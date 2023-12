Władimir Putin o Ukrainie: Nasze cele na Ukrainie są wciąż te same

Półmilionowa armia

- Przecież oni nic nie produkują, wszystko dostają „na krzywy ryj” – opisał Putin perspektywy Ukrainy. Rosja zaś, według niego, „do końca roku” będzie miała w armii w Ukrainie „do pół miliona” żołnierzy. Później powiedział, że cała zgrupowanie najezdnicze liczy 617 tys. ludzi.

Podobne dane podaje ukraiński wywiad wojskowy, szacujący że na zapleczu frontu pojawiło się obecnie 50 tys. nowych, a ogólna liczebność najezdniczej armii przewyższa 450 tys.

Putin zapewnił, że „obecnie nie ma żadnej konieczności w przeprowadzeniu mobilizacji”. Podał, że w poprzedniej (tzw. częściowej, trwającej od września ubiegłego roku) powołano pod broń 300 tys. ludzi (z nich około ćwierć miliona znajduje się na froncie). Oprócz tego, zdaniem Putina, do wojska zgłosiło się 486 tys. ochotników. – Strumień mężczyzn, którzy gotowi są z bronią w ręku, nie zmniejsza się – ogłosił.

Władimir Putin: Nie ma Ukrainy, Zachód knuje

- Wszystko to przypomina wojnę domową, bo Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród – ogłosił. Mimo to, jego zdaniem, „południowy wschód (chodziło mu o południowy wschód Ukrainy) nigdy nie miał nic wspólnego z Ukrainą. (…) Kiedyś Lenin oddał to Ukrainie”. – Odessa to ruskie miasto, wszyscy o tym dobrze wiedzą. (Ale) nawymyślali jakichś historycznych bredni – mówił.

O wybuch wojny oskarżył tradycyjnie Zachód, a Rosja „nie miała innego wyjścia”. Amerykanie mieli wydać na „zbrojny zamach stanu w 2014 roku” (chodziło mu o ukraińską Rewolucję Godności) 5 mld dolarów i „przyznali się nawet do tego publicznie”.