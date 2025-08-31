Obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych. Prezydent Nawrocki atakuje Wałęsę

Aktualizacja: 31.08.2025 16:37 Publikacja: 31.08.2025 14:02
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w historycznej Sali BHP Stoczni w Gdańsk
Foto: PAP/Adam Warżawa
Centralnym miejscem uroczystości jest Gdańsk, gdzie o godzinie 12:00 symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. W wydarzeniu uczestniczyli sygnatariusze porozumienia oraz inni uczestnicy tamtych historycznych wydarzeń, a także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Karolem Nawrockim na czele.
Równolegle odbywają się uroczystości w wielu innych miastach, takich jak Szczecin, Rzeszów, czy Kraków, gdzie organizowane są msze święte, złożenia kwiatów, koncerty i prelekcje upamiętniające ten ważny moment historii niepodległej Polski.
W Gdańsku uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego otwarcia bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wraz z hymnem państwowym i sygnałem syreny stoczniowej. Po uroczystym posiedzeniu NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, delegaci złożyli kwiaty przed bramą. O godzinie 16 odbędzie się msza w Bazylice świętej Brygidy.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślał w przemówieniu ciągłe aktualne znaczenie ideałów „Solidarności” i ważność pamięci o historii obrony wolności i suwerenności.
W innych miastach odbywają się konkursy, koncerty patriotyczne oraz spotkania edukacyjne, takie jak w Przemyślu czy Rzeszowie, gdzie wręczane są odznaczenia państwowe i związkowe za zasługi na rzecz regionu i „Solidarności”.
Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych podkreślił, że o Lechu Wałęsie, jako przewodniczącym „Solidarności”, nie można zapominać, bo zapomnienie byłoby poddaniem się historycznej amnezji. Jednocześnie zaznaczył, że wskazane jest mówienie prawdy i rzetelne opisywanie, kim był Wałęsa, co jest potrzebne dla dobra wspólnego i pozostaje wyzwaniem w stawaniu w prawdzie o historii.
Takie „rzetelne opisywanie” Nawrocki przypisał obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi i skierował do niego specjalne podziękowania.
Nawrocki wskazywał, że „Solidarność” to nie tylko historia, ale zobowiązanie, a wolność nie może być oderwana od wartości oraz odpowiedzialności. Prezydent zaznaczył również, że emocje solidarności były pokoleniowym doświadczeniem Polaków i Porozumienia Sierpniowe były momentem, w którym społeczeństwo mogło się zjednoczyć ponad podziałami. Dodał też, że musimy bronić się jako wspólnota narodowa przed pogardą obcych i własnym zwątpieniem, będąc jednocześnie dumni z dziedzictwa, jakie pozostawiła Solidarność i Lech Wałęsa.
Podczas obchodów, na które zaproszony był prezydent Karol Nawrocki, operatorzy TVN24 nie zostali wpuszczeni na teren uroczystości.
Stacja telewizyjna wydała oświadczenie w tej sprawie.
„Decyzją organizatorów, czyli NSZZ 'Solidarność', na niedzielne uroczystości w Gdańsku nie wpuszczono naszych kamer. Nie otrzymaliśmy akredytacji, a więc nie mamy możliwości transmisji obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W zamyśle organizatorów moglibyśmy jedynie pokazać Państwu to, co pokażą kamery związanej z PiS, prawicowej stacji. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody” - czytamy.
„Decyzja organizatorów nie ma żadnej podstawy, łamie szereg przepisów prawa, w tym przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę wolności prasy, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa. Dlatego, choć planowaliśmy, nie będziemy w stanie pokazać na naszej antenie uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego” - brzmi oświadczenie TVN24.
