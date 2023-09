Więcej czasu na YouTube i Netflix. Co oglądaliśmy w sierpniu 2023 roku

W sierpniu 2023 r. 7,1 proc. czasu spędzonego przed ekranem telewizorów widzowie w Polsce przeznaczyli na programy dostępne na platformach streamingowych. To wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu z lipcem br., który również był rekordowy.

Udział w rynku oglądalności umocnił YouTube (do 2 proc.), a Netflix utrzymał udział 1,7 proc. Nielsen nie wyróżnia innych serwisów (inaczej np. w Stanach Zjednoczonych, czy Meksyku), ponieważ żaden z nich nie osiąga odpowiednio wysokiego udziału.

Platformy streamingowe umocniły się kosztem tradycyjnej telewizji, ale jej udział jest nadal dominujący. Podobnie jak w lipcu, najpopularniejszymi programami były treści informacyjne i sportowe.

W sierpniu traciły widzów platformy satelitarne i kablowe. Ich udziały spadły w porównaniu z lipcem o odpowiednio 0,1 pkt proc. do 34 proc. i 0,6 pkt proc. do 29,4 proc. Z kolei cyfrowa telewizja naziemna lekko umocniła pozycję względem lipca (o 0,4 pkt proc. - do 23,2 proc.).

Wszystko to w okresie, w którym widzowie w ogóle spędzają mniej czasu przed telewizorem. W sierpniu średni czas oglądania treści na ekranie takich urządzeń wyniósł 3 godz. 32 minuty dziennie. To o 2,5 minuty krócej niż rok temu i o około 45 minut krócej niż w miesiącach zimowych.