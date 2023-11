Zdaniem adw. Julii Dutki – Horoszko, problemem nie jest brak odpowiednich przepisów, ale ich niewłaściwe stosowanie. W jej opinii o tym właśnie świadczy choćby wyrok wrocławskiego sądu, w którym kilka lat temu uznał, iż – jak wyjaśnia prawniczka – „kura nie jest zwierzęciem domowym jak pies czy kot, więc maltretowanie kury jest mniej szkodliwe społecznie”.

– Tutaj widać na czym polega problem, a jest nim brak akceptacji tego, że każde zwierzę odczuwa ból na równi, i z tego punktu widzenia powinno mieć tożsamą ochronę zapewnioną mu przez człowieka – mówi ekspertka. - Niestety, aby mentalność społeczeństwa i podejście do tego tematu trwale się zmieniło, wymaga to co najmniej dwóch pokoleń, które będą edukowane już od czasów wczesnoszkolnych. To długo – stąd też konkretny zakaz w kwestii samych karpi wprawdzie nie zmieni podejścia do kwestii ochrony wszystkich zwierząt, ale przynajmniej ukróci kontrowersyjną praktykę w stosunku do karpi – dodaje ekspertka.

Oczekiwania kontra przedświąteczna rzeczywistość

Podobne zdanie ma adw. Piotr Dobrowolski z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu. – W mojej ocenie jest wiele słusznych skądinąd rozwiązań prawnych, chroniących zwierzęta, ale nie są właściwie egzekwowane. Wiele słyszy się na temat takich miejsc jak schroniska dla zwierząt czy hodowle, które oficjalnie nie wykazują nieprawidłowości, aż ich nie nagłośnią media i organizacje prozwierzęce – zauważa prawnik. I dodaje, że czasem dopiero wówczas taką działalnością zajmują się odpowiednie organy.

Właśnie dlatego – zdaniem dr. Dobrowolskiego – czasem kluczowe nie jest wprowadzanie nowych przepisów, ale właściwe stosowanie tych już obowiązujących.

– Jednak sprzedaż żywych ryb, zdolnych do odczuwania cierpienia, jest skrajnie niehumanitarna, i nie zmienia tutaj niczego ustawowy nakaz dbania o dobro zwierząt. O ile w przypadku ssaków czy ptaków przeciętna osoba łatwiej może dostrzec ich ból czy dyskomfort, o tyle nadal „ryby głosu nie mają” – wskazuje specjalista.

Za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W opinii prawnika jego opinii, mimo wyroku Sądu Najwyższego, każde święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy zauważyć można, jakie są realia sprzedaży popularnej w Polsce ryby. - Dlatego pomysły zakazujące sprzedaży żywych karpi oceniam pozytywnie. Nigdy nie można stawiać interesów sprzedawców ponad dobro zwierząt, które człowiek i tak bezlitośnie eksploatuje – konkluduje prawnik.