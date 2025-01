Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim: Do jakich ulg i świadczeń uprawnia?

Jak wskazuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do realizacji celów określonych ustawą ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. Art. 4 ust. 3 ustawy stanowi, że do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pewną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub też osoby mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

Reklama

Według ustawy orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać na jego podstawie z różnych ulg, świadczeń, dofinansowań czy uprawnień. W przypadku orzeczonego lekkiego stopnia liczba tych przywilejów jest najmniejsza.

Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim a praca na etacie

Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, która jest jednocześnie pracownikiem, może skorzystać z kilku dodatkowych uprawnień: