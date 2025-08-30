Aktualizacja: 30.08.2025 17:16 Publikacja: 30.08.2025 17:15
Aktywiści Ostatniego Pokolenia
Foto: PAP/Leszek Szymański
Ostatnie Pokolenie – grupa aktywistów klimatycznych, których działania budzą niemałe emocje – oblało farbą historyczną bramę Stoczni Gdańskiej oraz wiszące tam postulaty „Solidarności” W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała pięć osób – podaje Polsat News.
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 9:30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Funkcjonariusze policji zauważyli tam grupę pięciu osób, których zachowanie wzbudzało podejrzenia. Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski przekazał, że podczas legitymowania „dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek”. - W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków – powiedział.
Ostatecznie obezwładniono i zatrzymano trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat, a także dwóch mężczyzn w wieku 23 i 64 lat. - Następnie przewieziono ich do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe – zaznacza Chrzanowski.
Jak poinformowała policja, na miejscu pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Mundurowi sprawdzić mają także zapisy monitoringu, by dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. - Po analizie materiałów jutro zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty – wyjaśnia asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.
- Cześć! Jeśli to oglądasz, oznacza to, że zostałem zatrzymany i aktualnie znajduję się w areszcie za oblanie Stoczni Gdańskiej. Zrobiłem to z pełną premedytacją (i wiedzą na temat red.) konsekwencji, jakie mogę ponieść - mówi jeden z aktywistów na nagraniu opublikowanym na profilu Ostatniego Pokolenia w mediach społecznościowych.
Jak zaznacza działacz, zrobił to, „bo to tam zaczęła się rewolucja”. - A teraz możemy utracić wszystko, co ona nam wywalczyła - stwierdził, nawiązując do wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej 4 sierpnia 1980 roku i powstania „Solidarności”. - Jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo przetrwało i młodzi ludzie mieli gdzie żyć, potrzebujemy nowej rewolucji - podkreśla na nagraniu aktywista.
Na końcu wideo Ostatnie Pokolenie wyświetliło plansze wzywające do „okupacji Sejmu” 26 września. Aktywiści zachęcają, by uczestnicy zabrali ze sobą namioty i „zostali jak najdłużej”.
Za zniszczenie zabytku aktywistom grozi do ośmiu lat, a za zniszczenie mienia do pięciu lat więzienia. Pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa zagrożone jest zaś karą do trzech lat pozbawienia wolności.
Działania Ostatniego Pokolenia – grupy aktywistów, którzy starają się zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny – budzą duże emocje. Działacze blokowali już między innymi warszawskie drogi. Nieraz prowadzili także inne kontrowersyjne akcje protestacyjne, które w zamierzeniu mają angażować uwagę polityków, mediów, ale nierzadko są uciążliwe choćby dla kierowców w polskich miastach.
Na akcje grupy reagował już między innymi premier Donald Tusk. „Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg. Wezwałem dziś odpowiednie służby do zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania takim akcjom” - napisał w serwisie X szef rządu.
Aktywiści zareagowali na stanowisko premiera, zaznaczając, że „dopiero po 9 miesiącach doczekali się reakcji” polityka. „Dziś zagroził Pan na Twitterze, że będzie dyscyplinować służby, żeby mocniej tłumiły protesty. Do tej pory nie odpowiedział Pan na żadne listy z postulatami, które do Pana adresowaliśmy, tylko kierował je do ministerstwa infrastruktury” - wskazali.
Aktywiści i aktywistki Ostatniego Pokolenia żądają szybkiego spełnia dwóch głównych postulatów: przekazania wszystkich środków z budowy dróg ekspresowych i autostrad na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu za 50 złotych miesięcznie na transport regionalny w całym kraju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
