Kredyty frankowe. Jaki jest wpływ rozwodu na roszczenia kredytobiorców

Nierówne udziały

W polskim prawie istnieje domniemanie równych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Ustawodawca przewidział jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku dorobkowym. Małżonek w oparciu o art. 43 § 2 k.r.o. może żądać ustalenia nierównych udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Artykuł 43 § 2 k.r.o. formułuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które pozostają do siebie w takim wzajemnym stosunku, że żadne „ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy. Jednocześnie nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”. Innymi słowy, wyróżnienie przez ustawodawcę tych dwu przesłanek sprawia, że sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za ważny powód w rozumieniu komentowanego przepisu. (tak: postanowienie SN, sygn. II CNP 11/17).

Należy jednak pamiętać, że stosownie do art. 43 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd ocenia przyczynienie się do powstania majątku (a więc także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym).

Co z aktywnym kredytem?

Postępowanie działowe nie stanowi remedium na problematykę kredytu hipotecznego. Dlaczego? Wydawać by się mogło, że jest inaczej. Jednakże, co istotne w postępowaniu działowym sąd zajmuje się wyłącznie podziałem aktywów, zaś zobowiązanie kredytowe zalicza się do pasywów i jako takie nie jest objęte postępowaniem działowym. Kwestia zaciągniętego przez małżonków kredytu pozostaje zasadniczo poza zainteresowaniem sądu w postępowaniu działowym. Choć, co istotne, wynik postępowania będzie z pewnością wpływał na to, czy i które z małżonków „przejmie kredyt” – najczęściej będzie to oczywiście osoba, której zostanie przyznana na własność nieruchomość obciążona hipoteką. Możliwa jest także sytuacja, w której byli małżonkowie zdecydują się na sprzedaż nieruchomości i spłatę kredytu. Tym samym nawet zawarcie między byłymi małżonkami porozumienia co do wspólnej nieruchomości i przejęcie na własność przez jednego z nich, z perspektywy banku jako wierzyciela hipotecznego pozostaje bez znaczenia pod względem konieczności spłaty rat kredytu.

Przejęcie kredytu przez jednego z małżonków

Czy to oznacza sytuację bez wyjścia? Oczywiście, że nie. Istnieje możliwość, aby obowiązek spłaty rat kredytu względem banku spoczywał wyłącznie na jednym z byłych małżonków. Co trzeba zrobić? Aby tak się stało konieczne jest aneksowanie umowy i ustalenie, że całość zobowiązania wobec banku przejdzie na jednego z kredytobiorców. Aneksowanie umowy wymaga zgody banku.