Ugoda z bankiem – czy się opłaca frankowiczom

Ugody mogą być także korzystne, jeśli kredytobiorca pierwotnie zawarł umowę klasycznego kredytu złotowego bez mechanizmu indeksacji i później zdecydował się na zawarcie aneksu oraz przewalutowanie kredytu. W takim przypadku najprawdopodobniej sąd w postępowaniu sądowym unieważni jedynie aneks, a nie całą umowę kredytu.

Należy zauważyć, że udział w postępowaniu sądowym wiąże się ze sporym stresem i dodatkowymi kosztami obsługi prawnej. Dla niektórych kredytobiorców zawarcie ugody może być korzystne właśnie dlatego, że jest szybkie i nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia droższego i tremującego postępowania sądowego.

Na co zwrócić uwagę?

Przed zawarciem ugody należy ustalić, co kredytobiorca może wygrać w postępowaniu sądowym. Należy sprawdzić, czy w umowie przysługuje mu status konsumenta, ustalić, jaką kwotę na rzecz banku wpłacił w ramach wykonywania umowy kredytu oraz czy suma ta przekracza kwotę udostępnionego kapitału. Biorąc pod uwagę aktualne wysokie stawki WIBOR 3M, należy także sprawdzić, czy rata kredytu po zawarciu ugody będzie istotnie niższa. Ponadto należy zwrócić uwagę na wysokość umorzonego salda i kurs CHF w próbie ugodowej oraz w miarę możliwości negocjować jak najkorzystniejszy kurs waluty obcej i marżę banku.

Wyroki korzystniejsze od ugód?

W wyroku sądowym kredytobiorca jest w stanie wygrać znacznie więcej niż w przypadku zawarcia ugody. Kredytobiorca w procesie nie tylko może zyskać stwierdzenie nieważności umowy w sentencji wyroku, co uwolni go od konieczności spłacania dalszych rat i pozwoli na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu, ale także uzyska zwrot wszystkich rat, prowizji i innych kosztów poniesionych na rzecz banku w związku z wykonywaniem umowy kredytu. Jednocześnie zgodnie z dominującym poglądem kredytobiorca po unieważnieniu kredytu będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz banku kwoty udostępnionego mu kapitału. Zawierając ugodę, kredytobiorca jedynie zmniejszy swoje zadłużenie i ewentualnie wysokość raty kredytu.



