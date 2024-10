Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, zgłoszonych do przyłączenia razem z magazynem energii bądź magazynem ciepła, dofinansowanie wyniesie: 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW oraz 16 tys. zł, jeżeli elementem dodatkowym jest magazyn energii elektrycznej, a 5 tys. zł - jeśli jest nim magazyn ciepła. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej półtorakrotność mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki. Kwoty te można łączyć, dlatego prosument inwestujący w instalację PV, magazyn energii oraz magazyn ciepła może liczyć maksymalnie na 28 tys. zł dofinansowania. Warunkiem uzyskania dofinansowania do urządzenia dodatkowego, czyli magazynu ciepła lub energii elektrycznej, będzie przejście prosumenta na system net-billing.