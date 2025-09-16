System e-POP w Warszawie: Te wnioski załatwisz online

Aktualizacja: 16.09.2025 14:24 Publikacja: 16.09.2025 12:51
System e-POP umożliwia m.in. przesłanie wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
Foto: Jakub Czermiński/Fotorzepa
Warszawski system e-POP wprowadzono w 2022 roku jako program pilotażowy. Od tego czasu pasażerowie stołecznego transportu publicznego mają wygodną alternatywę online m.in. dla składania wniosków, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta. Strona z kreatorem wniosków do ZTM jest dostępna pod adresem e-pop.wtp.waw.pl.
Podstawowe ułatwienie dla pasażerów dotyczy możliwości wyrobienia Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, SWKM z uprawnieniami Karty warszawianki lub Karty warszawiaka, Karty Ucznia oraz Karty Miejskiej 70+. Za pomocą systemu można również sprawdzić informacje dotyczące spraw windykacyjnych (np. opłaty kar za brak ważnego biletu) lub umówić się na spotkanie informacyjne online.
System posiada prosty, intuicyjny kreator wniosków. Aby z niego skorzystać należy posiadać dostęp do profilu zaufanego. W przypadku obcokrajowców (bez numeru PESEL i bez dostępu do profilu zaufanego) możliwe jest złożenie wniosku z odbiorem w wybranym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM w Warszawie. Wnioski są przyjmowane całodobowo, a spotkania informacyjne można umówić na godziny od 7:00 do 20:00 w dni robocze.
Jak wyjaśnia ZTM, za pośrednictwem systemu e-POP nie ma możliwości wyrobienia abonamentu mieszkańca SPPN.
Czytaj więcej
Nowa szata graficzna, układ dokumentów przypominający ułożenie kart w portfelu oraz usługi podzie...
We wniosku składanym za pośrednictwem systemu e-POP należy podać dane osobowe, PESEL (datę urodzenia w przypadku obcokrajowców), adres zamieszkania (opcjonalnie), nr telefonu i adres e-mail. Do wniosku online należy dołączyć aktualne zdjęcie (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy) w formacie legitymacyjnym o maksymalnej wielkości 8 MB i min. rozdzielczości 200 x 259 pikseli (format jpg, jpeg lub png). Karta zostanie wysłana na adres podany we wniosku. Pierwszą SWKM można wyrobić bezpłatnie, a za każdą kolejną należy zapłacić 14 zł. Na karcie kodowane są bilety okresowe oraz informacje o zniżkach przysługujących pasażerowi.
W systemie e-POP należy wybrać odpowiedni wniosek i potwierdzić tożsamość przez profil zaufany. O Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka mogą ubiegać się wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy lub zamieszkujące na terenie stolicy i rozliczające podatek PIT w urzędzie skarbowym w Warszawie. E-hologram z potwierdzeniem uprawnień zostanie wgrany na SWKM. Przez system e-POP możliwe jest również przedłużenie ważności uprawnień.
Od roku szkolnego 2024/2025 Karta Ucznia nie jest wymagana, o ile dziecko posiada e-legitymację. Okazanie tego dokumentu wystarczy, aby potwierdzić prawo do bezpłatnych przejazdów WTP. Karta Ucznia jest wciąż wydawana:
Wniosek o Kartę Ucznia w kreatorze może składać osoba posiadająca profil zaufany. Dziecko, które ukończyło 13 lat i ma założony profil zaufany może uzupełniać wniosek samodzielnie. W trakcie uzupełniania wniosku niezbędny będzie skan legitymacji szkolnej lub skan zaświadczenia ze szkoły z adresem ucznia, numerem PESEL i informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym. Wniosek online wymaga również wgrania aktualnego zdjęcia ucznia (format jp lub png, rozdzielczość 200 x 259 pikseli, objętość pliku maks. 2 MB). Kartę można odebrać w dowolnym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażera lub otrzymać pocztą na wskazany adres zamieszkania.
Czytaj więcej
Od środy 10 września obowiązują nowe zasady dla osób, które kupiły pojazd lub gospodarstwo rolne...
Za pomocą systemu można szybko uzyskać informację o stanie zadłużenia pasażera. Aktualnie użytkownik może składać przez system reklamacje dotyczące:
Pasażer może również złożyć wniosek online o rozłożenie zadłużenia na raty, potwierdzenie spłaty zadłużenia, poprosić o zwrot środków pieniężnych lub o skan wezwania do zapłaty, które zostało wystawione przez kontrolera.
Podczas spotkania online trwającego 15 minut użytkownik może uzyskać informacje dotyczące taryf przewozowych, biletów i kwestii związanych m.in. ze Spersonalizowaną Warszawską Kartą Miejską. Aby umówić się na spotkanie online należy podać swoje dane osobowe, w tym obowiązkowo adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu), a także wybrać datę i preferowaną godzinę spotkania. Konsultacje online w systemie e-POP można umawiać w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 19:00.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: zyciewarszawy.pl
Warszawski system e-POP wprowadzono w 2022 roku jako program pilotażowy. Od tego czasu pasażerowie stołecznego transportu publicznego mają wygodną alternatywę online m.in. dla składania wniosków, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta. Strona z kreatorem wniosków do ZTM jest dostępna pod adresem e-pop.wtp.waw.pl.
Wrzucenie na profil firmy zdjęć pracownic na L4 ze złośliwym komentarzem może godzić w ich dobra osobiste. Lepie...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Zamiast całościowo przemodelować przepisy o e-licytacji Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, by zmiany w pi...
Minister Waldemar Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów - poinfor...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas