni zrekompensowany – wskazuje.

Według eksperta przyjęcie ustawy bez umowy zawartej przez Radę Ministrów z przedstawicielami Kościoła byłoby niezgodne z konstytucją.

– Zamiast jednostronnego uchylenia przepisu należałoby więc podjąć rozmowy w celu podjęcia wspólnych uzgodnień państwowo-kościelnych – komentuje.

– Należy też pamiętać, że przekazywane nieruchomości rolne, co do zasady, podlegają ograniczeniom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nie mogą być dowolnie zbywane – zaznacza.

NIK o finansach Kościoła: nieuzasadnione zwiększanie majątku kosztem Skarbu Państwa 

Wspomniane wyniki raportu NIK, opublikowane w połowie maja, a teraz uwzględnione w uzasadnieniu do projektu noweli, potwierdzają diagnozę prezesa Fundacji Dobre Państwo. Jak ustalono, przepływy finansowe między państwem a związkami wyznaniowymi w latach 2021-2023 wyniosły ok. 17,45 mld zł, czyli średnio prawie 6 mld zł rocznie. Prawie wszystkie środki otrzymał Kościół katolicki i związane z nim organizacje.

Izba sygnalizowała, że kościelne osoby prawne mogą zgodnie z prawem bezterminowo i bezpłatnie nabywać nieruchomości rolne, a następnie zbywać je i ponownie występować o przekazanie kolejnych gruntów. NIK wskazała też na trudności w weryfikacji, czy nieruchomości rolnych w tym samym trybie nie uzyskała ona już wcześniej, a także alarmowała o zjawisku nieujawniania nowego właściciela w księgach wieczystych. Jak skonkludowała NIK, wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której pojawiło się pole do nadużyć, a to poskutkowało „nieuzasadnionym zwiększeniem majątku Kościoła katolickiego kosztem Skarbu Państwa”.

Kościół Nieruchomości Zarządzanie Nieruchomościami legislacja Skarb Państwa

– W mojej ocenie propozycja jest zbyt radykalna. Całkowite uchylenie przepisu umożliwiającego przekazywanie gruntów i nakazanie umorzenia wszczętych już postępowań godzi w zasadę państwa prawa – uważa adw. Rafał Dębowski, wspólnik w kancelarii Dębowski i Wspólnicy sp. k. i ekspert od prawa nieruchomości. Jak argumentuje, jeśli państwo zobowiązało się do określonych ustawą świadczeń, to z chwilą złożenia wniosku osoba prawna Kościoła uzyskała „ekspektatywę prawa własności nieruchomości”.

