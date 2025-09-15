Aktualizacja: 15.09.2025 18:54 Publikacja: 15.09.2025 17:48
Foto: Adobe Stock
W internecie huczy po tym, jak właściciel pewnej drukarni na firmowym profilu wrzucił zdjęcie dwóch swoich pracownic ze ślubu jednej z nich, z podpisem sugerującym, że zrobiły to w czasie długoterminowego L4 i będą musiały teraz walczyć z tego powodu z ZUS. W dodatku nie zasłonięto twarzy osób na opublikowanym zdjęciu. Czy firma miała prawo je upublicznić?
Jeśli to zdjęcie pochodziło z profilów w mediach społecznościowych którejś z pracownic, to wykazanie naruszenia będzie trudniejsze. Pamiętajmy, że np. na Facebooku każdy może w ustawieniach zdecydować, komu wyświetlane są treści i ograniczyć ich widoczność. Jeśli zdjęcie dotarło do pracodawcy, to albo było publiczne, albo znajduje się on wśród znajomych. Trzeba pamiętać o tym, że L4 co do zasady obliguje pracownika do przebywania w miejscu zamieszkania. Wyjątkiem może być wyjście do lekarza, do apteki albo np. na rehabilitację. Tymczasem wyjście na imprezę weselną wskazuje, że taka osoba nie spełnia warunków L4. A korzysta ze zwolnienia, za które pracodawca płaci – albo bezpośrednio, albo w formie składek na ZUS. Ponadto utrzymuje etat, a nie korzysta z pracy pracownika, który twierdzi, że jest niezdolny do pracy, ale okazuje się zdolny do tańców. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych pracodawca jest uprawniony do kontroli tego, czy pracownik prawidłowo stosuje się do warunków L4. Podstawowym organem kontrolującym jest ZUS, ale może to robić także płatnik składek – co zdarza się coraz częściej. Jeśli więc pracownica sama takie zdjęcie udostępniła, to pracodawca ma prawo je wykorzystać, także do podjęcia decyzji czy nie zakończyć współpracę z taką osobą.
Czytaj więcej
Jest więcej pytań o ochronę danych osobowych, bo często dotyczą m.in. stosowania nowych technolog...
No dobrze, ale nawet jeśli ktoś udostępni zdjęcie na publicznym profilu, czy to znaczy, że każdy – zwłaszcza firma – może je dowolnie udostępniać dalej i opatrywać podpisem, który ma na celu dyskredytację osoby na fotografii?
Rzeczywiście, pracodawca najwyraźniej nie zastanowił się zbyt głęboko przed udostępnieniem tego zdjęcia. Wszelkie informacje wpływające na relacje między pracodawcą a pracownikiem powinny być zachowane pomiędzy stronami stosunku pracy. Wrzucanie zdjęcia na profil firmy z takim komentarzem może godzić w dobra osobiste, choć wątpię, by sąd uwzględnił powództwo. Jednak lepiej byłoby wstrzymać się z publikacją i załatwić tę sprawę bezpośrednio z pracownicami. Taka publikacja nie wpływa też dobrze na wizerunek firmy.
Czytaj więcej
Na L4 Polacy nie tylko chorują - to fakt znany od lat. Zwolnienie lekarskie często jest traktowan...
Na ile ma tu znaczenie, że profil był firmowy? Bo zasady przetwarzania danych przez przedsiębiorstwa są bardziej restrykcyjne, niż w wypadku osób prywatnych. No i czy ludzie widniejący na tym zdjęciu mogą sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych i domagać się usunięcia materiału? Zresztą już zniknął z fanpejdża firmy, ze względu na masę negatywnych komentarzy.
Tak, zawsze można się sprzeciwić publikacji zdjęć w taki sposób. Pytanie też, na jakiej podstawie zostało ono opublikowane – czy służyło to realizacji uzasadnionego celu przedsiębiorcy? Na pewno mógłby wykorzystać to zdjęcie w relacjach z pracownikiem, albo do poinformowania ZUS. Ale opublikowanie go z takim podpisem raczej nie mieści się w tym uzasadnionym interesie. Ponadto pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny wobec pracownika. Przy czym może już zawierając stosunek pracy poinformować także np. o przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia firmowego fanpejdża. Czasami jest to robione w celu promocji własnej marki. Ale w tym wypadku nie miało to związku z promowaniem brendu, a dane najpewniej były pozyskane z prywatnego profilu pracownika. Ciężko więc firmie bronić się w ten sposób. Ten komentarz wrzucony wraz ze zdjęciem może naruszać dobra osobiste przez kontekst, w jakim został upubliczniony wizerunek.
Czytaj więcej
Upublicznienie wizerunku podopiecznych danej placówki wymaga zgody ich rodziców. Należy jednak za...
A czy ma znaczenie, skąd pracodawca pozyskał zdjęcie? Bo np. mogło ono nie być publiczne, a zostać przysłane pracodawcy przez uczestnika wesela, kogoś ze znajomych, albo np. sam mógł je zrobić wiedząc, gdzie odbywa się ślub…
Z punktu widzenia firmy źródło wiele nie zmienia. Nie powinien on ich udostępniać na fanpejdżu, a raczej wykorzystać tę wiedzę w celu podjęcia działań wobec pracownika. To dwa odmienne cele przetwarzania danych, z których drugi jest problematyczny. Zresztą w pierwszej kolejności powinien to wyjaśnić z pracownicami. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na kłopoty w sądzie pracy, który z reguły staje po stronie pracowników. Natomiast oskarżenia o mobbing czy nękanie, które już wysunęła jedna z pracownic, wydają się w tym wypadku za daleko idące. Bardziej uzasadnione są tu zarzuty naruszenia dóbr osobistych, gdyż przez dodanie komentarza pracodawca przedstawił więcej informacji na temat pracownika, niż on sam – bo najpewniej nie chwalił się, że w czasie ślubu był na L4.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W internecie huczy po tym, jak właściciel pewnej drukarni na firmowym profilu wrzucił zdjęcie dwóch swoich pracownic ze ślubu jednej z nich, z podpisem sugerującym, że zrobiły to w czasie długoterminowego L4 i będą musiały teraz walczyć z tego powodu z ZUS. W dodatku nie zasłonięto twarzy osób na opublikowanym zdjęciu. Czy firma miała prawo je upublicznić?
Jeśli to zdjęcie pochodziło z profilów w mediach społecznościowych którejś z pracownic, to wykazanie naruszenia będzie trudniejsze. Pamiętajmy, że np. na Facebooku każdy może w ustawieniach zdecydować, komu wyświetlane są treści i ograniczyć ich widoczność. Jeśli zdjęcie dotarło do pracodawcy, to albo było publiczne, albo znajduje się on wśród znajomych. Trzeba pamiętać o tym, że L4 co do zasady obliguje pracownika do przebywania w miejscu zamieszkania. Wyjątkiem może być wyjście do lekarza, do apteki albo np. na rehabilitację. Tymczasem wyjście na imprezę weselną wskazuje, że taka osoba nie spełnia warunków L4. A korzysta ze zwolnienia, za które pracodawca płaci – albo bezpośrednio, albo w formie składek na ZUS. Ponadto utrzymuje etat, a nie korzysta z pracy pracownika, który twierdzi, że jest niezdolny do pracy, ale okazuje się zdolny do tańców. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych pracodawca jest uprawniony do kontroli tego, czy pracownik prawidłowo stosuje się do warunków L4. Podstawowym organem kontrolującym jest ZUS, ale może to robić także płatnik składek – co zdarza się coraz częściej. Jeśli więc pracownica sama takie zdjęcie udostępniła, to pracodawca ma prawo je wykorzystać, także do podjęcia decyzji czy nie zakończyć współpracę z taką osobą.
Dyrektywa ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może znaleźć zastosowanie do klauzuli zmiennego opro...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Jeśli inspektor pracy uzna, że przedsiębiorca jest pracownikiem, trzeba będzie skorygować wszystkie podatkowe i...
Rząd pracuje nad projektem zmian w przepisach o rzecznikach patentowych. Ma on zbliżyć ten zawód do adwokatów i...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie, zgodnie z którym obsługę administracyjną rzecznika dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas