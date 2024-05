Bilety na koncerty Billie Eilish już w sprzedaży

Trudno się dziwić ogólnoświatowemu zainteresowaniu, bo Billie Eilish to jedna z najbłyskotliwszych globalnych karier ostatnich lat. Wprawdzie artystka nagrywa od 2015 roku, ale pierwszy wielki sukces przyniósł jej w 2019 roku debiutancki album studyjny „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, który znalazł się na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot.

Rok później zdobyła Oscara za piosenkę do filmu z Jamesem Bondem „Nie czas umierać”. W 2022 roku na pierwsze miejsce list przebojów zawędrował jej drugi album „Happier Than Ever” i mimo skromnej jak na razie dyskografii Billie Eilish ma już na koncie dziewięć statuetek Grammy.

Billie Eilish działa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jest gwiazdą nowej generacji aktywnie działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od lat współpracuje z organizacją non-profit REVERB, przekazała ponad milion dolarów na projekty związane z ochroną środowiska, redukcją gazów cieplarnianych i ochroną klimatu.

Podczas trasy koncertowej „Hit Me Hard And Soft” w miejscach wszystkich koncertów będą działać tzw. eko-wioski (REVERB Eco-Villages) zachęcająca do udziału w akcjach na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspierania organizacji non-profit. Prowadzone będą kampanie inspirujące do spożywania jednego posiłku roślinnego dziennie, wybierania ubrań z odzysku i upcyklingu. Organizatorzy będą też troszczyć się o zmniejszenie wpływu całej trasy koncertowej na środowisko, stąd też fani są zachęcani do przynoszeni butelek na wodę wielokrotnego użytku, które będzie można napełniać bezpłatnie podczas koncertu.