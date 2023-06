45. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej OMNIA BENEFICIA

Śpiewy mnichów i mniszek

W średniowiecznych kościołach można było usłyszeć przede wszystkim chorał gregoriański. W ten sposób nazywamy niezwykle bogaty i różnorodny zestaw śpiewów, przeznaczonych do wykonywania podczas liturgii. Każda msza czy inne nabożeństwo oprócz fragmentów mówionych na ogół zawierała części śpiewane. Im bardziej uroczyste święto, tym zestaw śpiewów był bogatszy. Oprócz Bożego Narodzenia czy Wielkanocy tradycyjnie wiele uwagi poświęcono patronom danego miejsca lub zakonu – w klasztorach klarysek czczono oczywiście świętą Klarę, założycielkę zgromadzenia, a także Najświętszą Marię Pannę.

Chorał gregoriański był śpiewem jednogłosowym. Oznacza to, że miał tylko jedną linię melodyczną, a nie kilka – jak w polifonii. Melodię mógł wykonywać solista lub większy zespół złożony na przykład z kapłanów, kleryków lub chłopców uczących się w przykościelnej szkole. Już w średniowieczu w wielu świątyniach budowano organy – jedyny instrument, który w pełni akceptowano we wnętrzach sakralnych. Choć instytucja Kościoła zdominowana była przez mężczyzn, to jednak również kobiety czasem mogły odgrywać w niej ważną rolę. Ograniczało się to jednak do jednej przestrzeni – klasztorów żeńskich, gdzie mniszki nie tylko modliły się, lecz również śpiewały. Nierzadko były to szlachetnie urodzone i świetnie wyedukowane niewiasty. Święta Kinga, fundatorka klasztoru starosądeckiego, wywodziła się z węgierskiej rodziny królewskiej i była wdową po księciu Bolesławie Wstydliwym z dynastii Piastów.

Chorał śpiewano oczywiście po łacinie, a jeszcze jedną jego istotną cechą był brak uporządkowanego rytmu. Długość poszczególnych dźwięków mogła być różnicowana, ale nie w sposób, jaki znamy z późniejszej muzyki. To nadaje chorałowi kontemplacyjny, jakby ponadczasowy charakter, bo i taka była jego podstawowa funkcja – zanoszenie modlitw do Boga, chwalenie życia świętych czy rozważanie męczeństwa Chrystusa. Melodia podążała w jakiś sposób za słowami i to słowa regulowały przebieg muzycznej frazy. Chorał stał się fundamentem wielu późniejszych utworów religijnych, był cytowany i przetwarzany. Jeszcze dzisiaj – choć z rzadka – można go usłyszeć w niektórych kościołach, częściej w ramach muzycznych festiwali niż w celebracjach liturgicznych.

Muzyka zaczęła się zmieniać, gdy w śpiewach kościelnych pojawiło się więcej głosów. Monofoniczny chorał uległ niejako „rozszczepieniu" na kilka zgodnie brzmiących melodii, śpiewanych – w przypadku dwugłosowości – co najmniej przez dwóch śpiewaków. W muzyce Zachodu pierwsze zapisy takich utworów pojawiają się w X wieku. Były to kompozycje bardzo krótkie i – z naszej perspektywy – niezwykle proste, sporadycznie ozdabiające przebieg liturgii. Z czasem pojawił się problem rytmu, bowiem jak sprawić, aby kilku kantorów śpiewających różne melodie mogło się w tym nie pogubić? Bardzo długo szukano rozwiązania, w jaki sposób zapisać czas trwania poszczególnych dźwięków, ale kiedy już opracowano stosowny system znakowania dłuższych i krótszych wartości rytmicznych, rozwój wielogłosowości nabrał rozpędu. Kompozycje polifoniczne stały się rozbudowanymi konstrukcjami, często bardzo kunsztownymi, w których rozbrzmiewały w tym samym czasie już nie tylko dwa głosy, ale nawet trzy i więcej. Pierwszym okresem, kiedy muzyka wielogłosowa zaczęła rozpowszechniać się w całej Europie, było stulecie trzynaste. To wtedy żyła święta Kinga i ufundowany został klasztor starosądecki.

Księgi i ich fragmenty

Każdy nowo powstały klasztor i kościół musiał być zaopatrzony w stosowny zestaw ksiąg, służących do sprawowania liturgii. Ze spisanego w XIV wieku żywota świętej Kingi wiemy, że nabyła ona „mszały i inne księgi kościelne", co z pewnością wiązało się z dużymi wydatkami. Pisano wówczas na pergaminie, a więc odpowiednio wygarbowanych, wygładzonych i pobielonych skórach zwierzęcych, najczęściej cielęcych. Stworzenie jednej księgi wymagało zabicia wielu zwierząt, a na tym koszty się nie kończyły. Zapełnienie stron wiązało się ze żmudną, wielomiesięczną pracą wykwalifikowanych skryptorów, którzy starannie kaligrafowali każdą literę. Solidnie wykonany manuskrypt liturgiczny musiał być też stosownie ozdobiony, czym zajmowali się iluminatorzy, malarze ksiąg, posługujący się różnymi barwnikami sprowadzanymi często z odległych rejonów świata. Miniatury, misterne inicjały czy pojawiające się na marginesach fantazyjne floratury dekorowane były nierzadko przy użyciu blaszek złota.

Starannie wykonany rękopis trzeba było wreszcie oprawić, do czego służyły deski, zdobione skóry oraz wykonane z metalu ochronne okucia i zapinki. Na szczęście klasztor klarysek – korzystając z dóbr księżnej wdowy – był dobrze uposażony. Korzystał z zasobów miasta Starego Sącza i wielu okolicznych wsi, które zapewniały dostęp do wszelkich dóbr umożliwiających jego funkcjonowanie. W bibliotece klasztornej zachowały się do dzisiaj księgi sięgające czasów świętej Kingi. Niektóre z nich – graduały i antyfonarze – są obszernymi rękopisami zawierającymi zapisy chorału gregoriańskiego. Notacja tych śpiewów w niewielkim stopniu przypomina nuty, jakie znamy współcześnie. U klarysek – podobnie jak franciszkanów – posługiwano się tzw. kwadratową notacją chorałową, nazwaną tak ze względu na dominujący kształt znaków. Z kombinacji kwadratów i rombów, pojawiających się pojedynczo lub w grupach, można odczytać kształt melodii. Neumy – tak nazywa się nuty tego rodzaju – umieszczone są na czterech czerwonych liniach. Pod nimi widnieją słowa antyfon, responsoriów i innych gatunków chorału gregoriańskiego, nie ma natomiast żadnych dodatkowych wskazówek dotyczących sposobu wykonania. Dzisiejsi muzycy muszą wykazywać się sporą wiedzą historyczną, by właściwie zinterpretować takie utwory. Najczęściej czytają dawną notację albo sięgają do transkrypcji, czyli „przekładów" neum na współczesne nuty.