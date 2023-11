Sąd: Premier Morawiecki nie złamał prawa w sprawie wyborów kopertowych

Amerykanie nie wejdą z kapitałem do polskiego atomu? Rząd znalazł alternatywę

Amerykańscy partnerzy przy budowie elektrowni jądrowej nie mają planów udziału kapitałowego, a polska strona w postaci zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych wydaje się, że rozumie to stanowisko i jest nowy plan. Spółka zapewnia, że ma plan finansowy, ale póki co wie o nim Ministerstwo Finansów oraz Komisja Europejska, która póki co uwag nie składała.