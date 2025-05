Najważniejsze europejskie think tanki przyjadą do Polski

Między 8 a 10 maja 2025 roku Polska będzie miejscem międzynarodowego spotkania Europejczyków - ekspertów i liderów opinii. “Think Tank Forum”, organizowane przez Fundację Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Kancelarią Premiera RP, to jedyne wydarzenie tego typu w ramach oficjalnego programu prezydencji Polski w Radzie UE. Spotkanie stworzy przestrzeń dyskusji o zmianach w funkcjonowaniu Unii Europejskiej w obecnym kształcie prawnym.

Reklama

Polski pomysł na reformę UE

Forum będzie okazją do dyskusji nad wnioskami z raportu „Lepsza Europa”, przygotowanego przez zespół polskich ekspertów w grudniu 2024 roku i prezentowanego w styczniu br. w Brukseli. To polskie uzupełnienie do najważniejszych opracowań, które są podstawą reformowania UE - raportów Mario Draghiego, Enrico Letty i Saulo Niinisto.

Jak wyjaśnia dr Małgorzata Bonikowska, prezes Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych: - Po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej i w obliczu wyzwań, przed którymi staje wspólnota, Polska powinna zabierać głos w dyskusji o reformie UE. Raport Lepsza Europa przedstawia konkretne propozycje zmian w kluczowych obszarach, od technologii po bezpieczeństwo. A jednocześnie trzymamy się traktatów, bo na dziś nie widać politycznej woli otwarcia negocjacji nad kolejnymi.

Kluczowi eksperci w tematyce Unii Europejskiej