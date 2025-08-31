Rzeczpospolita
Publicystyka
Marek A. Cichocki: Polski Sierpień jest dziś dla nas gorzkim doświadczeniem słabości

Kolejna rocznica porozumień sierpniowych upłynęła, jak zawsze, w myśl utartych rytuałów, zza których trudno dostrzec głębszą prawdę o tamtych wydarzeniach. Prawdopodobnie więc, gdyby nie akcja wandali określających siebie mianem ostatniego pokolenia, którzy w sobotę zniszczyli bramę Stoczni Gdańskiej, kolebki Solidarności, także i w tym roku rocznica Polskiego Sierpnia przeszłaby bez echa.

Publikacja: 31.08.2025 14:02

Danuta Wałęsa

Danuta Wałęsa

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Marek A. Cichocki

Jedni odświętnie podkreślają znaczenie wielkiego zrywu wolności. Inni z uporem lepszej sprawy, podobnie jak w kwestii wybuchu powstania warszawskiego, twierdzą, że Solidarność to było głupie igranie z losem, a i tak o naszej przyszłości zadecydowali Reagan z Gorbaczowem.

Nic nie wskazuje na to, abyśmy lepiej zaczęli rozumieć sens wydarzeń Polskiego Sierpnia

Solidarność pozostaje wciąż zakopanym głęboko w naszej świadomości skarbem. Jules Michelet, francuski historyk z XIX w., twierdził, że narody potrzebują przynajmniej 40 lat, aby przetrawić i zrozumieć sens wielkich, przełomowych wydarzeń, które spotkały je w przeszłości. Jednak chociaż minęły już ponad cztery dekady, nic nie wskazuje na to, abyśmy lepiej zaczęli rozumieć sens wydarzeń Polskiego Sierpnia.

Aktywiści Ostatniego Pokolenia
Przestępczość
Aktywiści Ostatniego Pokolenia zniszczyli historyczną bramę Stoczni Gdańskiej

Chcielibyśmy bardzo widzieć w Solidarności akt założycielski współczesnej Polski, ale wiemy, że tak nie jest i że te sprawy są jakąś trudną, czasami wręcz mroczną tajemnicą o źródłach naszej obecnej sytuacji. Nadal nie chcemy chyba tej tajemnicy zgłębić, choć przecież w Gdańsku stoi w trudach wybudowane wielkie Europejskie Centrum Solidarności, prezentujące spreparowany pod zagraniczne gusta przekaz o Solidarności.   

Solidarność była autentycznym wyrazem zbiorowego przekonania, że Polacy mogą zbudować swój świat według własnych ambicji i wartości

Patrząc z perspektywy czasu wydaje mi się, że osobą, która najbardziej zbliżyła się do tej tajemnicy, była Jadwiga Staniszkis w swoich tekstach. Polska socjolog sama była świadkiem wydarzeń w Gdańsku i zetknęła się z prawdziwymi, autentycznymi ludźmi – robotnikami strajkującymi w stoczni. A potem była też świadkiem całego procesu transformacji w Polsce, który często tych prawdziwych ludzi dosłownie zniszczył i przemielił. Solidarność była autentycznym wyrazem zbiorowego przekonania, że Polacy mogą zbudować swój świat według własnych ambicji i wartości. Jednak tamto wielkie ludzkie poruszenie uległo dwóm potężnym siłom: wewnętrznemu postkomunizmowi i zewnętrznemu międzynarodowemu liberalizmowi.    

Prof. Jadwiga Staniszkis.
Wydarzenia
Staniszkis: Unikalna więź solidarności

Myślę więc, że współcześni Polacy nie chcą za bardzo świętować Polskiego Sierpnia, ani o nim mówić, gdyż jest on dla nich przede wszystkim gorzkim doświadczeniem słabości.       

Autor

Marek A. Cichocki

Współprowadzący podcast „Niemcy w ruinie?”

Święta Święta Narodowe i Państwowe Osoby Jadwiga Staniszkis Organizacje NSZZ Solidarność 31 Sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

