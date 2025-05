Agata Grzebielucha, Executive Board Member Polfrost Internationale Spedition

Obecnie analizujemy nasze wewnętrzne struktury wynagrodzeń oraz zbieramy dane niezbędne do oceny potencjalnej luki płacowej w wybranych grupach stanowisk. Chociaż nie jesteśmy jeszcze formalnie objęci obowiązkiem raportowania, chcemy być gotowi na przyszłe regulacje i zapewnić naszym pracownikom pełną przejrzystość w zakresie zasad wynagradzania. Prowadzimy wewnętrzne rozmowy na temat wdrożenia spójnych polityk płacowych oraz ewentualnych działań korygujących. Naszym celem jest stworzenie systemu, który będzie nie tylko zgodny z wymogami dyrektywy, ale także będzie wspierał kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, sprawiedliwości i równości. Bierzemy również pod uwagę konieczność dostosowania systemów kadrowych i analitycznych do przyszłych obowiązków raportowych.

Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu Eurocast

Przepisy dotyczące raportowania w zakresie tzw. przejrzystości wynagrodzeń wejdą w życie dopiero w 2026 roku, jednak spółka już od wielu lat konsekwentnie rozwija wewnętrzne regulacje i standardy w zakresie polityki wynagrodzeń, równości płacowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Obowiązujące procedury zapewniają przejrzystość procesów rekrutacyjnych, awansów oraz kształtowania wynagrodzeń. Stanowi to solidną podstawę do dalszego dostosowania działań do wymogów nadchodzącej dyrektywy. Spółka wkrótce podejmie działania przygotowawcze do wymogów dyrektywy, obejmujące analizę struktury wynagrodzeń, identyfikację potencjalnych różnic płacowych oraz przegląd systemów kadrowo-płacowych. Równolegle planowane są działania edukacyjne i warsztaty dla kadry kierowniczej, mające na celu zwiększenie świadomości i budowanie kultury równego traktowania w naszej organizacji.

Agata Boroń, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji Wewnętrznej DHL eCommerce Polska

Firma aktywnie poszukuje i planuje wdrożenie rozwiązań technologicznych, które będą wspierały działy HR w dostosowaniu procesów do wytycznych dyrektywy o transparentności wynagrodzeń. Obecnie trwają prace nad technicznymi i merytorycznymi założeniami narzędzia, które umożliwi systemową analizę równości płac i przejrzystości wynagrodzeń. Kluczowe funkcjonalności zostaną zaprojektowane na podstawie szczegółowych wymogów krajowych regulacji wdrażających dyrektywę. Naszym celem jest stworzenie rozwiązania, które nie tylko spełni obowiązki prawne, ale również stanie się wsparciem w kształtowaniu transparentnej i sprawiedliwej polityki wynagradzania w całej organizacji.

Tomasz Jasiówka, Dyrektor ds. Finansowania FCA SA

Mając świadomość nadchodzących obowiązków wynikających z dyrektywy o transparentności wynagrodzeń, w tym raportowania przejrzystości wynagrodzeń oraz luki płacowej, w ramach przygotowań prowadzimy przegląd wewnętrznych procesów i struktury wynagrodzeń, analizując je pod kątem zgodności z przyszłymi regulacjami. Na tym początkowym etapie kluczowe jest dla nas odpowiednie zrozumienie postawionych wymagań i możliwie jak najlepsze dopasowanie potencjalnych działań w tym obszarze do naszej organizacji. Dokonujemy zarysu strategii wdrożeniowej, która uwzględni zarówno aspekty prawne, organizacyjne, jak i komunikacyjne.

Justyna Gościńska-Bociong, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej, Healthcare Services Medicover

W ramach naszej organizacji posługujemy się wieloma narzędziami, które pełnią funkcje benefitowe, jak i szkoleniowe względem pracowników, budują poczucie przynależności do firmy i wspierają procesy HR (m.in. w obszarze wartości firmy, kultury organizacyjnej). Regularnie poszerzamy zakres świadczeń dostępnych w ramach platformy benefitowej dla pracowników. Stale poszerzamy też ofertę webinarów, obejmujących zagadnienia z szeroko pojmowanego zdrowia i wellbeingu. Regularnie podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i inkluzyjności, m.in.: webinary, szkolenia, konkursy dla pracowników. Ich platformą pozostają narzędzia do employee mailingu, jak i zaawansowany intranet – dostępny w wersji desktopowej oraz mobilnej.