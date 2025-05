Polityczny atak czy zwyczajna kontrola?

Dyrektorem tej placówki w okresie, gdy dochodziło do nieprawidłowości, był prof. Krzysztof Ruchniewicz, który w listopadzie został nowym szefem Instytutu Pileckiego. Jednocześnie wciąż pełnił obowiązki dyrektora Centrum im. Willy’ego Brandta. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz odwołał go z tej funkcji pod koniec marca. To wywołało poruszenie, odeszła część profesorów z tzw. rady kuratorów, a w „Gazecie Wyborczej” pojawił się artykuł, w którym można przeczytać, że Ruchniewicz został odwołany za krytykę PiS. Pojawiły się też wątpliwości, czy Niemcy dalej będą współfinansować Centrum. – To ponad 20 lat ciężkiej pracy mojej i zespołu. Nie chciałem ich zmarnować. Sądziłem, że gdy zrezygnuję, sytuacja Centrum się ustabilizuje i szybko pojawi się mój następca. Pomyliłem się – mówił „Wyborczej” prof. Ruchniewicz.

Tak do sprawy odniósł się rektor w swoim oświadczeniu: „Odwołanie prof. K. Ruchniewicza z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Centrum W. Brandta nie miało i nie ma żadnego związku z polityką. To wręcz groteskowe, jak można czynności zarządcze skojarzyć z politycznymi sporami. (…) Kiedy kilka miesięcy temu otrzymywałem informacje o potencjalnych nieprawidłowościach w Centrum, zleciłem normalną, rzetelną, zgodną z prawem wewnętrzną kontrolę”.