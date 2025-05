Opinia Partnera: Medicover

Współczesny rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny, a pracownicy – coraz bardziej świadomi swoich potrzeb zdrowotnych i oczekiwań wobec pracodawców. Dziś standardowa opieka medyczna to za mało. Coraz większe znaczenie zyskują kompleksowe programy wspierające zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, które realnie wpływają na dobrostan zespołu, a tym samym – na wyniki biznesowe organizacji.

Współczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi coraz częściej odchodzi od traktowania pracowników jako „zasobów” – czyli elementów wymiennych, służących do realizacji celów firmy – na rzecz postrzegania ich jako kapitału, w który warto i trzeba inwestować.

Zadowoleni, zdrowi i zaangażowani pracownicy to nie tylko wyższa produktywność, ale również lepsza atmosfera w miejscu pracy, co bezpośrednio przekłada się na wyższy NPS pracowniczy – kluczowy wskaźnik employer brandingu. W dobie zmian demograficznych i rosnącej konkurencji o talenty budowanie silnej marki pracodawcy staje się strategicznym priorytetem.

Medicover od lat wspiera firmy w tworzeniu środowiska pracy sprzyjającego zdrowiu i zaangażowaniu. Program „Zdrowa firma” oferuje szeroki zakres usług – od medycyny pracy, przez konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację, psychologię, aż po opiekę szpitalną. Uzupełnieniem są pakiety sportowe oraz platforma Medicover Benefits, wspierająca budowanie zaangażowania i motywacji pracowników.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku Medicover wdrożył również program „Zdrowa OdWaga – Sukces w ruchu”, skierowany do osób z podwyższonym BMI i innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego. Program realizowany w małych grupach wewnątrz firm nie tylko wspiera zdrowie, ale również integrację zespołu i wzajemną motywację – co czyni go unikalnym rozwiązaniem na rynku benefitów pozapłacowych.

Badania potwierdzają skuteczność takich działań – regularna aktywność fizyczna pracowników przez 12 miesięcy może obniżyć absencję chorobową aż o 32 proc., co w przypadku firmy zatrudniającej 1000 osób oznacza nawet 300 tys. zł oszczędności rocznie. To dowód, że inwestycja w zdrowie pracowników to nie koszt, lecz realna wartość biznesowa.

W 2025 roku Medicover wprowadził też nowy pakiet świadczeń – Multicover, który integruje trzy kluczowe obszary: prywatną opiekę medyczną, dostęp do infrastruktury sportowej (ponad 5700 obiektów w całej Polsce) oraz leczenie szpitalne w zakresie ortopedii. To odpowiedź na realne potrzeby rynku, gdyż aż 74 proc. pracowników nie spełnia norm WHO dotyczących aktywności fizycznej, a choroby układu ruchu są jedną z głównych przyczyn absencji chorobowej – jak wynika z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2023” przygotowanego przez Medicover.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i malejącej liczby kandydatów na rynku pracy troska o zdrowie pracowników staje się również elementem strategii retencyjnej – pozwalając firmom dłużej utrzymać doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów.

Opinia Partnera: Medicover