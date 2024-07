O tym, że coś tu się nie zgadza, zorientował się na 100 dni przed inauguracją igrzysk. – Nikt nie dzwonił, a wszyscy zaczęli gwałtownie obniżać ceny, więc i ja się do nich przyłączyłem. Wyjdę bez strat, jeśli uda mi się sprzedać jeszcze 100 noclegów – mówi. I nie ukrywa, że będzie dobrze, jeśli z tego doświadczenia wyjdzie ze strat.

Paryskie hotele są dzisiaj zapełnione w ok 60. proc. Średnia cena noclegu w hotelu cztero-, pięciogwiazdkowym w centrum Paryża to dzisiaj wydatek 342 euro. Ale ceny są do negocjacji, a hotele prześcigają się w promocjach. Zniżki 15–20-procentowe są na porządku dziennym i dotyczą wyłącznie czasu trwania igrzysk olimpijskich Paryż 2024, czyli do 11 sierpnia. Zniesiona została też minimalna długość pobytu, która w większości z hoteli wynosiła przynajmniej trzy dni.

– Żeby nie ponieść strat, obniżamy ceny. Popełniliśmy błąd, windując je na początku roku – mówił we France 24 Gilles Le Bras, dyrektor Orso Hotels. Należący do tej grupy czterogwiazdkowy hotel życzy sobie za noc 400 euro. Obiekt jest położony tuż przy stadionie olimpijskim. Na platformach rezerwacyjnych ten sam pokój w tych samych datach kosztuje już 300 euro ze wszystkimi opłatami. Czterogwiazdkowy Hotel Dame des Arts z Dzielnicy Łacińskiej już wszystkim i na własnej stronie proponuje na wstępie 15-proc. zniżkę. Na stronie Airbnb jest trzypokojowy apartament tuż obok katedry Notre Dame. Staniał z 1400 euro do 500 euro. Brak tłumu turystów to wielkie rozczarowanie dla paryżan, którzy wynajęli swoje mieszkania i wyjechali z miasta, licząc, że mocno podreperują swoje budżety.

Bilety tanieją na czarnym rynku

Trwa nie tylko wyprzedaż miejsc noclegowych, ale i biletów na zawody. Nadal dostępnych jest ponad 1,5 miliona biletów, nawet na rozgrywki finałowe. Jak czytamy w „Financial Timesie”, spadają ceny biletów na czarnym rynku, bo nie ma chętnych do ich kupna.

Francuzi wydadzą na igrzyska olimpijskie Paryż 2024 ok. 10 mld euro. Mało jak na rozmach, z jakim zorganizowane jest to wydarzenie, bo większość infrastruktury już istniała, a mieszkania w wiosce olimpijskiej zostały sprzedane. Po Sydney 2000 będą to najtańsze igrzyska w tym stuleciu. Dla porównania igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 roku kosztowały 13,8 mld euro.