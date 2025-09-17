To właśnie wtedy studenci i doktoranci z dziesięciu uczelni z Warszawy i Mazowsza zaprezentują autorskie projekty powstałe w ramach tygodnia warsztatowego. Uczestnicy będą walczyć o pulę nagród o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, a także o zainteresowanie inwestorów, mentorów i przedstawicieli środowiska start-upowego.

W tym roku do BraveCampu dołączyli studenci z nowych uczelni, co czyni tę edycję rekordową pod względem liczby instytucji zaangażowanych w projekt. Inicjatywa łączy studentów i doktorantów z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej (wraz z Filią w Płocku, która dołączyła dzięki zaangażowaniu koncernu Orlen w BraveCamp), Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu WSB Merito oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki temu BraveCamp staje się unikatową przestrzenią współpracy międzyuczelnianej, wspierając rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Projekt aktywnie przyczynia się do budowania ekosystemu innowacji w Warszawie i na Mazowszu, promując postawy proaktywne oraz rozwój kompetencji przyszłości.

Akademia Przedsiębiorczości BraveCamp, realizowana przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego już od ośmiu lat, to program edukacyjno-rozwojowy dla studentów i doktorantów, który umożliwia im stawianie pierwszych kroków w świecie innowacji i start-upów. W ramach BraveCampu uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek: biznesową, ukierunkowaną na budowanie projektów generujących realny zysk finansowy, oraz społeczną, skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań odpowiadających na istotne potrzeby społeczne i środowiskowe. Taki podział pozwala na rozwijanie różnorodnych kompetencji oraz wspiera studentów w realizacji projektów zgodnych z ich wartościami i celami zawodowymi.

Podczas BraveCampu uczestnicy przez niemal tydzień biorą udział w praktycznych warsztatach, mentoringach i konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin – od finansów i marketingu po pitching i design thinking. Tygodniowe warsztaty odbywają się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK w Urwitałcie. Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest Gala Finałowa DemoNight, podczas której 12 spośród 31 uczestników zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania przed jury, przedstawicielami uczelni, inwestorami i gośćmi specjalnymi.

Wydarzenie po raz kolejny objęte zostało honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz prezydenta m.st. Warszawy. W tym roku po raz pierwszy patronat honorowy objął również Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Rzeczpospolita” oraz Radio Kampus.

Partnerami BraveCampu i fundatorami grantów dla uczestników są: Pfizer Polska, Orlen, UWRC sp. z o.o.

