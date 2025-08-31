Rzeczpospolita
Obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych. Prezydent Nawrocki atakuje Wałęsę

W niedzielę odbywają się ogólnopolskie obchody 45-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych, które były kluczowym momentem w historii niepodległej Polski i początkiem powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

31.08.2025

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w historycznej Sali BHP Stoczni w Gdańsk

Foto: PAP/Adam Warżawa

Agnieszka Kazimierczuk

Centralnym miejscem uroczystości jest Gdańsk, gdzie o godzinie 12:00 symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. W wydarzeniu uczestniczyli sygnatariusze porozumienia oraz inni uczestnicy tamtych historycznych wydarzeń, a także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Karolem Nawrockim na czele.

Uroczystości w wielu miastach Polski. Główne obchody w Gdańsku

Równolegle odbywają się uroczystości w wielu innych miastach, takich jak Szczecin, Rzeszów, czy Kraków, gdzie organizowane są msze święte, złożenia kwiatów, koncerty i prelekcje upamiętniające ten ważny moment historii niepodległej Polski.

W Gdańsku uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego otwarcia bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wraz z hymnem państwowym i sygnałem syreny stoczniowej. Po uroczystym posiedzeniu NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, delegaci złożyli kwiaty przed bramą. O godzinie 16 odbędzie się msza w Bazylice świętej Brygidy.



Gdańsk, 31 sierpnia 1980. Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej ogłasza podpisanie porozumienia ko
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Dziękuję za Wasz bunt sprzed 45 lat

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał w przemówieniu ciągłe aktualne znaczenie ideałów „Solidarności” i ważność pamięci o historii obrony wolności i suwerenności.

W innych miastach odbywają się konkursy, koncerty patriotyczne oraz spotkania edukacyjne, takie jak w Przemyślu czy Rzeszowie, gdzie wręczane są odznaczenia państwowe i związkowe za zasługi na rzecz regionu i „Solidarności”.

Nawrocki uderza w Wałęsę

Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych podkreślił, że o Lechu Wałęsie, jako przewodniczącym „Solidarności”, nie można zapominać, bo zapomnienie byłoby poddaniem się historycznej amnezji. Jednocześnie zaznaczył, że wskazane jest mówienie prawdy i rzetelne opisywanie, kim był Wałęsa, co jest potrzebne dla dobra wspólnego i pozostaje wyzwaniem w stawaniu w prawdzie o historii. 

Takie „rzetelne opisywanie” Nawrocki przypisał obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi i skierował do niego specjalne podziękowania.

Nawrocki wskazywał, że „Solidarność” to nie tylko historia, ale zobowiązanie, a wolność nie może być oderwana od wartości oraz odpowiedzialności. Prezydent zaznaczył również, że emocje solidarności były pokoleniowym doświadczeniem Polaków i Porozumienia Sierpniowe były momentem, w którym społeczeństwo mogło się zjednoczyć ponad podziałami. Dodał też, że musimy bronić się jako wspólnota narodowa przed pogardą obcych i własnym zwątpieniem, będąc jednocześnie dumni z dziedzictwa, jakie pozostawiła Solidarność i Lech Wałęsa.



Danuta Wałęsa
Opinie polityczno - społeczne
Marek A. Cichocki: Polski Sierpień jest dziś dla nas gorzkim doświadczeniem słabości

TVN24 niewpuszczona na rocznicowe obchody

Podczas obchodów, na które zaproszony był prezydent Karol Nawrocki, operatorzy TVN24 nie zostali wpuszczeni na teren uroczystości.

Stacja telewizyjna wydała oświadczenie w tej sprawie.

„Decyzją organizatorów, czyli NSZZ 'Solidarność', na niedzielne uroczystości w Gdańsku nie wpuszczono naszych kamer. Nie otrzymaliśmy akredytacji, a więc nie mamy możliwości transmisji obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W zamyśle organizatorów moglibyśmy jedynie pokazać Państwu to, co pokażą kamery związanej z PiS, prawicowej stacji. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody” - czytamy.

„Decyzja organizatorów nie ma żadnej podstawy, łamie szereg przepisów prawa, w tym przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę wolności prasy, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa. Dlatego, choć planowaliśmy, nie będziemy w stanie pokazać na naszej antenie uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego” - brzmi oświadczenie TVN24.

Źródło: rp.pl

Historia Historia Polski Osoby Lech Wałęsa Organizacje NSZZ Solidarność

