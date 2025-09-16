Przypomnijmy – w kwietniu 2020 r. prywatna firma, jaką jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, otrzymała polecenie wydrukowania ponad 30 mln pakietów wyborczych (kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania) niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP w maju 2020 roku. Druk zlecił premier Mateusz Morawiecki.

Pakiety wydrukowano, przekazano Poczcie Polskiej S.A., która miała zapakować w koperty i dostarczyć wyborcom. Wybory zostały jednak odwołane. Zarówno PWPW jak i Poczta Polska poniosły jednak olbrzymie koszty przygotowań. Rząd nie chciał ujawnić ich wysokości, odsyłając do władz spółek. Te jednak milczały. Prasa podawała, że sam druk kart kosztował co najmniej 5 milionów złotych, a 70 milionów złotych kosztów miała ponieść Poczta Polska. W styczniu 2021 r. rząd przyznał spółkom rekompensaty z rezerwy budżetowej – Poczta Polska miała otrzyma 53 mln 205 tys. zł. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych – 3 mln 245 tys. zł.

PWPW straciła miliony na wyborach korespondencyjnych

W 2021 r. NIK po przeprowadzeniu kontroli ws. przygotowań do wyborów korespondencyjnych złożyła pięć zawiadomień do prokuratury, ale prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a sąd podtrzymał jej decyzję. Dopiero po zmianie rządu śledztwo podjęto na nowo. Podstawą było zawiadomienie z 22 października 2024 r. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez były Zarząd Polskiej Wytworni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Prokuratura sprawdzała m.in., czy działania zarządu PWPW S.A. doprowadziły do wyrządzenia Spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości 4.646.838,16 zł. Przedmiotem postępowania było także zawarcie ze Skarbem Państwa – Krajowym Biurem Wyborczym niekorzystnej umowy jednorazowej rekompensaty oraz zrzeczenia się możliwości sądowego dochodzenia od Skarbu Państwa jakichkolwiek dodatkowych roszczeń, co wyrządziło Spółce szkodę majątkową w wysokości 919.453,58 zł.