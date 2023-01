23:45 Zełenski wspomniał cyborgów z Doniecka. „Ukraińska flaga tam powróci”

- Jestem pewien, że ukraińska flaga powróci na lotnisko w Doniecku, do Doniecka i innych miast oraz wsi naszego Donbasu i innych czasowo okupowanych terytoriów. „Tymczasowe” to kluczowe słowo - mówił w poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że 20 stycznia, czyli w tym tygodniu, na Ukrainie dniem pamięci obrońców lotniska w Doniecku. - Nasza obrona była taka, że ​​już wtedy cały świat powinien był zobaczyć, co oznacza niezłomność Ukraińców - zauważył.

Cyborgi, czyli ukraińscy żołnierze, którzy bronili portu lotniczego w Doniecku, walczyli przez 242 dni, od maja 2014 roku do stycznia 2015. Według oficjalnych danych, w obronie lotniska zginęło 100 żołnierzy.

23:38 Trudeau: Kanada nie jest jeszcze gotowa do dostarczenia czołgów Ukrainie

Rząd Kanady słucha próśb Ukrainy o pomoc wojskową, ale nie jest gotowy do dostarczenia czołgów Leopard 2 - oświadczył premier Kanady Justin Trudeau. Dodał jednocześnie, że Kanada „przekaże Ukrainie to, czego potrzebuje, by pokonać Rosję”.

23:34 Alarm powietrzny w kilku rejonach Ukrainy

W obwodach charkowskim, połtawskim, dniepropietrowskim, sumskim i zaporoskim ogłoszono alarm powietrzny - wynika z mapy, publikowanej w internecie przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

23:19 Oddziały ukraińskie osaczyły Kreminną z trzech stron

Starcia trwają wokół Kreminnej, leżącej na pograniczu obwodów charkowskiego i ługańskiego. Front zatrzymał się tam po wrześniowej ofensywie Ukraińców na Łyman, ale od co najmniej Nowego Roku trwają zacięte walki.

22:51 Szefowa niemieckiego MSZ proponuje utworzenie trybunału dla rosyjskich władz

Podczas wystąpienia w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, Annalena Baerbock zaproponowała utworzenie specjalnego trybunału do zbadania rosyjskich zbrodni wojennych.

22:35 Putin wydał rozkaz w sprawie Donbasu

- Donbas jest priorytetem dla sił rosyjskich - powiedział rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow.

22:10 ONZ potępia rosyjski atak rakietowy w Dnieprze jako możliwą zbrodnię wojenną

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił rosyjski atak rakietowy na budynek mieszkalny w ukraińskim mieście Dniepr jako możliwą zbrodnię wojenną - powiedział jego rzecznik.

- Rosja uderzyła w budynek mieszkalny w Dnieprze w sobotę wieczorem, w jednym z najbardziej śmiercionośnych ataków od początku rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku – powiedziała dziennikarzom Stephanie Tremblay.

- Sekretarz generalny potępił ten atak, mówiąc, że jest to kolejny przykład podejrzenia naruszenia prawa wojennego – dodała.

Koordynator ONZ w Ukrainie, Denise Brown, „wezwała do skutecznego śledztwa w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i odpowiedniego ścigania podejrzanych”.

21:45 Ratownicy w Dnieprze szukają 25 osób

Trwa przeszukiwanie gruzowiska, które zostało z części bloku mieszkalnego w Dnieprze, zburzonego przez rosyjską rakietę Ch-22.

21:18 Ukraińscy żołnierze przybyli do bazy US Army w Oklahomie

Ukraińscy żołnierze przybyli do Fort Sill w Oklahomie, aby rozpocząć szkolenie w zakresie obsługi systemu rakietowego Patriot, poinformowała w poniedziałek baza wojskowa USA.

W Fort Sill znajduje się Fires Center of Excellence, w którym Stany Zjednoczone prowadzą szkolenia patriotów dla własnego wojska i innych krajów

"Ci sami instruktorzy, którzy uczą w USA, krajach sojuszniczych i partnerskich, będą prowadzić szkolenie dla Ukraińców, a zajęcia te nie będą kolidować z trwającymi misjami szkoleniowymi w Fort Sill” – poinformowała baza w oświadczeniu.

20:52 Gen. Skrzypczak: Wojskowa pomoc dla Ukrainy ma charakter kroplówkowy, jest niewystarczająca

- Rosjanie w tej chwili odbudowują swój potencjał militarny, który polega na tym, że Rosjanie chcą zbudować przewagę nad armią ukraińską, która pozwoli im prowadzić ofensywę. I moim zdaniem takie zagrożenie realnie istnieje. Pytanie jest takie: czy Zachód ma świadomość tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia? - mówił wieczorem w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych.



20:30 CIA ostrzegło Zełenskiego przed planowanymi zamachami Rosjan

W styczniu 2022 roku prezydent Biden postanowił, że trzeba uprzedzić Zełenskiego o grożącym niebezpieczeństwie. Prezydent Ukrainy stwierdził jednak, że podanie tego do publicznej wiadomości wzbudzi panikę i będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę. Powiedział także, że Kijów jest przyzwyczajony do stawiania czoła zagrożeniom ze strony Rosji.

20:07 Białoruś i Rosja wyłączone z listy krajów transmitujących igrzyska olimpijskie na najbliższe dziesięć lat

19:44 Sztab Generalny: Rosja oferuje cudzoziemcom obywatelstwo w zamian za zaciągnięcie się do wojska

Rosyjskie władze oferowały obcokrajowcom przebywającym w Rosji obywatelstwo rosyjskie w zamian za zaciągnięcie się do sił zbrojnych - poinformował Sztab Generalny 16 stycznia.

14 listopada prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret zezwalający cudzoziemcom na służbę w szeregach Sił Zbrojnych Rosji.

Ponadto w Moskwie wywiera się presję na firmy, aby „wsparły” rosyjską armię kwotą 145 500 USD (10 mln rubli rosyjskich) – poinformował Sztab Generalny.

19:17 Szwecja szykuje się na rosyjskie ataki

Sektory, „w których istnieje powód, aby zachować szczególną czujność w przypadku kontrwywiadu i sabotażu”, to telekomunikacja, dostawy energii elektrycznej i transport „materiałów krytycznych”, powiedziała Szefowa SAPO Charlotte von Essen.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szwecja spodziewa się nasilenia wrogich działań Rosji Szwedzka agencja bezpieczeństwa wewnętrznego SAPO spodziewa się, że Rosja nasili działania zagrażające szwedzkiemu bezpieczeństwu w obszarach obejmujących telekomunikację i sieć energetyczną.

18:50 Cypr skonfiskował majątki Rosjan

Cypr skonfiskował rosyjskie depozyty o wartości 105 mln euro, poinformowały władze tego kraju.

18:21 TASS: Pierwsza partia rosyjskich nuklearnych torped wkrótce trafi na Biełgorod

"Pierwszy zestaw Posejdonów został wyprodukowany, a okręt podwodny Biełgorod otrzyma je w najbliższej przyszłości” – podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, cytując anonimowe źródło obrony.

17:58 Londyn oficjalnie potwierdza decyzję o wysłaniu czołgów Ukrainie

Pakiet pomocy militarnej obejmie, prócz czołgów Challenger 2, także działa AS90, pojazdy opancerzone i BWP Bulldog i dziesiątki dronów.

17:35 Mieszkańcy Dniepra masowo oddają krew dla rannych

Nie ustaje pomoc dla ofiar rosyjskiego ostrzału.



17:17 Kijów i Moskwa przygotowują największą wymianę jeńców

Według władz tureckich Rosja i Ukraina przygotowują dużą umowę wymiany więźniów.

Według tureckiego rzecznika praw człowieka Serefa Malkoca, rosyjska komisarz ds. praw człowieka Tatiana Moskalkowa i jej ukraiński odpowiednik Dmytro Lubinets spotkali się w zeszłym tygodniu w Ankarze, aby omówić warunki.

Malkoc powiedział, że Rosja i Ukraina wymieniły się listami w tej sprawy, a Turcja jest gotowa zapewnić „korytarz humanitarny” w Stambule na taką wymianę.

Rosja i Ukraina przeprowadziły liczne wymiany jeńców – ostatnio 8 stycznia, kiedy wymieniono po 50 żołnierzy z każdego kraju.

16:52 ONZ: Liczba potwierdzonych ofiar cywilnych przekroczyła 7 tysięcy

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę zginęło ponad 7 tysięcy cywilów - poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

„Większość ofiar cywilnych była spowodowana użyciem broni wybuchowej o skutkach rozległych, w tym ostrzałem z ciężkiej artylerii, systemami rakietowymi wielokrotnego startu, rakietami i nalotami” – czytamy w oświadczeniu OHCHR.

Biuro potwierdziło śmierć 7031 cywilów, ale - jak w przypadku każdego takiego raportu - zastrzegło, że rzeczywista liczba ofiar może być „znacznie wyższa”, ponieważ wiele raportów wymaga potwierdzenia, a obszary, na których toczą się najbardziej intensywne walki, są niedostępne.

16:29 Prezydent Turcji ponawia ofertę mediacji między Rosją a Ukrainą

"Podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej prezydent Erdoğan powtórzył, że Turcja jest gotowa podjąć się zadania ułatwienia i mediacji na rzecz ustanowienia trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą" - podała służba prasowa prezydenta Turcji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin o "obłudnej polityce Kijowa" Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej, że dostawy broni dla Ukrainy z Zachodu intensyfikują działania wojenne. Erdoğan ponowił propozycję mediacji.

16:05 Ardanowski: Ze zbożem tak naprawdę nie pomogliśmy nawet Ukraińcom

– Minister Henryk Kowalczyk apelował do rolników podczas żniw, aby nie sprzedawali zbóż i trzymali je w miarę możliwości, ponieważ ceny będą rosły. Od żniw minęły cztery miesiące, a ceny istotnie spadają zarówno zbóż kłosowych, jak i kukurydzy czy rzepaku. To jest skutek importu z Ukrainy i rozregulowania rynku - ocenił były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z PiS.



15:39 Odwołane rozmowy Ławrowa z szef MSZ Iranu

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o przełożeniu na późniejszy termin rozmowy Siergieja Ławrowa z szefem irańskiej dyplomacji. Na razie nie jest znany powód tej decyzji.



15:12 Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy: Rosja może mieć setki rakiet Ch-22

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ihnat po raz kolejny podkreślił, że obrona powietrzna Ukrainy nie ma możliwości zestrzelenia nadlatujących pocisków Ch-22. Taki pocisk trafił blok mieszkalny w Dnieprze, powodując śmierć co najmniej 40 osób.



Ihnat dodał, że rosyjskie zapasy odpowiednich pocisków mogą sięgać setek. Jednocześnie, według rzecznika, Ukraina posiadała rakiety Kh-22 we własnym arsenale, ale część z nich została przekazana Federacji Rosyjskiej w formie spłaty długów gazowych, a część została zbyta.

14:52 Kułeba: Jedynym sposobem na uratowanie OBWE jest pozbycie się Rosji z grona jej członków

Strona ukraińska uważa, że jedynym sposobem na uratowanie OBWE przed destrukcyjnym wpływem Rosji jest pozbycie się Rosji jako członka organizacji - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

14:31 Szef brytyjskiego MSZ objęty sankcjami przez Rosję

James Cleverly, minister spraw zagranicznych w gabinecie Rishiego Sunaka poinformował, że został objęty przez Rosję sankcjami.

"To dobrze. Jeśli taka jest cena za wspieranie ukraińskiej wolności, to cieszę się z sankcji" - napisał.

14:16 Rosja wysłała na Morze Czarne 6 okrętów z trzema tuzinami rakiet Kalibr

W służbie bojowej na Morzu Azowskim znajdują się również 2 okręty, a na Morzu Śródziemnym 9 okrętów - informuje Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy.

14:12 Pieskow komentuje atak na blok mieszkalny w Dnieprze

Rzecznik Kremla przekonuje, że rosyjska armia atakuje tylko cele wojskowe.

W sobotnim ataku rakietowym zginęło co najmniej 40 osób. Rosjanie użyli pocisku Ch-22, który został zaprojektowany w celu zwalczania lotniskowców.

13:50 Finlandia: przekazanie Ukrainie czołgów Leopard zależy od Niemiec

Stanowisko Finlandii w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard zależy od Niemiec - powiedział w poniedziałek fiński minister obrony Mikko Savola, dodając, że eksport wyprodukowanego w Niemczech sprzętu wymagałby zezwolenia Niemiec.

13:32 Rosja może mieć setki rakiet Ch-22

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat po raz kolejny podkreślił, że rakiety Ch-22 nie mogą być zestrzelone przez środki obrony powietrznej, które Ukraina ma na wyposażeniu.

Ihnat dodał, że nie jest problemem dotarcie do nazwisk osób odpowiedzialnych za przeprowadzone ataki - od załogi, która wykonywała rozkaz, aż po dowództwo, które wydało rozkaz ostrzelania gęsto zaludnionego miasta pociskiem Ch-22.

13:29 Morawiecki w Berlinie: Wojna na Ukrainie może być wstępem do III wojny światowej

- Nie ma sensu blokować wsparcia dla Kijowa. Wzywam rząd niemiecki do wsparcia walczącej Ukrainy. Europa to liczne kultury, języki i ponosimy za to odpowiedzialność - mówił premier Mateusz Morawiecki.

12:59 Ekspert o niemieckim sprzęcie przekazywanym Ukrainie: Kreatywna księgowość

Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odniósł się w Polsat News do tego, że z oficjalnych statystyk wynika, iż najwięcej sprzętu Ukrainie przekazują Amerykanie. Na drugim miejscu są natomiast Niemcy. - Nie sądzę, że Niemcy są drudzy, to jest bardzo kreatywna księgowość. Cyklicznie uzupełniane informacje niemieckiego ministerstwa obrony narodowej uwzględniają to, co jest zadeklarowane i np. będzie przekazane za pół roku - stwierdził dr Marcin Piotrowski. Jak dodał, kolejne miejsce po USA zajmuje Europa Środkowa, w tym Polska.

12:55 Ursula von der Leyen: We wtorek przekażemy 3 mld euro dla Ukrainy

"Pomoc Ukrainie w zaspokojeniu jej potrzeb finansowych w celu stawienia czoła rosyjskiej agresji jest zarówno kluczowa, jak i pilna.

Komisja działa z największą szybkością i determinacją: Już jutro wypłacimy pierwsze 3 mld euro z uzgodnionego w grudniu wsparcia makrofinansowego w wysokości 18 mld euro" - zapowiedziała Ursula von der Leyen.

12:51 25 mln dolarów z transferu Mudryka trafi do ukraińskich żołnierzy

Decyzję ogłosił właściciel Szachtara Donieck.

12:29 W Dnieprze zginęło 40 osób

Liczba ofiar ataku rakietowego na blok mieszkalny w Dnieprze wzrosła do 40 osób, w tym troje dzieci.

12:05 Brytyjczycy wyślą Ukrainie czołgi. Jest komentarz Kremla

- Używają (Ukrainy - red.) jako narzędzia do osiągnięcia swoich antyrosyjskich celów - powiedział Dmitrij Pieskow.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kreml: Czołgi wysłane z Wielkiej Brytanii na Ukrainę spłoną Rzecznik prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek, że czołgi, które Wielka Brytania planuje wysłać na Ukrainę "spłoną", ostrzegając Zachód, że dostarczenie Ukrainie nowej, bardziej zaawansowanej broni nie zmieni przebiegu wojny.

11:49 Sankcje nie działają? Handel z Rosją trwa

Władze Litwy chcą to całkowicie uniemożliwić.

11:43 Wywiad Ukrainy: Putin przygotowuje się do długotrwałej wojny na wyniszczenie

Przygotowanie Rosji do długotrwałej wojny oznacza, że wróg rozumie, iż jego plan szybkiego opanowania Ukrainy jest niewykonalny. Dlatego Putin rozważa teraz opcję długiej wojny na wyniszczenie" - przekazała służba prasowa wywiadu obronnego Ukrainy.

11:09 dpa: Bundeswehra rozpoczęła relokację systemów Patriot do Polski

Niemiecka armia rozpoczyna relokację trzech systemów obrony powietrznej Patriot.

10:59 Sellin: W KE nastąpiła refleksja. Polska w obliczu konfrontacji z Rosją ważna

Zdaniem Jarosława Sellina "od roku sytuacja się zmieniła". - Zauważamy okienko możliwości, że nastąpiła tam jakaś refleksja: że Polska w obliczu konfrontacji z Rosją jest zbyt ważna, że urosło jej znaczenie geopolityczne, że staje się hubem bezpieczeństwa dla całego regionu Europy Środkowej - stwierdził wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. - Zauważono tam, że lepiej tego frontu nie mieć. My tego nie chcemy. Zauważamy, że nie chce tego także część członków Komisji Europejskiej - dodał.

10:52 Awaryjne wyłączenie prądu w dziewięciu regionach Ukrainy

Deficyt w systemie energetycznym znacznie się zwiększył z powodu spadku produkcji energii elektrycznej w związku z atakami rakietowymi na elektrownie - informuje Ukrenergo.

10:35 Liczba ofiar ataku na blok w Dnieprze wzrosła do 36

"W Dnieprze trwa rozbiórka gruzów budynku trafionego przez rosyjską rakietę" - poinformowała w poniedziałek policja, dodając, że w wyniku uderzenia 75 osób zostało rannych.

Trwają akcje poszukiwawcze i ratunkowe, do tej pory udało się uratować 39 osób.

10:25 Niemiecka minister obrony ustępuje ze stanowiska

10:18 Przydacz: Idzie druga kontrofensywa rosyjska

Jak przypomniał w Radiu ZET szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, „Polska jest gotowa przekazać Ukrainie czołgi na zasadzie dobrego przykładu”. - Ale Ukraina potrzebuje „dziesiątek, setek jednostek”.- Im więcej czołgów dla Ukrainy, tym lepiej. To nie chodzi o to, że my chcemy zrobić jakąś przyjemność. Idzie druga kontrofensywa rosyjska - dodał.

10:02 Rosjanie: zestrzelono drona w pobliżu lotniska w Sewastopolu

Systemy obrony powietrznej zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny nad morzem podczas podejścia do lotniska Belbek - napisał gubernator okupowanego Sewastopola na Krymie.

09:59 Rosyjska flota czarnomorska "wystrzeliła tylko połowę przygotowanych pocisków"

Ukraińska armia informuje, że Rosjanie mają przygotowane pociski Kalibr.

Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego Południe poinformowała, że pociski rozmieszczono na pięciu okrętach.

09:29 W ataku na Dniepr zginął trener bokserski

Ukraińskie media informują, że wśród ofiar ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Dnieprze zginął trener Mychajło Korenowski.

Świat obiegły zdjęcia zniszczonego mieszkania. Teraz pojawiło się również nagranie, na którym widać członków rodziny świętujących w jasnożółtej kuchni. To samo pomieszczenie widać na zdjęciach po rosyjskim ataku.

09:19 W rejonie Chersonia zginęły trzy osoby

15 stycznia rosyjska armia 90 razy ostrzelała terytorium obwodu chersońskiego za pomocą artylerii, dział przeciwlotniczych, moździerzy i czołgów. Trzy osoby zginęły, 14 zostało rannych - powiedział szef regionu Jarosław Januszewicz.

08:48 Statek towarowy z Ukrainy utknął na mieliźnie w cieśninie Bosfor

Statek towarowy MKK 1, podróżujący z Ukrainy do Turcji, osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor w Stambule w poniedziałek. Ruch został wstrzymany.

Na miejsce wysłano kilka holowników.

08:34 Raport wywiadu wojskowego Wielkiej Brytanii

Od niedzieli siły Ukrainy "prawie na pewno" utrzymują pozycje w miejscowości Sołedar, na północ od Bachmutu - podało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

08:17 Od początku inwazji zginęło co najmniej 455 dzieci

"Według stanu na poranek 16 stycznia 2023 roku na Ukrainie w wyniku pełnowymiarowej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej ucierpiało ponad 1352 dzieci. Według oficjalnych informacji prokuratorów ds. nieletnich zginęło 455 dzieci, a ponad 897 odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości" - informuje ukraińska prokuratura generalna.

Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodzie donieckim - 429, charkowskim - 269, kijowskim - 117, zaporoskim - 84, chersońskim - 83, mikołajowskim - 82, czernihowskim - 68, ługańskim - 66, dniepropietrowskim - 56.

08:01 Siły Zbrojne Ukrainy: W ciągu doby zlikwidowano 790 rosyjskich żołnierzy

07:36 Sondaż dla rp.pl: Większość Polaków chce przekazania Ukrainie czołgów Leopard i Abrams

Za przekazaniem takich czołgów ukraińskiej armii jest 60,3 proc. respondentów, przeciw - 15,1 proc.

07:23 Siedmiu cywilów rannych w obwodzie donieckim

O poszkodowanych poinformował gubernator Pawło Kyryłenko. Do ataków na cywilów doszło m.in. w Bachmucie, Awdijiwce, Sołedarze i Łymanie.

07:00 W nocy Rosjanie ostrzelali rejon nikopolski

O ostrzale rejonu nikopolskiego przez rosyjską ciężką artylerię informuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego, Walentyn Rezniczenko. Na okolice miejscowości Marhaniec spadło w nocy ok. 15 rosyjskich pocisków.



06:54 Prezydent Chorwacji kwestionuje skuteczność sankcji wobec Rosji

- Planem nie mogą być sankcje (wobec Rosji). To nonsens. Nie osiągniemy niczego. Nie złamali nawet (Slobodana) Milosevicia sankcjami (chodzi o byłego prezydenta Serbii - red.) - mówił Zoran Milanović, w czasie konferencji prasowej.

06:29 Dniepr: Liczba ofiar ataku rakietowego wzrosła do 35

Wśród 35 osób, które zginęły w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety w blok w Dnieprze, jest dwoje dzieci - informuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego, Walentyn Rezniczenko.



06:25 Ukraińskie lotnictwo w ciągu doby jedenaście razy atakowało pozycje Rosjan

Sztab Generalny armii Ukrainy informuje, że w ciągu doby ukraińskie lotnictwo zaatakowało dziewięciokrotnie zgrupowania rosyjskich żołnierzy, przeprowadziło też dwa ataki na rosyjskie zestawy przeciwlotnicze. Jednocześnie ukraińska artyleria i wojska rakietowe ostrzelały sześć zgrupowań Rosjan, jeden skład amunicji i zestaw do prowadzenia walki radioelektronicznej.



06:23 Mer Dniepru wezwał ukraińską służbę bezpieczeństwa, by wszczęła śledztwo ws. doradcy prezydenckiej administracji

Uderzenie w Dnieprze wywołało gwałtowną dyskusję, czy w czasie wojny można krytykować własną armię, mówić o jej błędach czy porażkach (jak dezercja części ukraińskich żołnierzy w czasie walk o Sołedar).

06:13 Ponad 1400 Ukrainek zgłosiło się na bezpłatne kursy programowania

Kursy mają ułatwić zakwalifikowanym do szkolenia kobietom start na nowym rynku pracy.

05:59 ISW: Rosyjskie siły pozostają groźne, a Ukraina potrzebuje podtrzymania wsparcia

Ukraina wymaga dalszego, dostarczanego na czas zachodniego wsparcia (...). Zachodni sojusznicy Ukrainy muszą być gotowi do wspierania jej w długiej perspektywie, nawet jeśli działania Rosji w 2023 roku nie powiodą się, ponieważ Kreml, niezależnie od tego, przygotowuje się na przedłużoną wojnę. Zachód musi nadal wspierać działania Ukrainy (...) i musi robić to szybko" - pisze ISW w swojej analizie.



05:34 Dniepr: Pod gruzami trafionego przez rosyjską rakietę bloku może być jeszcze 30-40 osób

- Szanse na uratowanie tych osób są obecnie minimalne - przyznał, w rozmowie z agencją Reutera, Borys Fiłatow, mer Dniepru. - Sądzę, że liczba zabitych będzie liczona w dziesiątkach - dodał.

05:19 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi: Sytuacja na granicy z Ukrainą nie jest spokojna

Pierwszy zastępca sekretarza białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, Paweł Murawiejko oświadczył, że sytuacja na granicy Białorusi z Ukrainą "nie jest spokojna", a Ukraina dopuszcza się tam "prowokacji". - Wykazujemy się powściągliwością i cierpliwością - dodał Murawiejko. - Mamy odpowiednie siły i środki, aby zareagować na wszelką agresję lub terrorystyczne zagrożenie naszego terytorium - przekonywał.

04:58 W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Dzieci wśród rannych

Anatolij Kurtiew, sekretarz zaporoskiej rady miejskiej, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie ostrzelali Zaporoże. W wyniku ostrzału prowadzonego przy użyciu zestawów przeciwlotniczych S-300 kilka osób zostało rannych, w tym trzy musiały zostać hospitalizowane. Wśród rannych, którzy trafili do szpitala jest dwoje dzieci, w wieku dziewięć i piętnaście lat.



04:56 Instruktorzy z USA szkolą ok. 500 ukraińskich żołnierzy na poligonie w Niemczech

Szkolenie bojowe ma na celu doskonalenie umiejętności ukraińskich żołnierzy, tak, aby byli oni lepiej przygotowani do podjęcia ofensywy lub przeciwdziałania rosyjskiej ofensywie. Ukraińcy będą się szkolić z zakresu manewrowania i koordynowania działań kompanii i batalionów na polu bitwy, przy wykorzystaniu artylerii, sił pancernych i żołnierzy piechoty.

04:27 Zełenski mówi o objęciu sankcjami kolejnych Rosjan

- Chcę zwrócić się do wszystkich w Rosji - i z Rosji - którzy nawet teraz nie zdobywają się nawet na kilka słów potępienia terroru... Mimo że widzą i wiedzą wszystko doskonale... Wasze tchórzliwe milczenie, wasza próba "przeczekania" tego co się dzieje, skończy się tylko tym, że ci sami terroryści przyjdą pewnego dnia po was. Zło jest bardzo wyczulone na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta tych, którzy się go boją lub próbują z nim negocjować. A kiedy przyjdzie po was, nie będzie nikogo, by was chronić - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski dodał, że "nadszedł czas, by rozszerzyć sankcje przeciwko obywatelom Rosji i innym osobom, które pomagają w sianiu terroru". - Niemal 200 - ta lista jest dokładnie opracowana i za każdym nazwiskiem jest odpowiednie uzasadnienie. Ci, którzy usprawiedliwiają terror. Ci, którzy naoliwiają rosyjską maszynę propagandową. Ci, którzy próbują sprzedać Ukrainę gdzieś w Moskwie - mówił.



04:24 Na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia rosyjskiego i białoruskiego lotnictwa

Wspólne, rosyjsko-białoruskie ćwiczenia sił powietrznych potrwają do 1 lutego. Ćwiczenia obejmą wszystkie lotniska wojskowe, a także wszystkie poligony znajdujące się na Białorusi - informuje białoruskie Ministerstwo Obrony. Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach biorą udział samoloty, wchodzące w skład rosyjsko-białoruskiego zgrupowania w tym kraju, które dotarły na Białoruś 8 stycznia.

04:21 Rosjanie informują o zestrzeleniu drona nad okupowanym Sewastopolem

Michaił Razwożajew, szef władz okupacyjnych położonego na Krymie Sewastopola, poinformował o zestrzeleniu w nocy z niedzieli na poniedziałek drona w rejonie miasta przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Na Krymie obowiązuje podwyższony, "żółty" poziom zagrożenia terrorystycznego.