Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Aktywiści Ostatniego Pokolenia zniszczyli historyczną bramę Stoczni Gdańskiej

Policja zatrzymała pięciu aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie, którzy zdewastowali historyczną bramę Stoczni Gdańskiej. „Jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo przetrwało i młodzi ludzie mieli gdzie żyć, potrzebujemy nowej rewolucji” - twierdzą działacze.

Aktualizacja: 30.08.2025 17:16 Publikacja: 30.08.2025 17:15

Aktywiści Ostatniego Pokolenia

Aktywiści Ostatniego Pokolenia

Foto: PAP/Leszek Szymański

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności zatrzymania aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie?
  • Co skłoniło aktywistów do zdewastowania historycznej bramy Stoczni Gdańskiej?
  • Jakie stanowisko przyjęła policja wobec incydentu?
  • Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać uczestników tej akcji?
  • Jakie konkretne żądania formułuje grupa Ostatnie Pokolenie?
  • Jaką reakcję wywołały działania aktywistów wśród polityków?

Ostatnie Pokolenie – grupa aktywistów klimatycznych, których działania budzą niemałe emocje – oblało farbą historyczną bramę Stoczni Gdańskiej oraz wiszące tam postulaty „Solidarności” W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała pięć osób – podaje Polsat News.

Zniszczono bramę Stoczni Gdańskiej. Zatrzymano aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 9:30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Funkcjonariusze policji zauważyli tam grupę pięciu osób, których zachowanie wzbudzało podejrzenia. Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski przekazał, że podczas legitymowania „dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek”. - W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków – powiedział. 

Ostatecznie obezwładniono i zatrzymano trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat, a także dwóch mężczyzn w wieku 23 i 64 lat. - Następnie przewieziono ich do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe – zaznacza Chrzanowski.

Jak poinformowała policja, na miejscu pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Mundurowi sprawdzić mają także zapisy monitoringu, by dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. - Po analizie materiałów jutro zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty – wyjaśnia asp. sztab. Mariusz Chrzanowski. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Aktywiści klimatyczni z Ostatniego Pokolenia blokują Wisłostradę w okolicy Mostu Gdańskiego w Warsza
Społeczeństwo
Ostatnie Pokolenie zapewnia Polaków: Nie jesteśmy przeciwko wam

Aktywiści Ostatniego Pokolenia wyjaśniają, dlaczego zniszczyli bramę Stoczni Gdańskiej

- Cześć! Jeśli to oglądasz, oznacza to, że zostałem zatrzymany i aktualnie znajduję się w areszcie za oblanie Stoczni Gdańskiej. Zrobiłem to z pełną premedytacją (i wiedzą na temat red.) konsekwencji, jakie mogę ponieść - mówi jeden z aktywistów na nagraniu opublikowanym na profilu Ostatniego Pokolenia w mediach społecznościowych.

Jak zaznacza działacz, zrobił to, „bo to tam zaczęła się rewolucja”. - A teraz możemy utracić wszystko, co ona nam wywalczyła - stwierdził, nawiązując do wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej 4 sierpnia 1980 roku i powstania „Solidarności”. - Jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo przetrwało i młodzi ludzie mieli gdzie żyć, potrzebujemy nowej rewolucji - podkreśla na nagraniu aktywista. 

Na końcu wideo Ostatnie Pokolenie wyświetliło plansze wzywające do „okupacji Sejmu” 26 września. Aktywiści zachęcają, by uczestnicy zabrali ze sobą namioty i „zostali jak najdłużej”. 

Za zniszczenie zabytku aktywistom grozi do ośmiu lat, a za zniszczenie mienia do pięciu lat więzienia. Pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa zagrożone jest zaś karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Polityka
Rafał Trzaskowski wystawi aktywistów? Chodzi o obietnicę z kampanii prezydenckiej

Czego żąda Ostatnie Pokolenie?

Działania Ostatniego Pokolenia – grupy aktywistów, którzy starają się zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny – budzą duże emocje. Działacze blokowali już między innymi warszawskie drogi. Nieraz prowadzili także inne kontrowersyjne akcje protestacyjne, które w zamierzeniu mają angażować uwagę polityków, mediów, ale nierzadko są uciążliwe choćby dla kierowców w polskich miastach. 

Na akcje grupy reagował już między innymi premier Donald Tusk. „Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg. Wezwałem dziś odpowiednie służby do zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania takim akcjom” - napisał w serwisie X szef rządu. 

Aktywiści zareagowali na stanowisko premiera, zaznaczając, że „dopiero po 9 miesiącach doczekali się reakcji” polityka. „Dziś zagroził Pan na Twitterze, że będzie dyscyplinować służby, żeby mocniej tłumiły protesty. Do tej pory nie odpowiedział Pan na żadne listy z postulatami, które do Pana adresowaliśmy, tylko kierował je do ministerstwa infrastruktury” - wskazali. 

Aktywiści i aktywistki Ostatniego Pokolenia żądają szybkiego spełnia dwóch głównych postulatów: przekazania wszystkich środków z budowy dróg ekspresowych i autostrad na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu za 50 złotych miesięcznie na transport regionalny w całym kraju.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Polska pomorskie Gdańsk ostatnie pokolenie

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności zatrzymania aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie?
  • Co skłoniło aktywistów do zdewastowania historycznej bramy Stoczni Gdańskiej?
  • Jakie stanowisko przyjęła policja wobec incydentu?
  • Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać uczestników tej akcji?
  • Jakie konkretne żądania formułuje grupa Ostatnie Pokolenie?
  • Jaką reakcję wywołały działania aktywistów wśród polityków?
Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Adam Niedzielski
Przestępczość
Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Ma pretensje o brak ochrony
„Słowik” podczas procesu na początku bieżącego roku
Przestępczość
Miał zażądać 100 tys. zł haraczu i wpadł – 65-letni „Słowik” znowu w areszcie
Nadchodzi nowa fala cudzoziemskiej przestępczości w Polsce
Przestępczość
Nadchodzi nowa fala cudzoziemskiej przestępczości w Polsce
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymany to nastolatek z Ukrainy
Przestępczość
Dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymany to nastolatek z Ukrainy
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie