Dodaje, że kontrowersje nie kończą się na pierwszym wywiadzie Walusia. Np. 16 stycznia pojawił się on w Kanale Zero, gdzie w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim użył m.in. takich sformułowań: „było to absolutnie konieczne”, „nie mogę żałować”, „nie uchyliłem się przed tym, co moim zdaniem powinienem zrobić”, „biała rasa jest w pewnym sensie bardziej predysponowana do prawidłowej administracji”. Kilka dni później w podobnym duchu Waluś wypowiadał się w kanale na YouTubie Finansowy Preppers.

Zdaniem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ekstradycja zwrotna Janusza Walusia nie jest możliwa

Na podobne wypowiedzi Waluś nie pozwalał sobie w czasie dwuletniego zwolnienia warunkowego. Jednym z warunków był zakaz kontaktów z mediami, którego Polak rygorystycznie przestrzegał. Czy jego obecne wypowiedzi mogą być podstawą do odesłania go z powrotem do RPA? Z rozmów „Rzeczpospolitej” z osobami wspierającymi Walusia w Polsce wynika, że są zaskoczone posiedzeniem komisji w RPA. Ich zdaniem zwolnienie warunkowe Walusia definitywnie skończyło się w grudniu 2024 roku i od tego czasu władze RPA nie mają podstaw, by wymagać od Polaka określonego zachowania.

O tym, że ekstradycja zwrotna jest mało realna, świadczy też wypowiedź ministra RPA ds. służby więziennej. Posłom z komisji Pieter Groenewald powiedział, że nie będzie kwestionował zasadności decyzji sądu o zwolnieniu Walusia.

Janusz Waluś nie mógłby zostać wydany do RPA przez stronę polską Wydział prasowy polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości

A co na to polskie władze? W odpowiedzi na nasze pytania wydział prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości pisze, że „kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego przez sąd w RPA Janusza Walusia nie została przejęta do wykonania w Polsce, a ministerstwo nie ma wiedzy o warunkach zwolnienia ani o ewentualnych podstawach przywrócenia kary zgodnie z prawem RPA”. „Jako obywatel polski Janusz Waluś nie mógłby zostać wydany do RPA przez stronę polską w przypadku złożenia przez władze południowoafrykańskie wniosku o jego ekstradycję” – zaznacza ministerstwo.