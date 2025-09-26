Adwokat: jedną ustawą nie można wyrzucić do kosza praw nabytych, za wnioskami stoją realne przesłanki

Adwokat jest przeciwny radykalnemu „cięciu” trwających już postępowań, które według niego powinny zakończyć się na zasadach obowiązujących w chwili składania wniosków – obojętnie, jaki ostatecznie będzie ich wynik. – Jedną ustawą nie można wyrzucić do kosza praw nabytych, bo za takimi wnioskami stoją konkretne, realne przesłanki ubiegania się o przyznanie nieruchomości. Jeśli system rekompensat daje pole do nadużyć, to uszczelnia się przepisy, a nie zrywa z zasadą rekompensaty za majątki, które pozostawiono poza granicami – uzasadnia mec. Dębowski. – Tu zaś w sposób radykalny proponuje się likwidację podstawy prawnej takich roszczeń – dodaje.

Ekspert za nietrafiony uznaje argument, jakoby to właśnie Kościół katolicki dostał ich najwięcej, bo – jak przypomina – wciąż ma on też najwięcej wyznawców.

– W demokratycznym państwie prawa to właśnie państwo powinno zapewnić rekompensatę za utracone mienie, tak jak to było z tzw. mieniem zabużańskim. Mam wrażenie, że w tej sprawie w grę wchodzi zwykły populizm i działanie dla poklasku, a nie rzeczywista chęć uszczelnienia przepisów – uważa.

Prezes Fundacji Dobre Państwo o przepisie umożliwiającym przekazywanie gruntów: wyeksploatowany i korupcjogenny

Zupełnie inaczej kwestię zmian postrzega Witold Solski, prezes Fundacji Dobre Państwo. Jego zdaniem kluczowy przepis, „zakwalifikowany” do uchylenia, „w praktyce umożliwia np. grupie wiernych tworzenie bytów, czasem fikcyjnych, wchodzących w prawa tzw. kościelnej osoby prawnej, która nawet kilka razy może starać się o pozyskanie gruntów”.

– Wystarczy, aby zgłosiła się do biskupa, że chce prowadzić działalność pożytku duchowego, np. charytatywną, i że potrzebuje do tego nieruchomości – wyjaśnia.