Sprzedaż mieszkań w II półroczu pod znakiem zapytania

Jarosław Jędrzyński, ekspert RynekPierwotny.pl zauważa, że wyniki grupy notowanych deweloperów są lepsze niż dane z siedmiu największych miast (tzn. spadki rok do roku i kwartał do kwartału są na szerokim rynku mocniejsze, a po półroczu jest spadek, a nie wzrost). Dane z aglomeracji potwierdzają słabnięcie popytu na nowe mieszkania i niestety nie wróżą najlepiej w perspektywie kolejnych miesięcy. Zwraca uwagę, że w komentarzach do wyników tych deweloperów, gdzie kwartalny spadek sprzedaży był dwucyfrowy, słabnący popyt tłumaczony jest wciąż wysokimi stopami procentowymi, za sprawą których z miesiąca na miesiąc kurczy się popyt na kredyty. Do tego dochodzi brak zdecydowanych rozstrzygnięć w kwestii kolejnego programu dopłat do kredytów „Na start”, co potęguje niepewność uczestników rynku.

– Co gorsza jednak jednym z najdroższych, o ile nie najdroższym w skali UE kredytom mieszkaniowym towarzyszą rekordowe ceny mieszkań, co może mieć decydujący wpływ na odkładanie decyzji zakupowych przez potencjalnych klientów. W tej sytuacji od decyzji rządu w kwestii programu „Na start” może zależeć być albo nie być koniunktury na rynku mieszkaniowym w perspektywie co najmniej średnioterminowej – mówi Jędrzyński. – Ostateczne zatwierdzenie programu może dać rynkowi umiarkowany impuls wzrostowy, raczej bez euforii. Gorzej, jeśli w koalicji górę weźmie opcja przeciwna przyjęciu „Na start”. Wówczas niewykluczone jest pewne tąpniecie sprzedaży, być może na wzór tego z 2022 r., a wtedy na kolejne ożywienie przyszłoby poczekać uczestnikom rynku do czasu odczuwalnego zmniejszenia stóp procentowych – podsumowuje.

– W II kwartale 2024 r. obserwowaliśmy dalszy ciąg spadków sprzedaży mieszkań – mówi Anna Karaś, starsza konsultantka w JLL. – Biorąc pod uwagę dane z sześciu największych aglomeracji, można zaryzykować twierdzenie, że w spółkach deweloperskich o koszyku produktowym zbliżonym do rynkowej przeciętnej spadki sprzedaży na poziomie 20–30 proc. nie powinny dziwić. Lepsze wyniki powinny odnotować te firmy, które mają ofertę mniej uzależnioną od klientów liczących na kredyty z dotacją – dodaje.

Ekspertka zwraca uwagę, że poprzedni program „Bezpieczny kredyt” z jednej strony przyczynił się do poprawy wyników sprzedaży deweloperów w 2023 r. mimo wciąż wysokich stóp i niskiej zdolności kredytowej Polaków, ale jednocześnie wywindował ceny mieszkań do poziomów dla większości Polaków poza zasięgiem bez wsparcia państwa.