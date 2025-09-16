System e-POP w Warszawie: Te wnioski załatwisz online

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie możliwości oferuje system e-POP dla pasażerów warszawskiego transportu miejskiego?

Jakie kroki należy podjąć, aby wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską online?

W jaki sposób można uzyskać informacje o windykacji w systemie e-POP?

Jak umówić się na spotkanie informacyjne online za pomocą systemu e-POP?

Warszawski system e-POP wprowadzono w 2022 roku jako program pilotażowy. Od tego czasu pasażerowie stołecznego transportu publicznego mają wygodną alternatywę online m.in. dla składania wniosków, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta. Strona z kreatorem wniosków do ZTM jest dostępna pod adresem e-pop.wtp.waw.pl.

Co można zrobić za pomocą warszawskiego systemu e-POP?

Podstawowe ułatwienie dla pasażerów dotyczy możliwości wyrobienia Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, SWKM z uprawnieniami Karty warszawianki lub Karty warszawiaka, Karty Ucznia oraz Karty Miejskiej 70+. Za pomocą systemu można również sprawdzić informacje dotyczące spraw windykacyjnych (np. opłaty kar za brak ważnego biletu) lub umówić się na spotkanie informacyjne online.

System posiada prosty, intuicyjny kreator wniosków. Aby z niego skorzystać należy posiadać dostęp do profilu zaufanego. W przypadku obcokrajowców (bez numeru PESEL i bez dostępu do profilu zaufanego) możliwe jest złożenie wniosku z odbiorem w wybranym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM w Warszawie. Wnioski są przyjmowane całodobowo, a spotkania informacyjne można umówić na godziny od 7:00 do 20:00 w dni robocze.

Jak wyjaśnia ZTM, za pośrednictwem systemu e-POP nie ma możliwości wyrobienia abonamentu mieszkańca SPPN.