Psycholog – pierwszy wybór w kryzysie zdrowia psychicznego

W ostatnich latach troska o zdrowie stała się jednym z najważniejszych tematów dla wielu Polaków. Coraz częściej obok obaw związanych z chorobami nowotworowymi, pojawia się niepokój o kondycję psychiczną – i ten temat nie schodzi z pierwszego planu. Jak pokazuje raport Ipsos Education Monitor 2024, aż 40% osób deklaruje, że zdrowie psychiczne budzi ich poważne zaniepokojenie. Dla porównania – w 2018 r. było to o połowę mniej.

Specjalistą pierwszego kontaktu w przypadku doświadczenia niepokojących objawów: obniżenia nastroju, ataków paniki, fobii społecznych, zaburzeń snu czy silnego stresu uniemożliwiającego funkcjonowanie jest psycholog. Jego rola opiera się przede wszystkim na doraźnym reagowaniu na problemy i trudności, których doświadcza podopieczny, przeprowadzeniu wstępnej diagnozy i ewentualnym skierowaniu pacjenta na dalsze leczenie. Najlepiej obrazuje to przykład całodobowej opieki psychologicznej, z której korzystają osoby, które nagle znalazły się w kryzysie psychicznym.

Przyszły psycholog przygotowuje się do pracy w toku studiów psychologicznych. Zdobywa na nich ogrom wiedzy o mechanizmach rządzących ludzkimi emocjami i zachowaniem oraz o psychologii jako dziedzinie: ogólnej, społecznej, osobowości, poznawczej, zarządzania czy klinicznej. Ten kierunek uczy profesjonalnego podejścia do pacjenta – stawiania diagnozy i udzielania adekwatnego do sytuacji wsparcia, nie tylko poprzez „dobre słowo”, ale przede wszystkim przez opracowane w tym celu specjalistyczne techniki.

Psychoterapeuta – długoterminowa relacja terapeutyczna

Po konsultacji z psychologiem, który wstępnie zdiagnozuje pewne zaburzenia psychiczne wymagające w jego opinii cyklicznej pracy nad problemem, przychodzi czas na psychoterapię. Psychoterapeuta to wykształcony specjalista, który ukończył 4-letnią szkołę psychoterapii w wybranym nurcie np. poznawczo-behawioralnym, dynamicznym czy Gestalt. Każdy z tych nurtów opiera się na odrębnych założeniach dotyczących rozumienia psychiki i mechanizmów zmiany, ale łączy je głęboka praca nad emocjami, myśleniem, relacjami i schematami.

Jak wynika z „Raportu Polska na kozetce 2025”, opracowanego przez SW Research, w ciągu ostatnich lat po pomoc psychoterapeuty sięgnęło 6,5 miliona Polaków. W procesie leczenia niezwykle ważną rolę oprócz technik terapeutycznych odgrywa usposobienie samego terapeuty. Aby utworzyć z podopiecznym relację terapeutyczną, w której pacjent czuje się komfortowo podczas sesji, obdarza psychoterapeutę zaufaniem i wprowadza w życie sugerowane przez niego zmiany, specjalista musi odznaczać się empatią, uważnością i zaangażowaniem.

Psychoterapeuta nie musi być absolwentem psychologii – może ukończyć pedagogikę lub kierunek lekarski, ale jak pokazuje podsumowanie statystyczne zdrowia psychicznego Polaków (opracowane przez Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk), społeczeństwo w aż 78% uważa, że wykształcenie psychologiczne jest niezbędne do pełnienia tej roli.

Dlaczego warto wybrać psychologię?

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową występowania zaburzeń psychicznych w społeczeństwie oraz coraz większą świadomość obywateli w tym zakresie, psychologia jest branżą z licznymi perspektywami na przyszłość.

Warto jednak pamiętać, że psychologia nie jest wyłącznie kierunkiem dla tych, którzy widzą siebie w pracy z pacjentem w gabinecie. To studia, które rozwijają wielotorowo i dają ogromne możliwości – zarówno w obszarze relacji międzyludzkich, jak i w świecie biznesu czy komunikacji.

Po wyborze specjalności, takiej jak psychologia marketingu, reklamy i mediów, wiedza psychologiczna zyskuje zupełnie nowy wymiar i umożliwia pracę nad kampaniami marketingowymi dopasowanymi idealnie do potrzeb grupy docelowej. Z kolei wykształcenie z psychologii w biznesie, pozwala na pracę w działach Employer Brandingu odpowiedzialnych za dobrobyt i motywację pracowników.

Bogaty program studiów psychologicznych znajduje się w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, a ich realizacja odbywa się przy użyciu metod kształcenia na odległość poprzez innowacyjną platformę e-learningową. Ten kierunek oferuje liczne możliwości, np. ukierunkowanie nauki na psychologię kliniczną czy psychologię dzieci i młodzieży, które otworzą przed Tobą drzwi do wykorzystania swoich umiejętności w różnych dziedzinach.

