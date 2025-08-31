Aktualizacja: 31.08.2025 15:00 Publikacja: 31.08.2025 14:12
Dawid Podsiadło i Artur Rojek oddają hołd Stanisławowi Soyce podczas finału Zorzy w Katowicach
Foto: Michał Murawski/Mat. Pras. Zorza
Można powiedzieć, że Dawid Podsiadło po zgromadzeniu blisko pół miliona fanów na siedmiu stadionowych występach w 2024 r. w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz Chorzowie, gdzie na dwóch koncertach bawiło się blisko dwieście tysięcy osób, nie miał wyjścia i musiał w 2025 r. podbić stawkę.
Ale może lepiej powiedzieć, że Podsiadło wolał spróbować czegoś absolutnie nowego i Zorza, wspierana przez T-Mobile, jako kreatywny festiwal była właśnie czymś nowym: prapremierą wielu prapremier.
Pierwsza z nich to „tylko haj”, wspólny minialbum z Kaśką Sochacką, który ukazał się w czerwcu, grany na żywo pierwszego dnia Zorzy w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
Kaśka Sochacka (po lewej z gitarą) i Dawid Podsiadło podczas Zorzy
Foto: Dominika Scheibinger/ Mat. Pras. Zorza
Teraz wiadomo już, że katowicki koncert z Arturem Rojkiem, będący hołdem dla Myslovitz, został nagrany i ukaże się 14 listopada w formie albumu live.
W ogromnej przestrzeni katowickiego Lotniska Muchowiec stanęły trzy sceny – Główna, Audioriver Together With T-Mobile Electronic Beats oraz FNOMN, zaś na program pierwszego dnia złożył się również występ Pauliny Przybysz śpiewającej utwory Bajmu, do której dołączyła Beata Kozidrak.
Również pierwszego dnia Zorzy Kortez powracał do swojego kultowego „Bumerangu”– w nowej odsłonie wzbogaconej o impresyjny film w reżyserii Daniela Jaroszka (m. in. „Johnny").
Po raz ostatni latem drugiego dnia Zorzy wystąpili też razem Bracia Kacperczyk i Kukon, a także Sokół, Fisz i Emade, łącząc dobrze znane utwory w odświeżonych aranżacjach.
Prapremierę miał w związku z Zorzą program FNOMN – multidyscyplinarna platforma w czterech dziedzinach: dla młodych muzyków, grafików, reżyserów i fotografów.
W Katowicach, w osobnym pawilonie, który przybrał kształt nowoczesnej galerii, premiery doczekały się prace z każdej dziedziny, nad którymi finaliści wybrani przez profesjonalne jury pracowali w grupach, z mentorami przez ostatnie miesiące.
W głosowaniu, które wyłoniło zwycięzców, brali udział ci, którzy kupili bilety lub karnety na Zorzę. Na zwycięzców czekały stypendia o łącznej wartości 200 000 zł – po 50 tys. dla każdego, zaś dla zwycięzcy w kategorii muzyka dodatkowo udział w przyszłych koncertach Dawida w formie suportu. Podsiadło współpracował też przy powstaniu konkursowych singli.
Artur Rojek i Dawid Podsiadło podczas Zorzy
Foto: Dominika Scheibinger/ Mat. Pras. Zorza
Zwycięzcami są: Daniel Godson (muzyka), Zu Rogala (grafika), Maciej Buszman (wideo) i Krzysztof Żabski (fotografia).
– Bardzo się cieszę, że to się wydarzyło. Jestem zadowolony z efektów i zaskoczyło mnie, jak dobrze to wszystko ostatecznie wygląda – sesje, oprawy graficzne, klipy i piosenki – mówił do finalistów Dawid Podsiadło jeszcze przed ogłoszeniem wyników. – Mam wrażenie, że powstały rzeczy, których wy w swoim dorobku nie będziecie się wstydzić.
Z kolei prapremierą artystów o uznanych już nazwiskach stał się program Stany Skupienia, łączący m. in. muzykę i literaturę w wyjątkowym zbiorze opowiadań inspirowanych albumem „tylko haj” Podsiadły i Sochackiej.
Autorami są Sylwia Chutnik, Natalia Fiedorczuk, Wojtek Friedmann, Katarzyna Kubicka, Jula Łyskawa, Edward Pasewicz, Szczepan Twardoch i Jakub Żulczyk. Choć każdy z autorów wyszedł od emocji i historii zapisanych w minialbumie „tylko haj”, każde z opowiadań jest niezależną historią, napisaną w odmiennym tonie i konwencji. Ruszył już preorder limitowanej wersji w twardej okładce, wzbogaconej o opowiadanie napisane przez Dawida Podsiadłę.
Premiera edycji specjalnej odbędzie się 17 września. W tym samym dniu rozpocznie się przedsprzedaż podstawowej wersji książki (bez opowiadania Dawida Podsiadły), która trafi do sprzedaży 24 września. Książka zostanie wydana przez renomowane wydawnictwo Wielka Litera i Pur Pur.
Podczas każdej tegorocznej edycji Zorzy można było też oglądać przy okazji koncertów wielkoformatowe instalacje, rzeźby i obrazy stworzone specjalnie z myślą o festiwalu.


To totemiczna rzeźba Karoliny Bielawskiej i współczesna interpretacja słynnego dzieła Delacroix „Ciemność wiodąca wolność na barykady” Martyny Czech, trójwymiarowa instalacja Anny Barlik, symboliczna jaskinia Stacha Szumskiego w kontenerze oraz ogromny betonowy zawilec narcyzowy autorstwa Julii Woronowicz.
Wszystkie te prace będzie można obejrzeć jesienią podczas objazdowej trasy Stanów Skupienia po Polsce. Następna edycja Zorzy już za dwa lata.
