Aktualizacja: 17.09.2025 22:00 Publikacja: 17.09.2025 21:51
Uczestnicy gali finałowej zeszłorocznego BraveCampu
Foto: mat. pras.
To właśnie wtedy studenci i doktoranci z dziesięciu uczelni z Warszawy i Mazowsza zaprezentują autorskie projekty powstałe w ramach tygodnia warsztatowego. Uczestnicy będą walczyć o pulę nagród o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, a także o zainteresowanie inwestorów, mentorów i przedstawicieli środowiska start-upowego.
W tym roku do BraveCampu dołączyli studenci z nowych uczelni, co czyni tę edycję rekordową pod względem liczby instytucji zaangażowanych w projekt. Inicjatywa łączy studentów i doktorantów z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej (wraz z Filią w Płocku, która dołączyła dzięki zaangażowaniu koncernu Orlen w BraveCamp), Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu WSB Merito oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki temu BraveCamp staje się unikatową przestrzenią współpracy międzyuczelnianej, wspierając rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Projekt aktywnie przyczynia się do budowania ekosystemu innowacji w Warszawie i na Mazowszu, promując postawy proaktywne oraz rozwój kompetencji przyszłości.
Akademia Przedsiębiorczości BraveCamp, realizowana przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego już od ośmiu lat, to program edukacyjno-rozwojowy dla studentów i doktorantów, który umożliwia im stawianie pierwszych kroków w świecie innowacji i start-upów. W ramach BraveCampu uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek: biznesową, ukierunkowaną na budowanie projektów generujących realny zysk finansowy, oraz społeczną, skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań odpowiadających na istotne potrzeby społeczne i środowiskowe. Taki podział pozwala na rozwijanie różnorodnych kompetencji oraz wspiera studentów w realizacji projektów zgodnych z ich wartościami i celami zawodowymi.
Podczas BraveCampu uczestnicy przez niemal tydzień biorą udział w praktycznych warsztatach, mentoringach i konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin – od finansów i marketingu po pitching i design thinking. Tygodniowe warsztaty odbywają się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK w Urwitałcie. Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest Gala Finałowa DemoNight, podczas której 12 spośród 31 uczestników zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania przed jury, przedstawicielami uczelni, inwestorami i gośćmi specjalnymi.
Wydarzenie po raz kolejny objęte zostało honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz prezydenta m.st. Warszawy. W tym roku po raz pierwszy patronat honorowy objął również Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Rzeczpospolita” oraz Radio Kampus.
Partnerami BraveCampu i fundatorami grantów dla uczestników są: Pfizer Polska, Orlen, UWRC sp. z o.o.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
To właśnie wtedy studenci i doktoranci z dziesięciu uczelni z Warszawy i Mazowsza zaprezentują autorskie projekty powstałe w ramach tygodnia warsztatowego. Uczestnicy będą walczyć o pulę nagród o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, a także o zainteresowanie inwestorów, mentorów i przedstawicieli środowiska start-upowego.
W tym roku do BraveCampu dołączyli studenci z nowych uczelni, co czyni tę edycję rekordową pod względem liczby instytucji zaangażowanych w projekt. Inicjatywa łączy studentów i doktorantów z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej (wraz z Filią w Płocku, która dołączyła dzięki zaangażowaniu koncernu Orlen w BraveCamp), Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu WSB Merito oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki temu BraveCamp staje się unikatową przestrzenią współpracy międzyuczelnianej, wspierając rozwój przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Projekt aktywnie przyczynia się do budowania ekosystemu innowacji w Warszawie i na Mazowszu, promując postawy proaktywne oraz rozwój kompetencji przyszłości.
Według różnych badań, firmy – szczególnie małe i średnie – nadal nie wykorzystują w pełni możliwości, które dają...
Sztuczna inteligencja w modelu otwartoźródłowym może stanowić pomoc dla medyków, a także być wykorzystywana przy...
Zarządzanie finansami osobistymi to sztuka balansowania między bieżącymi potrzebami a przyszłymi celami. Coraz c...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpra...
Dane płatnicze dają dziś wyjątkowy wgląd w zachowania i trendy konsumenckie w branży turystycznej. Pozwalają lep...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas