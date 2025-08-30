Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były okoliczności zatrzymania aktywistów grupy Ostatnie Pokolenie?

Co skłoniło aktywistów do zdewastowania historycznej bramy Stoczni Gdańskiej?

Jakie stanowisko przyjęła policja wobec incydentu?

Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać uczestników tej akcji?

Jakie konkretne żądania formułuje grupa Ostatnie Pokolenie?

Jaką reakcję wywołały działania aktywistów wśród polityków?

Ostatnie Pokolenie – grupa aktywistów klimatycznych, których działania budzą niemałe emocje – oblało farbą historyczną bramę Stoczni Gdańskiej oraz wiszące tam postulaty „Solidarności” W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała pięć osób – podaje Polsat News.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 9:30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Funkcjonariusze policji zauważyli tam grupę pięciu osób, których zachowanie wzbudzało podejrzenia. Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski przekazał, że podczas legitymowania „dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek”. - W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków – powiedział.

Ostatecznie obezwładniono i zatrzymano trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat, a także dwóch mężczyzn w wieku 23 i 64 lat. - Następnie przewieziono ich do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe – zaznacza Chrzanowski.

Jak poinformowała policja, na miejscu pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Mundurowi sprawdzić mają także zapisy monitoringu, by dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. - Po analizie materiałów jutro zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty – wyjaśnia asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.