Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 327 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Białorusi rozpoczynają się dwutygodniowe ćwiczenia rosyjskiego i białoruskiego lotnictwa.

Według ISW Rosjanie będą zwiększać obecność wojskową pod pozorem zaplanowanych dużych ćwiczeń wojskowych we wrześniu 2023 roku.

Think tank wskazuje na zaplanowane ćwiczenia "Zapad 2023" i "Tarcza Związku 2023", które mają odbyć się we wrześniu 2023 roku jako pretekst do zwiększenia liczby rosyjskich żołnierzy na Białorusi.



"Kreml wysłał (...) dowódcę rosyjskich wojsk lądowych, generała Olega Saliukowa - jednego z trzech nowych zastępców szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. Walerija Gierasimowa (który jest jednocześnie głównodowodzącym sił inwazyjnych na Ukrainie - red.) na Białoruś 12 stycznia. Saliukow może stworzyć struktury dowodzenia niezbędne dla działania (na Białorusi) rosyjskiej operacyjnej grupy uderzeniowej" - czytamy w analizie.

"Są to nietypowe działania, intensyfikujące operację informacyjną sugerującą, iż Rosja zaatakuje Ukrainę z Białorusi (...) chociaż ISW ocenia, że ​​ofensywa jest na razie mało prawdopodobnym scenariuszem" - zaznacza think tank.

"Obecnie nie ma dowodów na to, że siły rosyjskie na Białorusi stworzyły struktury dowodzenia niezbędne do funkcjonowania operacyjnej grupy uderzeniowej" - dodaje.

Ukraina wymaga dalszego, dostarczanego na czas zachodniego wsparcia Fragment analizy ISW

ISW podkreśla jednocześnie, że Rosja nadal zamierza zająć całą Ukrainę i przygotowuje się do decydujących działań w najbliższych sześciu miesiącach, przy jednoczesnym przygotowywaniu się do przedłużonego konfliktu zbrojnego.



"Rosyjskie siły pozostają groźne, a Ukraina potrzebuje podtrzymania wsparcia. Ukraina wymaga dalszego, dostarczanego na czas zachodniego wsparcia (...). Zachodni sojusznicy Ukrainy muszą być gotowi do wspierania jej w długiej perspektywie, nawet jeśli działania Rosji w 2023 roku nie powiodą się, ponieważ Kreml, niezależnie od tego, przygotowuje się na przedłużoną wojnę. Zachód musi nadal wspierać działania Ukrainy (...) i musi robić to szybko" - podsumowuje ISW.