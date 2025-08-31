Rzeczpospolita
Ekonomia
US Open to nie tylko tenis. To także wielki biznes

Awans Igi Świątek, perspektywa jej starcia z Aryną Sabalenką, nerwy Anny Kalińskiej i Mirry Andriejewej, czy Daniła Miedwiediewa rozbijających rakiety po porażkach, a także możliwość obejrzenia Carlosa Alcaraza na żywo mają swoją cenę.

Publikacja: 31.08.2025 16:09

US Open to nie tylko tenis. To także wielki biznes

Iga Świątek na US Open

Foto: EPA/SARAH YENESEL

Danuta Walewska

Turniej tenisowy US Open to przede wszystkim wielki biznes i rozrywka. W tym kontekście uzasadnione było także kuriozalne pytanie zadane Idze Świątek przez jednego z dziennikarzy, czy wplecie sobie we włosy koraliki.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma US Open w kontekście biznesowym, a nie tylko sportowym?
  • Jakie są unikalne atrakcje dostępne dla fanów podczas turnieju US Open?
  • Jakie inwestycje są realizowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisa, aby zwiększyć atrakcyjność US Open?
  • Czy popularność i komercjalizacja US Open mają wpływ na percepcję i sukces turnieju?
  • Dlaczego niektórzy zawodnicy i kibice krytykują sposób prowadzenia turnieju US Open?
  • Jakie są nagrody finansowe dla zwycięzców US Open i jak są one rozdzielane pomiędzy zawodników?

Bilet na US Open kosztuje średnio po 450 dol. za osobę na każdy mecz. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na miejscu — na luksusowy catering.

Na wielkich stadionach Flushing Meadows zasiada średnio po 70 tys. fanów tenisa.

Co im oferują firmy cateringowe? Na początek mogą to być kawałki smażonego kurczaka ozdobionego kawiorem, po 100 dol. za porcję. Ale może być to również banan za 1,95 dol. za sztukę.

Do popicia firmowy koktajl Honey Deuce („Miodowy pojedynek”) za 273 dol. podawany w firmowych szklankach. To mieszanka wódki i lemoniady z niewielkim dodatkiem syropu truskawkowego. Jak informuje francuski sponsor, producent wódki Grey Goose wchodzącej w jego skład podczas zeszłorocznego US Open sprzedano 557 tys. porcji tego drinka.

„Miodowy Pojedynek” zaczyna być już prawie tak popularny, jak truskawki na Wimbledonie. Tam było taniej. Podczas londyńskiego turnieju można było kupić porcję tych owoców płacąc 2,50 funta.

W Nowym Jorku atrakcji jest jednak więcej niż w Londynie. Widzowie mogą się również przejechać elektrycznymi autami Cadillaca, kolejnego sponsora, albo sprawdzić kondycję swojej cery na stoisku francuskiego La Roche-Posay. A do obowiązków należy także kupno czegoś w sklepach sponsorów, bo każdy kolejny rok ma swoje specjalne kolekcje. Na przykład za czapkę w sklepie Ralpha Laurena trzeba zapłacić ponad 300 dol.

US Open zawsze było czymś więcej niż zwykłym turniejem tenisa

To wydarzenie ściągające nie tylko kibiców, ale i celebrytów, których wypatrują kamery na stadionie.

Organizatorem imprezy jest Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisa (USTA), które bardzo dba o to, by impreza z roku na rok była coraz bardziej okazała. A to daje efekt kuli śniegowej, ściąga kolejnych fanów, którzy nie mają problemu, aby wydać po kilkaset dol., żeby się tylko pokazać.

Dla USTA nowojorski turniej jest głównym źródłem przychodów. Jak podaje Bloomberg, wpływy ze sprzedaży biletów, sponsorów, transmisji telewizyjnych są głównym źródłem utrzymania amerykańskiej organizacji tenisowej. W 2024 roku wyniosły one 642 mln dol., o 7 proc. więcej niż w 2023. Pojedynki tenisistów obejrzało ponad milion widzów. A frekwencja z roku na rok bije rekordy. I w tym roku będzie podobnie, skoro czas trwania rozgrywek został wydłużony do 15 dni. Natomiast poprzedzający główne rozgrywki Fan Week ściągnął 240 tysięcy widzów, którzy chcieli zobaczyć chociażby treningi Carlosa Alcaraza i Igi Świątek.

USTA nie tylko zarabia, ale i wydaje pieniądze, które mają zwiększyć dochody w przyszłości

800 mln dol. kosztował remont foteli na widowni i dodanie kolejnych miejsc do siedzenia na Stadionie Arthura Asha. W tej kwocie mieszczą się również wydatki na dobudowanie luksusowych pomieszczeń recepcyjnych, rozbudowę części handlowej oraz restauracji. To wszystko dlatego, że od czasu pandemii popularność tenisa niesłychanie wzrosła. Tylko w USA dzisiaj uprawia tę dyscyplinę 26 mln osób, a prognozy mówią o wzroście tej liczby do 35 mln w 2035.

Organizacja ESPN, która jest właścicielem praw do transmisji z US Open, także nie widzi nic złego w komercjalizacji tenisowego święta. — To tak, jak jest w przypadku morskiego przypływu, który podnosi wszystkie łodzie. Im większym wydarzeniem staje się US Open, tym lepiej dla wszystkich — mówił Tim Bunnell, dyrektor programowy w ESPN.

Nie wszyscy są tego zdania. I zapewne popyt na drogie bilety na mecze na Stadionie Arthura Asha byłby jeszcze większy, gdyby nie odbywające się wcześniej zawody w Cincinnati, gdzie wszystkie gwiazdy tenisa występujące na US Open można sobie zobaczyć za znacznie mniejsze pieniądze. Podobnego zdania są debliści, którzy uważają, że są niedocenieni, bo kibice wolą zobaczyć „zabawowy” mecz z udziałem Carlosa Alcaraza i Emmy Raducanu, którzy są przecież typowymi singlistami, niż rozgrywki „prawdziwych” specjalistów od debla.

Tyle że widzowie chętnie dużo zapłacą, ale chcą oglądać prawdziwe gwiazdy. A że Emma Raducanu nie wygrała ani jednego turnieju po sensacyjnym zwycięstwie na US Open w 2021 roku? — To nie szkodzi, ona jest taka śliczna — mówił jeden ze sponsorów brytyjskiej gwiazdy, któremu wcale nie przeszkadzają jej porażki.

Zawodnicy, którzy wygrają nowojorski turniej otrzymają po 5 mln dol. Ta kwota jest taka sama dla kobiet i mężczyzn. Debliści — milion dol. do podziału.

 

 

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem US Open Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone biznes sport

