Robert Redford nie żyje. Miał 89 lat

Aktualizacja: 16.09.2025 14:43 Publikacja: 16.09.2025 14:27
Robert Redford
Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo
Redford zmarł w swoim domu w Utah, w wieku 89 lat. Aktor miał umrzeć 16 września nad ranem. Redford miał umrzeć we śnie.
Amerykański aktor, reżyser i producent stał się gwiazdą amerykańskiego kina w latach 60-tych i 70-tych. W tym czasie wystąpił w takich filmach jak , „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), „Żądło” (1973), „Wszyscy ludzie prezydenta” (1976).
Redford, mimo wykreowania wielu świetnych ról, nigdy nie dostał Oscara jako aktor – zdobył jednak statuetkę za reżyserię filmu „Zwyczajni ludzie” (1980) (za ten sam film otrzymał Złoty Glob). W 2002 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości filmowej.
Karierę zaczynał na Broadwayu – wystąpił m.in. w sztuce „Tall Story” (1959), a w latach 1961-1962 zagrał główną role w dwóch spektaklach Neila Simona.
W 1960 roku pojawił się na małym ekranie – występując w jednym z odcinków serialu ABC Maverick. Na dużym ekranie zadebiutował w tym samym roku grając w komedii sportowej „Duby smalone” u boku Anthony'ego Perkinsa i Jane Fondy. Sławę przyniósł mu wspomniany wcześniej western „Butch Cassidy i Sundance Kid”.
Inne jego ważne role to występy w filmach „Wielki Gatsby” (1974), „O jeden most za daleko” (1977) czy „Pożegnanie z Afryką” (1985).
Był właścicielem i założycielem ośrodka narciarskiego Sundance Resort (nazwa pochodzi od Sundance Kida – roli, w którą się wcielił). Utworzył tam Sundance Institute, gdzie corocznie organizowany jest Sundance Film Festival, największy i najbardziej uznany festiwal promujący kino niezależne.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Redford zmarł w swoim domu w Utah, w wieku 89 lat. Aktor miał umrzeć 16 września nad ranem. Redford miał umrzeć we śnie.
Amerykański aktor, reżyser i producent stał się gwiazdą amerykańskiego kina w latach 60-tych i 70-tych. W tym czasie wystąpił w takich filmach jak , „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), „Żądło” (1973), „Wszyscy ludzie prezydenta” (1976).
Od 17 do 21 września w warszawskim Kinie Iluzjon zaprezentowane zostaną odrestaurowane cyfrowo klasyki światoweg...
Film Agnieszki Holland będzie walczył o nominację w kategorii filmu zagranicznego w imieniu polskiej kinematogra...
„Teściowie 3” to błyskotliwa komedia z gwiazdorską obsadą. Na ekranie wspaniali: Ostaszewska, Dorociński, Kuna,...
Wielki faworyt krytyków „The Voice of Hind Rajab” Kaouther Ben Hanii z Grand Prix.
Wielki faworyt krytyków „The Voice of Hind Rajab” Kaouther Ben Hanii otrzymał Grand Prix festiwalu w Wenecji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas