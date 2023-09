Wyrok w sprawie unieważnienia umowy

Wraz z pojawieniem się wyroków ustalających nieważność umów kredytowych CHF pojawił się pogląd, że załączenie do wniosku o wykreślenie hipoteki prawomocnego wyroku stwierdzającego, że umowa kredytu frankowego stanowiąca podstawę wpisu hipoteki jest nieważna, jest wystarczające. Co do zasady, nie ma więc konieczności załączania przez wnioskodawcę zgody banku na wykreślenie hipoteki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 8 września 2021 roku, sygn. III CZP 28/21, w której wskazano, że „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2204 ze zm.), także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy)”.

Należy jednak pamiętać, że pomimo wydania powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego, niektóre z sądów oddalają wnioski zawierające wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu, uzasadniając to tym, że wierzyciel hipoteczny (bank) nie wyraził zgody na wykreślenie hipoteki.

Rozpoznanie wniosku o wykreślenie hipoteki

Z chwilą złożenia wniosku w elektronicznej księdze wieczystej wpisywana jest wzmianka dotycząca zarejestrowanego wniosku. Gdy sąd rozpozna wniosek dochodzi do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, o czym wnioskodawca (właściciel) jest zawiadamiany przez sąd.



Beata Rodak - adwokat w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek