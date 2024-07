Ile wyniesie rata kredytu mieszkaniowego „Na start”?

System naliczania dopłat w porównaniu z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” zostanie zmodyfikowany. Kredyt „Na start” ma być udzielany w systemie rat malejących, jednak część płacona przez kredytobiorcę miałaby być na stałym poziomie. Przykładowo – przy kredycie na kwotę 400 tys. zł pierwsza rata wynosiłaby 3673 zł, z czego 1666 zł to część płacona przez kredytobiorcę, a 2007 zł dopłata. Kolejne raty płacone przez kredytobiorcę nadal wynosiłyby 1666 zł, malałaby jedynie dopłata. Nowy mechanizm byłby więc oszczędniejszy dla budżetu.

W przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1 mkw. lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25 proc. wyższa niż wartość dla całego kraju (dziś to Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław), podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10 proc., czyli np. dla dwuosobowego gospodarstwa domowego do 440 tys. zł.

W mieście, w którym wartość odtworzeniowa 1 mkw. lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50 proc. (obecnie Warszawa), stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20 proc., czyli np. dla dwuosobowego gospodarstwa domowego do 480 tys. zł.

Kredyt konsumencki na mieszkanie w SIM, TBS, lokal w spółdzielni

Kredyt „Na start” będzie udzielany nie tylko jako kredyt hipoteczny, ale i jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS) oraz na pokrycie wkładu mieszkaniowego wnoszonego w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

– Chętnym na takie inwestycje nie oferuje się dziś żadnego preferencyjnego finansowania (ok. 100 tys. zł). Muszą więc korzystać albo z oszczędności, albo z wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich – podnoszą autorzy projektu. – Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. A osoby korzystające z zasobów społecznego budownictwa czynszowego i spółdzielczego uzyskają preferencyjny instrument wsparcia.

Tani kredyt „Na start” a konta mieszkaniowe

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące oszczędzania na kontach mieszkaniowych. Minimalna wysokość miesięcznej wpłaty ma być obniżona z 500 zł do 300 zł. Maksymalna kwota pozostanie bez zmian (2 tys. zł).

Konta mieszkaniowe to instrument pozwalający nieposiadającym mieszkania odkładać systematycznie pieniądze na zasadach konta oszczędnościowego. Warunkiem jest dokonywanie comiesięcznych wpłat przez okres od trzech do dziesięciu lat. Po każdym roku naliczana jest premia mieszkaniowa równa oprocentowaniu odkładanych środków wskaźnikiem inflacji lub wskaźnikiem wzrostu wartości cen mieszkań (wyższym z nich). Wskaźnik za rok 2023 wyniósł 0,15, co oznacza, że w 2024 r. osobom, które zaczęły oszczędzać w 2023 r., pierwszego naliczenia premii dokonano poprzez oprocentowanie zgromadzonych przez nie środków stopą procentową na poziomie 15 proc. Biorąc pod uwagę oprocentowanie środków dokonywane przez sam bank prowadzący konto (uzyskane odsetki są zwolnione z podatku Belki), oznaczało to łączne oprocentowanie nawet na poziomie 20 proc.