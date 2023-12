Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 659 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował o zniszczeniu dwóch dronów lecących w kierunku Moskwy.

Pieskow w rozmowach z rosyjskimi mediami komentował efekty wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w USA. Zełenskiemu nie udało się przekonać członków Kongresu do tego, by przeznaczyć kolejne środki na pomoc dla Ukrainy - Biały Dom wnioskuje o ok. 60 mld dolarów na ten cel.



Dmitrij Pieskow: Ukraina obiecała zwycięstwo za 100 mld dolarów

Joe Biden, po spotkaniu z Zełenskim w Białym Domu, ogłosił, że USA przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wart 200 mln dolarów. Jednocześnie sekretarz stanu USA, Antony Blinken ostrzegł, że jeśli Kongres nie przeznaczy kolejnych środków na pomoc dla Ukrainy, może być to jeden z ostatnich amerykańskich pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy.



- Reżim w Kijowie obiecał im, że jeśli dostanie 100 mld dolarów, otrzymają zwycięstwo na polu walki - powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia".