Robert Redford nie żyje. Miał 89 lat

Redford zmarł w swoim domu w Utah, w wieku 89 lat. Aktor miał umrzeć 16 września nad ranem. Redford miał umrzeć we śnie.

Amerykański aktor, reżyser i producent stał się gwiazdą amerykańskiego kina w latach 60-tych i 70-tych. W tym czasie wystąpił w takich filmach jak , „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), „Żądło” (1973), „Wszyscy ludzie prezydenta” (1976).

Redford, mimo wykreowania wielu świetnych ról, nigdy nie dostał Oscara jako aktor – zdobył jednak statuetkę za reżyserię filmu „Zwyczajni ludzie” (1980) (za ten sam film otrzymał Złoty Glob). W 2002 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości filmowej.

Karierę zaczynał na Broadwayu – wystąpił m.in. w sztuce „Tall Story” (1959), a w latach 1961-1962 zagrał główną role w dwóch spektaklach Neila Simona.

W 1960 roku pojawił się na małym ekranie – występując w jednym z odcinków serialu ABC Maverick. Na dużym ekranie zadebiutował w tym samym roku grając w komedii sportowej „Duby smalone” u boku Anthony'ego Perkinsa i Jane Fondy. Sławę przyniósł mu wspomniany wcześniej western „Butch Cassidy i Sundance Kid”.