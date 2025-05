Okazuje się, że pół roku wcześniej numer telefonu Kamili M. został zarejestrowany przez Juhyma S., który... w ciągu 32 lat nie przebywał na terytorium RP. Służby uważają, że mógł zostać zarejestrowany przy użyciu podrobionego lub przerobionego dokumentu i jest wykorzystywany przez inną osobę – Lwa K., Ukraińca, na którego zarejestrowano 130 numerów telefonów u różnych operatorów telekomunikacyjnych. W październiku 2022 r. powołany biegły od informatyki śledczej ustala na wniosek hajnowskiej prokuratury hasło zabezpieczające złotego huaweia i wykonuje kopię systemu plików danych pamięci wewnętrznej telefonu. Zabezpiecza też ślady cyfrowe zawierające m.in. rejestr kontaktów, połączeń oraz wiadomości Kamili M.

16 marca 2023 r. do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przychodzą funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po telefon Kamili M. w celu przeprowadzenia uzupełniających badań przez Biuro Badań Kryminalistycznych ABW. Prowadzą czynności do innego lubelskiego śledztwa Prokuratury Krajowej dotyczącego przemytu ludzi z granicy. „W wyniku tych badań odzyskano dane, które stanowią dodatkowy materiał dowodowy przedłożony na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2025 r.” – potwierdza prokuratura. Materiały te trafiły do hajnowskiej prokuratury dopiero w lutym 2025 r., więc osiem miesięcy po tym, jak akt oskarżenia na Kamilę M. i jej kompanów został skierowany do sądu.

W SMS-ach można przeczytać m.in., że cudzoziemcy zawsze muszą mówić polskim pogranicznikom, że noc spędzili w lesie, nawet jak byli w Mińsku, podwyższać liczbę wjazdów do Polski, a więc kłamać, i zawsze mówić, że są bici po białoruskiej stronie. „Cześć tu M. z Grupy Granica. Słyszałam że potrzebujesz transportu do Białegostoku mogę coś dla ciebie zorganizować. Jestem teraz w Warszawie” – to jedna z wiadomości (pisownia oryginalna).

Hajnowska prokurator nie może zbagatelizować takich dowodów. „Nowe dowody wskazują, iż oskarżeni byli zaangażowani w organizację nielegalnego przekraczania granicy już od 2021 r. i ich zachowania z dnia 22 marca 2022 r. nie można oceniać w oderwaniu od szerszego kontekstu, jakim jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej, z którym organy ścigania oraz sądy borykają się już od kilku lat” – pisze we wniosku do sądu w Hajnówce. I podkreśla, że chociaż „telefon należał do Kamili M., ale oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu i nie można ich zachowania oceniać w oderwaniu od wiedzy, którą dostarczają ujawnione komunikaty”.

Lubelskie śledztwo dotyczy także współpracy przemytników z białoruskimi służbami. Kto ma w nim zarzuty?

Śledztwo Lubelskiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej trwa od 2021 r. Dotyczy uczestniczenia w działalności oraz kierowania nią na terenie Polski i poza jej granicami przez zorganizowaną międzynarodową grupę przestępczą, w skład której wchodziło szereg nieustalonych osób, w tym funkcjonariuszy organów Republiki Białorusi.

„Śledztwo to zostało wszczęte w związku z ujawnionymi we wrześniu 2021 r. przypadkami nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Syrii, którzy w złożonych przez nich wyjaśnieniach opisali proceder związany z organizowaniem przez jordańskie biura podróży tzw. wycieczek turystycznych na Białoruś, których jedynym celem było nielegalne przedostanie się poprzez terytorium Polski do krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Niemiec” – odpisuje na pytania „Rzeczpospolitej” prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.