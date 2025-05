Robert Noremberg, dział komunikacji Budimex:

W skali globalnej i europejskiej sytuacja ekonomiczna zaczyna się stabilizować. Inflacja spada przy umiarkowanym wzroście gospodarczym. Na naszą część świata duży wpływ ma trwający cały czas konflikt w Ukrainie. UE, oprócz przeznaczenia znacznych środków na rozwój infrastruktury, zielone inwestycje oraz wzmocnienie militarne, wykonała zwrot w stronę konkurencyjności i przedsiębiorczości. Planowane działania deregulacyjne zmierzają do ograniczenia biurokracji i uwolnienia europejskiego biznesu. Ogólne perspektywy są pozytywne.

Piotr Sprzęczka, Dyrektor Zarządzający CEE w Logwin AG

Najlepsze słowo określające aktualną sytuację gospodarczą na świecie to „skomplikowana”. Niemal w każdym regionie moglibyśmy odnotować zróżnicowane nastroje i silne wahania wskaźników, uzależnione m.in. od napiętej sytuacji w relacjach handlowych na linii USA–Chiny oraz wokół trwającej agresji Rosji na Ukrainie. Silne wahania geopolityczne sprawiają, że aktualnie obserwujemy spowolnienie wzrostu gospodarczego w wielu krajach rozwijających się oraz silne obawy związane z eskalacją konfliktów regionalnych, np. Indii i Pakistanu. Należy mieć nadzieję, że w dobie trwających napięć zdrowy rozsądek i mądre przywództwo pomogą w szybkim uspokojeniu nastrojów. Wówczas rynki z pewnością się odrodzą i będziemy obserwować dalszy rozwój globalnej gospodarki.

Barbara Putyra, Prokurent w REKORD Hale Namiotowe

Dzisiejsza gospodarka globalna zależna jest od licznych zawirowań, tj. wojny w Ukrainie, embarga czy też choćby codziennych wpisów w mediach społecznościowych niektórych głów państw. Niemniej jednak w naszej ocenie globalna gospodarka wykazuje oznaki stabilizacji pomimo perspektyw na przyszłość, które są obarczone licznymi ryzykami. Wzrost protekcjonizmu, napięcia geopolityczne oraz wyzwania związane z długiem publicznym mogą wpłynąć na tempo i jakość przyszłego wzrostu gospodarczego. W związku z tym kluczowe będzie podejmowanie skoordynowanych działań w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i zrównoważonego rozwoju zarówno państw G8, jak i krajów rozwijających się w bardzo szybkim tempie, jak choćby Indie.

Justyna Andreas, Managing Director Packeta Poland

Globalna gospodarka nadal odczuwa skutki niestabilności geopolitycznej, inflacji oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw. Konflikty zbrojne (Ukraina, Bliski Wschód), ograniczenia przepustowości (np. Kanał Sueski, porty) oraz napięcia handlowe (USA–Chiny) zwiększają niepewność operacyjną. Obserwujemy upadłości dużych przedsiębiorstw, ograniczanie działalności oraz masowe zwolnienia. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na zrównoważone łańcuchy dostaw oraz usługi logistyczne oparte na danych, co stwarza nowe możliwości dla firm inwestujących w technologie i ESG.

Bartosz Karasiński, Dyrektor marketingu, Członek poszerzonego zarządu Nowy Styl

Sytuacja gospodarcza na świecie pozostaje niestabilna, co wynika z redefinicji porządku geopolitycznego i gospodarczego, szczególnie w kontekście zmian w Azji i Ameryce. Nasza ekspozycja na rynki azjatyckie i amerykańskie jest ograniczona, co sprawia, że wpływ tych regionów odczuwamy głównie pośrednio, ale obserwujemy sytuację uważnie i dostosowujemy się do zmian, przyjmując postawę ostrożną, ale elastyczną.