Anna Łempicka, Head of HR PIB Group Poland

Klienci są dziś bardziej świadomi ryzyk – oczekują nie tylko standardowych produktów, ale przede wszystkim doradztwa, które pomoże im podejmować trafne decyzje w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Widzimy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami „szytymi na miarę”, większe oczekiwania co do transparentności, szybkości działania i dostępności usług online. Klienci częściej porównują oferty, są bardziej wymagający i chcą widzieć realną wartość dodaną – nie tylko cenę. Z naszej perspektywy oznacza to konieczność inwestowania w kompetencje doradcze, nowoczesne technologie i jeszcze lepszą obsługę klienta. To też impuls do dalszej digitalizacji i automatyzacji procesów, tak by odpowiadać na zmieniające się potrzeby szybko, elastycznie i profesjonalnie.

Luiza Urbańska, Młodszy Manager ds. Komunikacji i PR ALDI Polska

Klienci są bardziej świadomi kosztów i skłonni do porównywania ofert. Coraz częściej sięgają po produkty marek własnych i kierują się stosunkiem jakości do ceny. Częściej weryfikują też składy produktów. W naszej opinii rośnie również popularność modelu „smart shopping” – zakupy są bardziej przemyślane, mniej impulsywne.

Joanna Chojecka, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Grupy ROBYG

Zachowania klientów w Polsce w 2025 roku stają się coraz bardziej zróżnicowane i świadome, co ma duży wpływ na wyniki firm działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W obliczu zmieniających się preferencji deweloperzy muszą dostosować swoją ofertę do nowych oczekiwań, takich jak preferencje dla wynajmu, małych, funkcjonalnych mieszkań, inwestycji w nieruchomości ekologiczne czy lokalizacji z dobrym dostępem do transportu. Dodatkowo rozwój technologii cyfrowych i oferowanie usług dodatkowych staje się kluczowym czynnikiem przyciągającym klientów. Firmy, które skutecznie odpowiadają na te zmiany, mają szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i poprawę wyników.

Adam Kaczmarczyk, COO Transition Technologies MS

Po pierwsze, rośnie zapotrzebowanie na elastyczne modele współpracy, co wymaga od nas lepszych procesów do zarządzania projektami i transparentności postępów. Po drugie, klienci coraz częściej oczekują kompleksowej obsługi „end-to-end” – od konsultingu, przez development po wsparcie utrzymaniowe. Wreszcie, zaostrza się priorytet bezpieczeństwa i compliance (Zero Trust, ochrona danych osobowych), co skłania nas do inwestycji w certyfikacje i audyty wewnętrzne.

Lech Zasławski, Wiceprezes zarządu Credit Agricole

Obserwujemy dwa główne trendy w zachowaniach klientów. Pocovidowy świat stał się zdecydowanie bardziej zdalny. Nawet starsze generacje klientów coraz chętniej korzystają z rozwiązań elektronicznych i mobilnych. Wymaga to zmiany modeli biznesowych, ale jednocześnie podnoszenia poziomu edukacji klientów oraz bezpieczeństwa po stronie infrastruktury banków. Drugim ważnym trendem jest nowa grupa klientów wchodząca w świat finansowy – generacja Z. Obserwujemy, że potrzeby młodych w zakresie oferty, kanału dostępu i formy przekazu znacząco różnią się od pozostałych grup klientów. Coraz bardziej istotne jest nie to, co oferujemy, ale jak oferujemy oraz jakimi wartościami się kierujemy. Wbrew stereotypom nowa generacja nie chce mieć wszystkiego automatycznie wygenerowanego przez robota, a wręcz stawia na bezpośredni dialog dotyczący swoich potrzeb i oczekuje wysłuchania.

Grupy Eurocash biuro prasowe

Obserwujemy zmiany w zachowaniach klientów. Konsumenci są dziś bardziej ostrożni, częściej sięgają po tańsze marki i marki własne, robią zakupy rzadziej, ale bardziej przemyślanie. Coraz większą rolę odgrywa również wygoda – rośnie znaczenie zakupów blisko domu, zakupów online oraz oferty promocyjnej. Te zmiany wpływają na strukturę koszyka zakupowego i wymagają od nas elastyczności w asortymencie oraz wsparcia marketingowego dla właścicieli niezależnych sklepów, by mogli być bardziej konkurencyjni np. wobec dyskontów.