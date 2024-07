REIT: wszystko co musisz wiedzieć. Czy warto inwestować w REIT-y?

REIT-y w Polsce. Jakie wymagania prawne i podatkowe mogą być rozważane w przypadku wprowadzenia REIT-ów w Polsce?

Jak wskazaliśmy wcześniej, w Polsce nie istnieją obecnie uregulowania dotyczące REIT-ów. Można mieć jednak nadzieję, że tego rodzaju uregulowania zostaną w Polsce wprowadzone podobnie jak miało to miejsce w kilkunastu krajach Unii Europejskiej i można przypuszczać, że będą zbliżone do rozwiązań znanych z innych jurysdykcji, o których była wcześniej mowa.

Warto wskazać, że w przeszłości podejmowano próby przygotowania w Polsce stosownych przepisów. W roku 2016 powstał projekt ustawy, która jednak nie została uchwalona. Według tego projektu, nad którym pracowało m.in. kilka międzynarodowych firm doradczych, REIT miał być spółką akcyjną notowaną na giełdzie papierów wartościowych, w której nieruchomości muszą stanowić nie mniej niż 70% aktywów. Spółka miała wypłacać co roku 90% zysku w formie dywidendy a co najmniej 80% przychodów spółki miało pochodzić ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. REIT miał być zwolniony ze standardowego podatku dochodowego a inwestorzy mieli być zwolnieni z podatku od dywidendy. Opodatkowania miało wynosić 8,5% podatku dochodowego na poziomie spółki. Należy podkreślić, że wskazane wyżej parametry pokazują jedynie możliwe rozwiązania i mogą być ukształtowane inaczej. Warto przypomnieć, że prace legislacyjne doprowadziły do zbyt restrykcyjnego ograniczenia przedmiotu inwestowania REIT-ów co z kolei spotkało się z krytyką branży nieruchomości.

Na szczęście dyskusja nad uregulowaniem REIT została znowu podjęta. Obecnie prace toczą się w Ministerstwie Rozwoju, gdzie w kwietniu omówione zostały wstępne założenia do projektu ustawy. Polskie REIT-y dyskutowane są pod robocza nazwą SINN co oznacza spółki inwestujące w najem nieruchomości. Założenia dotyczące opodatkowania REIT-ów konsultowane są z Ministerstwem Finansów. Rozważane jest m.in. zwolnienie z opodatkowania dywidendy, która musi wynosić co najmniej 90% przychodów. Rozważane jest umożliwienie inwestowania we wszystkie sektory nieruchomości. Oczywiście na tym etapie prac trudno mówić o wymaganiach prawnych i podatkowych REIT-ów w Polsce gdyż nie wiemy jak będą ostatecznie wyglądały stosowne przepisy ani kiedy dojdzie do ich wejścia w życie.

Kiedy REIT-y w Polsce? Czy na obecnym etapie Polska jest przygotowana na wprowadzenie REIT-ów?

Polski rynek nieruchomości jest już dojrzałym rynkiem, który niewiele różni się od analogicznych rynków w krajach, gdzie z powodzeniem wprowadzono REIT-y. Istnieje rynek nieruchomości handlowych, biurowych, logistycznych i przemysłowych. Oczywiście każdy rynek ma swoją specyfikę. W przypadku Polski mamy stosunkowo niewielki rynek komercyjnych nieruchomości mieszkaniowych na wynajem. Nie stoi to na przeszkodzie wprowadzeniu REIT-ów w innych sektorach rynku nieruchomości, a w sektorze mieszkań na wynajem - stanowi to wręcz dodatkową szansę dla rozwoju tego sektora.