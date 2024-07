„Alternatywą dla proponowanych działań jest utrzymanie sytuacji, w której na zakup mieszkania pozwolić może sobie wyłącznie ograniczona liczba osób o stosunkowo wysokich dochodach. Jak pokazały doświadczenia roku 2022, stan taki faktycznie spowalnia wzrost cen, a nawet całkowicie go zatrzymuje, ale w konsekwencji przekłada się na szybki spadek podaży” – napisał resort. Zwrócono uwagę, że w I kwartale br. odnotowano najwyższą w ostatnich trzydziestu latach liczbę rozpoczynanych inwestycji deweloperskich, co wynika ze zwiększonego popytu spowodowanego działaniem „Bezpiecznego kredytu”. „MRiT ma na celu utrzymanie tego trendu przedstawiają nowy program, a jednocześnie modyfikując go tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć wpływ na wzrost cen” – czytamy.

Na bezpieczniki zwrócił uwagę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który pozytywnie ocenił proponowane ograniczenie wsparcia dla części kredytobiorców, co powinno przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi popytu na rynku kredytów mieszkaniowych i w konsekwencji ograniczyć stymulację wzrostu cen nieruchomości.

Program „Na start” ma premiować duże rodziny. Ale nie zwiększy dzietności

Kilka organizacji wskazało, że choć program premiuje rodziny z dziećmi, to nie do końca ma zachęcić do zwiększania dzietności. Warunki uzyskania pożyczki zależą bowiem od sytuacji tu i teraz, narodziny kolejnych dzieci po uzyskaniu kredytu niczego nie zmienią.

„W ocenie MRiT nie ma uzasadnienia dla wprowadzania na gruncie tego instrumentu kolejnych wariantów podwyższana wsparcia w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego w trakcie spłaty kredytu. Warto pamiętać, że osoby które skorzystają z programu będą i tak mieć lepsze warunki spłaty niż osoby korzystające z kredytów rynkowych” – odpowiedziało ministerstwo.

Podchwyconym w mediach społecznościowych smaczkiem jest nieuwzględniony przez resort postulat Ordo Iuris, by w celu jeszcze pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady ochrony małżeństwa i rodziny program preferował małżeństwa, a nie konkubinaty.