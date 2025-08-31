Obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych. Prezydent Nawrocki atakuje Wałęsę

Centralnym miejscem uroczystości jest Gdańsk, gdzie o godzinie 12:00 symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. W wydarzeniu uczestniczyli sygnatariusze porozumienia oraz inni uczestnicy tamtych historycznych wydarzeń, a także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Karolem Nawrockim na czele.

Uroczystości w wielu miastach Polski. Główne obchody w Gdańsku

Równolegle odbywają się uroczystości w wielu innych miastach, takich jak Szczecin, Rzeszów, czy Kraków, gdzie organizowane są msze święte, złożenia kwiatów, koncerty i prelekcje upamiętniające ten ważny moment historii niepodległej Polski.

W Gdańsku uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego otwarcia bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wraz z hymnem państwowym i sygnałem syreny stoczniowej. Po uroczystym posiedzeniu NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, delegaci złożyli kwiaty przed bramą. O godzinie 16 odbędzie się msza w Bazylice świętej Brygidy.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał w przemówieniu ciągłe aktualne znaczenie ideałów „Solidarności” i ważność pamięci o historii obrony wolności i suwerenności.