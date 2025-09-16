Rzeczpospolita
Robert Redford nie żyje. Miał 89 lat

W wieku 89 lat zmarł Robert Redford, legenda Hollywood.

Publikacja: 16.09.2025 14:27

Robert Redford

Robert Redford

Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Artur Bartkiewicz

Redford zmarł w swoim domu w Utah, w wieku 89 lat. Aktor miał umrzeć 16 września nad ranem. Redford miał umrzeć we śnie. 

Amerykański aktor, reżyser i producent stał się gwiazdą amerykańskiego kina w latach 60-tych i 70-tych. W tym czasie wystąpił w takich filmach jak , „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), „Żądło” (1973), „Wszyscy ludzie prezydenta” (1976).

Redford, mimo wykreowania wielu świetnych ról, nigdy nie dostał Oscara jako aktor – zdobył jednak statuetkę za reżyserię filmu „Zwyczajni ludzie” (1980) (za ten sam film otrzymał Złoty Glob). W 2002 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości filmowej. 

Karierę zaczynał na Broadwayu – wystąpił m.in. w sztuce „Tall Story” (1959), a w latach 1961-1962 zagrał główną role w dwóch spektaklach Neila Simona. 

W 1960 roku pojawił się na małym ekranie – występując w jednym z odcinków serialu ABC Maverick. Na dużym ekranie zadebiutował w tym samym roku grając w komedii sportowej „Duby smalone” u boku Anthony'ego Perkinsa i Jane Fondy. Sławę przyniósł mu wspomniany wcześniej western „Butch Cassidy i Sundance Kid”.

Inne jego ważne role to występy w filmach „Wielki Gatsby” (1974), „O jeden most za daleko” (1977) czy „Pożegnanie z Afryką” (1985). 

Był właścicielem i założycielem ośrodka narciarskiego Sundance Resort (nazwa pochodzi od Sundance Kida – roli, w którą się wcielił). Utworzył tam Sundance Institute, gdzie corocznie organizowany jest Sundance Film Festival, największy i najbardziej uznany festiwal promujący kino niezależne.

