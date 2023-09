Dla zobrazowania odfrankowienia kredytu powyższego posłużę się następującym przykładem.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że w styczniu 2008 roku kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany do waluty obcej CHF w kwocie: 200 000 zł na 30 lat (360 miesięcy). W okresie od lutego 2008 roku do lipca 2023 roku tytułem spłat rat kapitałowo-odsetkowych uiścił on na rzecz banku kwotę w łącznej wysokości: 250 000 zł. Do spłaty pozostało mu jeszcze kwota 220 000 zł (na skutek wzrostu kursów waluty obcej CHF kwota kapitału kredytu jest wyższa niż kwota otrzymana przez kredytobiorcę i to pomimo 16 lat terminowej spłaty rat kredytu). W wyniku przeprowadzonej symulacji kredytu PLN+LIBOR+marża okazuje się, że przy tak przyjętych założeniach kredytobiorca wpłaciłby na rzecz banku w okresie od lutego 2008 do lipca 2023 roku tytułem spłat rat kapitałowo-odsetkowych łącznie kwotę: 150 000 zł, a saldo zadłużenia wynosiłoby 154 000 zł. Z powyższego przykładu wywnioskować można, że nadpłata kredytobiorcy wynosi kwotę: 100 000 zł, a saldo zadłużenia wynosi: 154 000 zł na lipiec 2023 roku.

W procesach sądowych pełnomocnicy banków podnoszą bardzo często, że powyżej wskazane założenia są nie do przyjęcia, argumentując, że taki kredyt nigdy nie istniał w obrocie i żaden bank by go nie udzielił. Nie można zgodzić się z powyższym twierdzeniem, ponieważ odfrankowienie kredytu ma charakter sankcyjny dla nieuczciwego przedsiębiorcy, który w umowach z konsumentami stosował niedozwolone postanowienia umowne. Nie ma zatem najmniejszego znaczenia, że takiego kredytu bank nigdy by nie udzielił.

Sąd posiłkuje się opinią biegłego

Z uwagi na to, że przeprowadzenie wyżej wskazanej symulacji wymaga wiadomości specjalnych, jeśli sąd zamierza odfrankowić umowę kredytu, musi posiłkować się opinią biegłego z zakresu bankowości (matematyki bankowej) i rachunkowości. Odfrankowić umowę kredytu można zarówno przy kredycie spłacanym (aktywnym), jak również kredycie całkowicie spłaconym. Odfrankowienie kredytu jest zdecydowanie łatwiejsze dla kredytów indeksowanych do CHF, albowiem kwota kredytu w tych umowach była wyrażana w PLN. W przypadku zaś kredytu denominowanego do CHF – taki zabieg wydaje się trudniejszy, ponieważ kwota kredytu w umowie była wyrażona w walucie obcej CHF. Eliminacja postanowień umownych odnoszących się do kursów kupna/sprzedaży CHF z tabel kursowych banku w kredycie denominowanym do CHF oznacza, że nie wiadomo, po jakim kursie biegły miałby przeliczyć wskazaną w umowie kwotę kredytu w CHF na PLN.