Dla USTA nowojorski turniej jest głównym źródłem przychodów. Jak podaje Bloomberg, wpływy ze sprzedaży biletów, sponsorów, transmisji telewizyjnych są głównym źródłem utrzymania amerykańskiej organizacji tenisowej. W 2024 roku wyniosły one 642 mln dol., o 7 proc. więcej niż w 2023. Pojedynki tenisistów obejrzało ponad milion widzów. A frekwencja z roku na rok bije rekordy. I w tym roku będzie podobnie, skoro czas trwania rozgrywek został wydłużony do 15 dni. Natomiast poprzedzający główne rozgrywki Fan Week ściągnął 240 tysięcy widzów, którzy chcieli zobaczyć chociażby treningi Carlosa Alcaraza i Igi Świątek.

Czytaj więcej Biznes Igrzyska Olimpijskie to festiwal wielkich marek Wiadomo było od początku, że Paryż tego lata będzie nie tylko stolicą sportu. Z wielką mocą stoli...

USTA nie tylko zarabia, ale i wydaje pieniądze, które mają zwiększyć dochody w przyszłości

800 mln dol. kosztował remont foteli na widowni i dodanie kolejnych miejsc do siedzenia na Stadionie Arthura Asha. W tej kwocie mieszczą się również wydatki na dobudowanie luksusowych pomieszczeń recepcyjnych, rozbudowę części handlowej oraz restauracji. To wszystko dlatego, że od czasu pandemii popularność tenisa niesłychanie wzrosła. Tylko w USA dzisiaj uprawia tę dyscyplinę 26 mln osób, a prognozy mówią o wzroście tej liczby do 35 mln w 2035.

Organizacja ESPN, która jest właścicielem praw do transmisji z US Open, także nie widzi nic złego w komercjalizacji tenisowego święta. — To tak, jak jest w przypadku morskiego przypływu, który podnosi wszystkie łodzie. Im większym wydarzeniem staje się US Open, tym lepiej dla wszystkich — mówił Tim Bunnell, dyrektor programowy w ESPN.

Nie wszyscy są tego zdania. I zapewne popyt na drogie bilety na mecze na Stadionie Arthura Asha byłby jeszcze większy, gdyby nie odbywające się wcześniej zawody w Cincinnati, gdzie wszystkie gwiazdy tenisa występujące na US Open można sobie zobaczyć za znacznie mniejsze pieniądze. Podobnego zdania są debliści, którzy uważają, że są niedocenieni, bo kibice wolą zobaczyć „zabawowy” mecz z udziałem Carlosa Alcaraza i Emmy Raducanu, którzy są przecież typowymi singlistami, niż rozgrywki „prawdziwych” specjalistów od debla.

Tyle że widzowie chętnie dużo zapłacą, ale chcą oglądać prawdziwe gwiazdy. A że Emma Raducanu nie wygrała ani jednego turnieju po sensacyjnym zwycięstwie na US Open w 2021 roku? — To nie szkodzi, ona jest taka śliczna — mówił jeden ze sponsorów brytyjskiej gwiazdy, któremu wcale nie przeszkadzają jej porażki.