Aktualizacja: 16.09.2025 14:41 Publikacja: 16.09.2025 14:04
Siedziba Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Przypomnijmy – w kwietniu 2020 r. prywatna firma, jaką jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, otrzymała polecenie wydrukowania ponad 30 mln pakietów wyborczych (kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania) niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w maju 2020 roku. Druk zlecił premier Mateusz Morawiecki.
Pakiety wydrukowano, przekazano Poczcie Polskiej S.A., która miała zapakować w koperty i dostarczyć wyborcom. Wybory zostały jednak odwołane. Zarówno PWPW jak i Poczta Polska poniosły jednak olbrzymie koszty przygotowań. Rząd nie chciał ujawnić ich wysokości, odsyłając do władz spółek. Te jednak milczały. Prasa podawała, że sam druk kart kosztował co najmniej 5 milionów złotych, a 70 milionów złotych kosztów miała ponieść Poczta Polska. W styczniu 2021 r. rząd przyznał spółkom rekompensaty z rezerwy budżetowej – Poczta Polska miała otrzyma 53 mln 205 tys. zł. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych – 3 mln 245 tys. zł.
W 2021 r. NIK po przeprowadzeniu kontroli ws. przygotowań do wyborów korespondencyjnych złożyła pięć zawiadomień do prokuratury, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a sąd podtrzymał jej decyzję. Dopiero po zmianie rządu śledztwo podjęto na nowo. Podstawą było zawiadomienie z 22 października 2024 r. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez były Zarząd Polskiej Wytworni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Prokuratura sprawdzała m.in., czy działania zarządu PWPW S.A. doprowadziły do wyrządzenia Spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości 4.646.838,16 zł. Przedmiotem postępowania było także zawarcie ze Skarbem Państwa – Krajowym Biurem Wyborczym niekorzystnej umowy jednorazowej rekompensaty oraz zrzeczenia się możliwości sądowego dochodzenia od Skarbu Państwa jakichkolwiek dodatkowych roszczeń, co wyrządziło Spółce szkodę majątkową w wysokości 919.453,58 zł.
Jak poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w sprawie ustalono, że Zarząd PWPW S.A. "działając w zaufaniu do Skarbu Państwa i osób go reprezentujących jako organów władzy publicznej, zrealizował powierzone zadanie w oparciu o wydane polecenie, kierując się zasadą lojalności wobec państwa oraz obowiązkiem współdziałania w realizacji celów publicznych". Według prokuratury polecenie premiera miało charakter wiążący oraz natychmiast wykonalny. Zarząd PWPW S.A. miał też prawo spodziewać się, że wszelkie koszty poniesione w związku z jego wykonaniem zostaną należycie zwrócone.
„Przygotowanie wyborów korespondencyjnych w tak krótkim czasie, w warunkach trwającej epidemii SARS-CoV-2, było ogromnym wyzwaniem i jakkolwiek ze strony władz publicznych lekkomyślnym oraz nieodpowiedzialnym, to jednak w celu dochowania terminów wynikających z kalendarza wyborczego, niezbędne było niezwłoczne rozpoczęcie przez PWPW S.A. procesu produkcyjnego pakietów wyborczych. W tym zakresie jednak Zarząd Spółki działał zgodnie z prawem i statutem spółki, i podejmował konieczne a jednocześnie zracjonalizowane pod względem ekonomicznym i logistycznym działania w celu realizacji ciążących na nim obowiązków, z drugiej strony wykazując dbałość o interesy i majątek zarządzanego podmiotu” - twierdzi prokuratura.
Jej zdaniem, Zarząd PWPW S.A. nie miał zamiaru niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień oraz spowodowania skutku w postaci znacznej lub wielkiej szkody majątkowej w majątku spółki, a nawet przewidywalności jej wystąpienia. Podjął też działania, które mieściły się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Nie zawierały więc znamion czynu zabronionego.
Prokurator Skiba zaznaczył, że w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nadal trwa śledztwo dotyczącego procesu organizacji wyborów korespondencyjnych, w ramach którego status podejrzanego ma były premier Mateusz Morawiecki. Prokuratura zarzuca mu, że przekroczył swoje uprawnienia zarządzając przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie wyłącznie korespondencyjnym i zdecydował o wydatkowaniu na to publicznych pieniędzy.
