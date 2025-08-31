Można powiedzieć, że Dawid Podsiadło po zgromadzeniu blisko pół miliona fanów na siedmiu stadionowych występach w 2024 r. w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz Chorzowie, gdzie na dwóch koncertach bawiło się blisko dwieście tysięcy osób, nie miał wyjścia i musiał w 2025 r. podbić stawkę.

Ale może lepiej powiedzieć, że Podsiadło wolał spróbować czegoś absolutnie nowego i Zorza, wspierana przez T-Mobile, jako kreatywny festiwal była właśnie czymś nowym: prapremierą wielu prapremier.

Pierwsza z nich to „tylko haj”, wspólny minialbum z Kaśką Sochacką, który ukazał się w czerwcu, grany na żywo pierwszego dnia Zorzy w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach.

Kaśka Sochacka (po lewej z gitarą) i Dawid Podsiadło podczas Zorzy Foto: Dominika Scheibinger/ Mat. Pras. Zorza

Teraz wiadomo już, że katowicki koncert z Arturem Rojkiem, będący hołdem dla Myslovitz, został nagrany i ukaże się 14 listopada w formie albumu live.