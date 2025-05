Materiał powstał we współpracy z POHiD

Siódma edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji odbędzie się w stolicy 26 maja br. w hotelu The Westin Warsaw. Inaugurację kongresu uświetni wystąpienie Renaty Juszkiewicz, przewodniczącej Rady Programowej, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), wiceprezydent EuroCommerce. Jej przemówienie będzie stanowiło wstęp do całodziennej serii wystąpień, prezentacji i debat z udziałem liderów branży.

Co w programie?

Poszczególne części pierwszego bloku tematycznego, jakim jest „Handel w dobie zmian i wyzwań”, skupią się na roli polskiej prezydencji w UE i jej wpływie na przyszłość europejskiego handlu. Omówione zostaną wyzwania i oczekiwania wobec krajów członkowskich oraz znaczenie integracji i bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw. Natomiast podczas debaty kończącej tę część wydarzenia eksperci poruszą tematy związane z transformacją sektora w kontekście zmian technologicznych, gospodarczych i demograficznych.

W części „Human Experience” uwaga zostanie skupiona na zmieniających się postawach konsumenckich i budowaniu relacji z klientem. Przedyskutowane zostaną zagadnienia lojalności, personalizacji, a także zastosowania nowych technologii w procesie zakupowym. W dalszej części kongresu uczestnicy zapoznają się z cyfrowymi trendami w handlu – od automatyzacji i innowacyjnych płatności po strategie digitalizacji materiałów promocyjnych i nowe źródła przychodów.

W drugiej połowie wydarzenia część „Cyfrowa odsłona handlu” będzie skoncentrowana na wyzwaniach i szansach związanych z logistyką, e-commerce i bezpieczeństwem danych. Eksperci omówią rozwój sprzedaży wielokanałowej, integrację procesów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji (ang. AI) w ochronie przed zagrożeniami cyfrowymi.

Zwieńczeniem kongresu będzie blok „Zrównoważone cele sektora handlowego”. Dyskusje skupią się na systemie kaucyjnym, gospodarce obiegu zamkniętego, regulacjach ESG oraz działaniach firm na rzecz klimatu i efektywnego zarządzania zasobami.

25. rocznica istnienia POHiD

Siódma edycja Kongresu zbiega się w czasie z 25. rocznicą istnienia Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu głosu nowoczesnego handlu w Polsce. Przez 25-lecie istnienia Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji w istotny sposób przyczyniła się do powstania na naszym rynku zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji, a także do usprawnienia dialogu między środowiskiem biznesowym a instytucjami publicznymi. POHiD realizuje misję wspierania handlu. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji, zaangażowania w prowadzenie etycznego biznesu, a także swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych. Jest niekwestionowanym partnerem dialogu społecznego w kwestii handlu, a także jego wpływu ekonomicznego i społecznego na polską gospodarkę oraz środowisko pracy.

Zrzeszone w POHiD największe sieci handlowe w Polsce zainwestowały dotychczas w naszym kraju ponad 60 mld euro i stworzyły 300 tys. nowoczesnych miejsc pracy. Są również kluczowym partnerem dla krajowych producentów i dostawców. Ok. 95 proc. oferowanych w ich sklepach produktów spożywczych pochodzi od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. To efekt wieloletniej współpracy i budowania lokalnych łańcuchów dostaw. Sieci cały czas inwestują w działalność, rozwój rynku, innowacje i odpowiedzialność społeczną.

Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska.

Więcej informacji oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępne są na stronie: www.dystrybucja.pl/program

Materiał powstał we współpracy z POHiD